Ein bislang Unbekannter hat in Geretsried an insgesamt fünf Fahrzeugen zahlreiche Reifen zerstochen. Die Polizei vermutet, dass ein und derselbe Täter in der Nacht auf Montag zuschlug.

Geretsried - „Konkret wurden zwei Reifen am Audi A 4 eines 20-jährigen Geretsrieders beschädigt“, berichtet Hauptkommissar Emanuel Luferseder. Der Pkw stand an der Tulpenstraße. Darüber hinaus zerstörte der Gesuchte alle vier Pneus an einem Daimler Sprinter, den ein Gewerbetreibender auf dem Parkplatz am Waldfriedhof abgestellt hatte.

Eine ähnlich böse Überraschung erlebte ein 59-jähriger Geretsrieder: Er hatte seinen Opel am Martin-Luther-Weg geparkt – und muss sich nun vier neue Reifen kaufen. Darüber hinaus zerstach der Täter vier Reifen am Pkw einer Geretsriederin (81) am Enzianweg sowie alle Reifen am Volkswagen eines Geretsrieders (82), der sein Auto in einer offenen Garage am Geltinger Weg abgestellt hatte.

Der Gesamtschaden beträgt rund 2700 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Geretsried unter der Telefonnummer 0 81 71/ 9 35 10 entgegen.