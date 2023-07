Zehn Millionen Euro Defizit: Landkreis will den Haushalt entlasten - und plant Baustellen um

Von: Elena Royer

Die Sanierung der Fassade der Turnhalle am Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium in Icking soll um zwei Jahre verschoben werden. Nettoausgaben um 4,8 Millionen Euro reduziert Sanierung der Berufsschule erst im Jahr 2028 © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Landkreis muss sparen - und wählt deshalb einen pragmatischen Weg: Einige Schulbaustellen werden verschoben. Ein Überblick.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Gestrichen wird nichts, aber gestrafft. Um den Kreishaushalt zu entlasten, verschiebt der Landkreis einige seiner geplanten Baumaßnahmen innerhalb einer Zehn-Jahresplanung, wie Hauptamtsleiter René Beysel in der jüngsten Sitzung des Schul- und Bauausschusses in Geretsried erläuterte. Betroffen sind davon vor allem Schulen.

Zehn Millionen Euro Defizit: Landkreis will den Haushalt entlasten - das merkt man an den Schulen

„Wir haben versucht, die Maßnahmen so zu konzipieren, dass wir den Vorstellungen des Kreisausschusses vom 10. Juli entsprechen, worin das Defizit von zirka zehn Millionen Euro geschildert wurde“, sagte Beysel in der Sitzung. „Die Nettoausgaben von 13 Millionen Euro sind der Ansatz, der in die Vorstellung von Kreiskämmerer Ralf Zimmermann am 10. Juli eingeflossen ist“, so der Hauptamtsleiter weiter. Dazu habe sich die Verwaltung Gedanken gemacht – und sei im Ergebnis zu einer neuen Nettoausgaben-Situation von 8,6 Millionen Euro gekommen. Beysel: „Das sind 4,8 Millionen weniger, als es sich aus der Planung des letzten Jahres ergeben hätte.“ Anschließen stellte er die Maßnahmen vor, die geschoben oder neu beschlossen werden.

Franz-Marc-Schule: Sanierung läuft bereits

Das betrifft zum einen die Umnutzung des Interimsgebäudes an der Franz-Marc-Schule in Geretsried. Wie berichtet beschlossen die Räte im weiteren Verlauf der Sitzung, dass zwei Drittel des Gebäudes künftig vom Landratsamt und ein Drittel von der Schule genutzt werden. Die Kreisverwaltung schlägt vor, die Maßnahme im Haushaltsjahr 2025 zu planen, die Umsetzung soll 2026 erfolgen.

Rilke-Gymnasium muss sich gedulden: Saniert wird erst in einigen Jahren

„Die Umbauten für das G9 am Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium in Icking wurden in der letzten Sitzung mit 260 000 Euro im nächsten Jahr beschlossen, um die Härten des G9 abzufangen“, berichtete Beysel. Eine schon lange geplante Gebäudesanierung am Landratsamt kann dem Hauptamtsleiter zufolge „guten Gewissens“ auf 2028 verschoben werden.

In der April-Sitzung sei die Entscheidung gefallen, an der Real- und Förderschule in Bad Tölz neben der Schwimmbadsanierung auch die Turnhalle general zu sanieren. Beysel: „Das läuft, die Umsetzung muss in 2024 erfolgen. Die Kosten sind dementsprechend erhöht und im Haushalt mit drin.“

Ebenfalls in der April-Sitzung beschlossen wurde, die Maßnahmen an der Isar-Loisach-Realschule in Wolfratshausen zu unterbrechen, da dort die Schülerzahlen in die Höhe geschnellt sind und nicht noch eine abschnittsweise Sanierung des Gebäudes draufgesetzt werden könne. In 2024 bleiben nach Worten des Hauptamtsleiters jedoch Kosten für die Schule im Kreishaushalt, um die Erweiterung und die Generalsanierung durchplanen zu können.

Für die Teilgeneralsanierung der Turnhalle am Rilke-Gymnasium in Icking wird vorgeschlagen, die Fassadensanierung um zwei Jahre zu verschieben. „Das wäre der letzte Teilbereich, ist aber nicht so dringlich, als dass man es nicht schieben könnte“, befand Beysel.

Für die Sanierung der Dreifachturnhalle am Schulzentrum Geretsried werden für das kommende Jahr 500 000 Euro eingestellt, um die Sanierung beginnen zu können. „Der Gesamtkostenbeschluss, den wir Ende dieses Jahres beziehungsweise Anfang nächsten Jahres haben werden, hat dann nur Auswirkungen auf die Planungsjahre 2025/2026, nicht auf 2024“. Für die Generalsanierung des Schulzentrums Geretsried wurden eine Million Euro von 2024 auf 2025 verschoben, entsprechend dem derzeitigen Bauablauf.

Sanierung der Berufsschule erst im Jahr 2028

1,7 Millionen Euro sind nötig, um im laufenden Jahr die Mehrkosten an der Wolfratshauser Realschule zu decken. „Das können wir aus der Maßnahme Schulzentrum nehmen, weil dort einige Vergaben nicht zustande gekommen sind“, erläuterte Beysel des Mitgliedern des Fachgremiums. Die Planung für die „Multifunktionshalle Katastrophenschutz“ am Landratsamt konnte bis dato nicht begonnen werden, daher verschiebt sich das Projekt in die Haushaltsjahre 2025/2026. Auch die energetische Sanierung der Berufsschule in der Kreisstadt wurde von 2025 auf das Jahr 2028 verschoben. „Die Dringlichkeit ist nicht da.“

Als letzte Maßnahme nannte Beysel die Sanierung der Turnhalle an der Franz-Marc-Schule. Hier schlägt die Kreisverwaltung die Planung und den Beginn der Arbeiten in 2024 vor, die Hauptkosten fallen laut Beysel erst 2025 an, eine Restsumme ein Jahr später. „Also auch nicht relevant für das Haushaltsjahr 2024.“