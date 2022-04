Zeitschaltuhr löst Alarm aus: Feuerwehr rückt mit 22 Mann und vier Fahrzeugen aus

Von: Peter Borchers

Ein Leck in einer Gasleitung vermutetet ein Geretsrieder am frühen Ostermontag und alarmierte die Polizei. © Symbolfoto: Sebastian Willnow/dpa

Vom Leck einer Gasleitung ging ein Geretsrieder aus, als ihn ein merkwürdiges Geräusch weckte. Doch es kam anders.

Geretsried - Ein Anwohner am Brucknerweg alarmierte am Ostermontag gegen 6.45 Uhr die örtliche Polizei, weil ihn ein, wie er sagte, seltsames Zischgeräusch aus dem Schlaf gerissen hatte. Es kam offenbar aus seinem Garten. Der Mann vermutete, dass die Gasleitung, die über sein Grundstück führt, ein Leck haben könnte. Über die Leitstelle Oberland verständigte die Polizei die Geretsrieder Feuerwehr, die mit 22 Mann und vier Fahrzeugen anrückte. Die Lage entspannte sich aber rasch: Statt eines Gaslecks fanden die Kräfte der Feuerwehr eine im Keller des Hauses angebrachte Zeitschaltuhr, die das Geräusch verursachte. Weiteres Handeln war folglich unnötig – „und der österliche Friede, so die Polizei, „schnell wieder hergestellt“.

