Zentrum voller Leben: Neue Mitte in Geretsried eröffnet - mit Riesenparty und Festumzug

Von: Dominik Stallein

Spaß im Wasser: Viele Kinder kühlten sich am Freitagnachmittag in den Bachläufen ab – besonders beliebt war der neue Brunnen an der Egerlandstraße. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Fertigstellung der Neuen Mitte wurde am Freitag groß gefeiert. Der Karl-Lederer-Platz ist jetzt Fußgängerzone, die Egerlandstraße verkehrsberuhigt.

Geretsried – Ziemlich genau zwei Stunden und 15 Minuten, bevor Michael Müller von einer „großen Stunde“ für die Stadt spricht, steht der Bürgermeister am Rand des Karl-Lederer-Platzes. Er sieht Kinder beim Spielen, Bands beim Covern schwungvoller Rock-Klassiker und viele Besucher beim Flanieren und Ratschen. Am Freitagnachmittag zeigt sich, was in der Neuen Mitte alles möglich ist.

Ein neues Zentrum: Karl-Lederer-Platz und Egerlandstraße werden eröffnet

Acht Kinder hüpfen in dem neuen Brunnen an der Egerlandstraße, direkt vor dem Eingang zu Aldi und Rossmann. Neben ihnen, auf gemütlichen Liegestühlen, sitzen die Eltern und schauen den Kindern dabei zu. Auf den Stühlen ist zu lesen „Gute Aussichten für Geretsried. Die sehen am Freitag so aus: Viele interessierte Besucher, die an Infoständen der Stadt und vieler Vereine stehen. Und Menschen, die vor dem Café Waldmann, im Schatten, ein Feierabend-Getränk bei Livemusik genießen. Näher an der Hauptbühne – drei gibt’s insgesamt – vor dem Puls G-Gebäude sitzen etwa 40 Menschen an Bistrotischen, während die Band „tune D“ noch ihren Soundcheck macht. Die Wartenden vertreiben sich die Zeit mit Bier und Burgern von einem der Foodtrucks oder einem erfrischenden Weißwein aus dem Getränkewagen.

Fesch in Tracht: Hunderte Teilnehmer marschierten abends im Festzug zum Waldsommer. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Von denen nimmt ein kleiner Junge gar keine Notiz. Der Zweieinhalbjährige wirft lieber Frisbees in ein Fangnetz. „Wir sind oft hier“, sagt seine Mutter Vroni Kircher. „Das coolste für die Kleinen sind eigentlich die Wasserläufe.“ Darin spielen sie oft und gerne, während ihre Mutter im Schatten sitzt oder einen Kaffee in Sichtweite trinkt. Heute faszinieren ihren Sohn vor allem die vielen Spielzeuge, die vom Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit mitgebracht wurden. „Den Kleinen gefällt’s hier“, sagt Christa Adamek, die Großmutter des Buben, die ebenfalls Frisbee wirft.

Viele junge Leute da: Fest eröffnet die Neue Mitte

Das beobachtet Patrick Schmook zufrieden. Er ist Streetworker und verbringt seinen Freitagnachmittag vor allem mit Gesprächen mit jungen Leuten. „Es ist wirklich viel los“, sagt er. Das Publikum ist gemischt, darunter sind viele junge Leute. Manche nutzen die Pinnwand, die Schmook aufgestellt hat. Er sammelt die wichtigsten Wünsche der Besucher für ein Stadtzentrum. Auf den bunten Post-it-Papieren stehen sehr unterschiedliche Dinge. Eine Shishabar wünscht sich einer – etwas, was die Stadt nicht wirklich in der Hand hat. Andere legen Wert auf Sauberkeit, auf Sicherheit als Fußgänger oder auf Grünflächen. Letzteres hat in der Neuen Mitte noch nicht so funktioniert, wie es sich manche wünschen. Vor der Ladenzeile am Karl-Lederer-Platz gibt es ein paar schattenspendende Bäume. Neu sind die großen, bunten Blumenkübel, die im ganzen Zentrum verteilt sind. „Ich finde es schön mit den Pflanzen“, sagt Adamek. Der Bürgermeister wird in seiner Rede erklären, dass im Oktober Bäume an der Egerlandstraße gepflanzt werden.

Fußgängerzone und verkehrsberuhigtes Zentrum

Dem Wunsch nach mehr Sicherheit zu Fuß ist die Stadt bereits nachgekommen: Der Karl-Lederer-Platz ist eine Fußgängerzone, die Egerlandstraße verkehrsberuhigt (siehe Kasten). „Als ich ein Kind war, war dies hier eine vierspurige Durchgangsstraße mit Parkreihen auf den Seiten“, erinnert sich Müller. Heute darf dort zwar auch Verkehr rollen – aber die Egerlandstraße sei auch eine „Begegnungsstätte“.

Neue Verkehrsregeln: Tempo 20 auf der Egerlandstraße, autofreier Karl-Lederer-Platz Die jahrelange Baustelle in der Neuen Mitte ist Geschichte, und das Zentrum seit Freitag eine Fußgängerzone. Zumindest teilweise und zu festgelegten Uhrzeiten. Entsprechende Schilder weisen darauf hin. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, gelten für den motorisierten Verkehr im Zentrum künftig neue Regeln. Aus der verkehrsrechtlichen Anordnung gehen folgende Neuerungen hervor:

Der Karl-Lederer-Platz ist autofrei. Die Egerlandstraße ist eine Tempo-20-Zone – ab der Einmündung am Kirchplatz bis zur Kreuzung mit dem Martin-Luther-Weg. An der Straße gibt es neue Kurzzeit-Stellplätze (maximal 30 Minuten mit Parkscheibe).

Für Lieferanten und motorisierte Anwohner gibt es ein paar Freiheiten: Liefer- und Anliegerverkehr ist zwischen 7 und 11 Uhr sowie von 18 bis 20 Uhr im Bereich der Fußgängerzone möglich. Radfahrer dürfen den Bereich ebenfalls befahren – allerdings in Schrittgeschwindigkeit. Der Hermann-Löns-Weg wird durch die Neuregelung zu einer zweiseitig befahrbaren Sackgasse, für Fahrradfahrer ist sie durchlässig. Keine Änderungen ergeben sich für die Graslitzer Straße und den Martin-Luther-Weg.

Busse des Öffentlichen Personennahverkehrs fahren weiterhin wie gewohnt. Sie halten am Geltinger Weg, am Fasanenweg sowie an der B11. Die Fahr- und Linienverlaufspläne findet man auf der Homepage der Stadt Geretsried unter www.geretsried.de.

Dieser Aspekt gefällt Giancarlo Bruno, der vor dem Sparkassen-Neubau steht und auf die „I love Ger“-Plastik blickt. „Sie ist ein Blickfang“, meint er. Vom Karl-Lederer-Platz zeigt er sich beeindruckt. „Der Bau ist auch architektonisch modern und schön“, sagt er über den Sparkassen-Turm.

In dessen Foyer steht eine junge Frau und schätzt, wie viel Geld sich in der Box befindet, die vor ihr auf einem Tisch steht. Anschließend bekommt sie von der Sparkassen-Mitarbeiterin einen Stempel auf ihren Laufzettel. Elf Händler und Dienstleister beteiligen sich an der Gaudirallye, die die Einzelhandelsvereinigung ProCit und die Stadt organisiert haben. Auf dem Waldsommer wird ProCit-Chef Ludwig Schmid verkünden, welcher Teilnehmer ein Stand-up-Paddel gewinnt.

Einfach herzig: Dieser neue Schriftzug steht seit Freitag an der Egerlandstraße. Er ist schon jetzt ein beliebtes Fotomotiv. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Ins Zelt vor dem Heinz-Schneider-Eisstadion marschiert um 18.30 Uhr der Festzug mit vielen Geretsrieder Vereinen und geladenen Besuchern. Zuvor müssen die Teilnehmer eine flatternde, rote Barriere aus dem Weg schaffen. Sie illustriert die große Stunde, die Michael Müller um Punkt 18 Uhr ausruft. Zusammen mit einigen Anwohnern, Projektbeteiligten und Politikern durchschneidet der Rathauschef das Band zur feierlichen Eröffnung. Die Stadt hat im Zentrum groß geplant – bei der Roten-Band-Organisation waren die Planer aber etwas zu bescheiden. Kurz vor dem Trommelwirbel, der den offiziellen Teil des Fests einläutet, haben einige Helfer noch zwölf weitere Scheren im Discounter an der Egerlandstraße organisiert. Drei Stück waren zu wenig für den „emotionalen, großen Moment“, den Christoph Bauer in seinem Grußwort beschreibt – er ist Mitarbeiter des Architekturbüros Kehrbaum. Vize-Landrat Thomas Holz staunt in seiner Rede über die „Vision, die Weitsicht und den Mut“, mit dem die Geretsrieder Entscheider ihr Zentrum geplant haben. „Zu dem, was entstanden ist, kann man der Stadt nur gratulieren.“

Jetzt Fußgängerzone: Die Passanten flanierten über den autofreien Karl-Lederer-Platz. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Das sehen die meisten Gäste auf dem Fest an diesem Freitagnachmittag genau so. „Man sieht heute, was hier alles geht, weil man so viel Freiraum hat und keine Autos mehr fahren“, sagt die Geretsriederin Amalia Tomacha, als sie auf hunderte Gäste blickt, die den Sommernachmittag in der Neuen Mitte genießen – zum ersten Mal seit dreieinhalb Jahren ohne Bauzaun und Lärm. „Geretsried hat sein Antlitz verändert“, sagt Müller in seiner Rede. Die Fertigstellung dieser Maßnahme ist für die größte Stadt im Landkreis eine große Stunde.