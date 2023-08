Zieht der „Jüngling“ um? Albrecht Widmann schlägt neuen Standort für die Skulptur vor

Von: Elena Royer

Teilen

Einen neuen Standort für den „Jüngling“ schlug Albrecht Widmann (li.) bei einem Pressegespräch vor. Mit dabei waren (v. li.) Widmanns Begleitung Irene Blaich und Modell Engelbert Schönbach. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Kulturpreisträger Albrecht Widmann schlug kürzlich einen neuen Standort für den „Jüngling“ vor. Die Stadt Geretsried und die Baugenossenschaft zu diesem Vorschlag.

Geretsried – Den linken Arm hält er über dem Kopf, in der rechten Hand trägt er einen Wasserkrug. Mit angewinkeltem Bein stützt er sich lässig an einen Sockel und beobachtet die vorbeifahrenden Autos. Doch die Tage der bronzenen Skulptur „Jüngling“ von Bildhauer Prof. Wilhelm Srb-Schloßbauer könnten an der Kreuzung Am Stern gezählt sein. Kürzlich schlug Albrecht Widmann, Kulturpreisträger der Stadt, einen neuen Standort vor.

Plakatwand hinter dem „Jüngling“: „Wie wenig Gespür für Kunst muss man haben?“

Dass hinter der Skulptur eine Plakatwand steht, stört Widmann extrem. „Wie wenig Gespür für Kunst muss man haben?“, fragte er beim Pressetermin in der Städtischen Galerie an der Elbestraße in die Runde. „Das ist eine Entwürdigung des Bildhauers und der Plastik“, machte er seinem Ärger Luft. Auf der Plakatwand kleben derzeit Ankündigungen fürs Stadtradeln. Das fand im Mai statt.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Widmann schlägt als Standort den Karl-Lederer-Platz zwischen den Wasserläufen vor

„Ich möchte, dass endlich verstanden wird, dass Srb-Schloßbauer einer der bedeutendsten Bildhauer aus Geretsried ist“, unterstrich Widmann. Also überlegte er, welcher andere Standort infrage kommen könnte. Sein Vorschlag ist der Karl-Lederer-Platz, zwischen den beiden Wasserläufen. „Das passt, weil die Skulptur ja auch einen Wasserkrug trägt“, findet er. „Zuerst habe ich an den Platz am Ende der Wasserläufe gedacht, aber das ging nicht wegen des Gorillas.“ Seinen Vorschlag unterbreitete Widmann kürzlich dem Geschäftsführer der Geretsrieder Baugenossenschaft (BG), Wolfgang Selig. Denn die Skulptur gehört der BG. „Mit ihm habe ich Anfang Juli eine Begehung gemacht.“

Baugenossenschaft bittet Stadt um Meinungsäußerung

Auf Anfrage unserer Zeitung schreibt Wolfgang Selig: „Herr Widmann hat uns von seinen Ideen in jüngster Zeit schon einmal erzählt, allerdings als seine persönliche Meinung als einer der Kunstbeiräte der Stadt, und nicht als Übermittler eines offiziellen Beschlusses der Stadt Geretsried.“ Bei der Begehung seien sich Widmann und Selig einig gewesen, dass die Plakatwand hinter der Skulptur „optisch unbefriedigend ist und den künstlerischen Eindruck jeder davor stehenden Skulptur ungünstig beeinflusst“. „Was den Vorschlag von Herrn Widmann zum Standortwechsel des ,Jüngling’ betrifft“, so Selig weiter, „hat die Baugenossenschaft weder spontan zu- noch abgesagt, sondern um eine einheitliche Meinungsäußerung der Stadt Geretsried gebeten.“ Die Skulptur gehöre zwar der Baugenossenschaft, das Grundstück aber der Stadt, schreibt Selig. „Insofern ist eine politische Entscheidung der Stadt, was sie wo auf ihrem Eigentum wünscht beziehungsweise duldet, für uns erforderlich, bevor wir in die eigene Meinungsfindung einsteigen.“ Der BG-Chef: „Wir warten auf die offizielle Meinungsäußerung der Stadt, bevor wir uns erstmalig mit der Thematik befassen.“

Stadt: Bislang sei Standort des „Jünglings“ kein Thema gewesen

Für die Stadt erklärt Zweite Bürgermeisterin Sonja Frank auf unsere Anfrage: „Wir haben Herrn Widmann gefragt, ob die Idee, die Skulptur zu versetzen, vom Kunstbeirat stammt, dem er beratend angehört. Das ist nicht der Fall.“ Stattdessen handle es sich hier laut Frank um eine Einzelmeinung. „Jeder Bürger hat die Möglichkeit, seine Meinung zu äußern. Über die Plakatwand kann man reden.“ Für deren Standort sei die Stadt verantwortlich. Dass der Platz nicht gut gewählt ist, sei von Bürgerseite schon vorgebracht worden, erklärt Frank. „Das ist keine glückliche Stelle“, gibt sie zu. Bislang sei der Standort des Jünglings aber kein Thema gewesen. „Es kann jedoch aufgrund dieses Artikels passieren, dass der Jüngling in Zukunft Thema wird, und wir uns damit auseinandersetzen“, mutmaßt Frank.

Vorbild für die Skulptur war der Geretsrieder Engelbert Schönbach, der ebenfalls zum Pressegespräch gekommen war. „Immer wenn wir damals Verstecken gespielt haben, bin ich abgehauen in das Atelier von Srb-Schloßbauer“, erinnerte sich Schönbach an seine Jugendzeit. Der ehemalige Rathausmitarbeiter, inzwischen im Ruhestand, erzählte: „Ich bin nackt Modell gestanden, deshalb sollten die anderen Kinder nicht erfahren, dass ich das mache. Damals war Geretsried schließlich noch ein Dorf.“ Später, als die Skulptur stand, bedauerte Schönbach, dass niemand wusste, dass Srb-Schloßbauer ihn abgebildet hatte. Die Figur trage schließlich ein Tuch um die Hüften.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.