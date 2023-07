Zirkustraining anstatt Unterricht: Schüler üben für ihren großen Auftritt

Von: Franziska Konrad

Der geborene Artist: Viertklässler Felix Fraschke übt während der Zirkuswoche Kunststücke am Trapez. © sh

Für fünf Tage lang schlüpfen 226 Schüler der Isardammschule in die Rolle eines Akrobaten. Anlass ist die sogenannte Zirkuswoche. Am Freitag präsentieren die jungen Artisten ihre Kunststücke.

Geretsried – Die Manege des Zirkuszelts ist hell erleuchtet. Mitten drin steht Felix Fraschke. Er schnappt sich die Holzstange über seinem Kopf und schwingt sich auf das Turngerät. In etwa zwei Metern Höhe stellt er sich mit beiden Beinen auf das Trapez. Der Zehnjährige dreht sich – und schwuppdiwupp lehnt er sich in einer kunstvollen Figur nach unten. Eigentlich ist der Bub kein Artist, sondern Viertklässler an der Isardamm-Grundschule. Während der Zirkuswoche, die derzeit stattfindet, schlüpft Felix jedoch für fünf Tage in die Rolle eines Akrobaten.

Zirkuswoche an der Isardammschule: Viertklässler proben für große Vorstellung

Statt des normalen Unterrichts steht für die 226 Mädchen und Buben der dritten und vierten Klassen in dieser Woche Zirkustraining auf dem Stundenplan. Geübt wird mit 17 Profis vom Mitmachzirkus Artista aus Baden-Württemberg. Höhepunkt des Projekts sind zwei Zirkusvorstellungen von den Kindern am Freitag.

Während Felix weiter im Zelt auf dem Sportplatz übt, versucht sich gut hundert Meter weiter in einem Klassenzimmer Christina Krentscher an einer Pyramide. Die Elfjährige ist in der Bodenakrobatik-Gruppe. Christina und Mitschüler Basti knien auf allen vieren. „Rebecca, du stellst Dich jetzt einfach auf die beiden“, leitet eine Artistin die Kinder an.

Lehrer Josef Graf beobachtet das Geschehen zufrieden aus dem Hintergrund. Er betreut das Projekt: „Für die Kinder ist das total aufregend. Die machen jeden Tag große Fortschritte. Darauf sind sie richtig stolz.“

Felix gönnt sich nach dem Trapeztraining eine Verschnaufpause. Er setzt sich vor das Zelt auf eine Holzbank. Ihm liegt die Akrobatik sozusagen im Blut, verrät der Geretsrieder: „Meine Mama war früher Artistin.“ Heute leitet sie eine Akrobatikgruppe in Geretsried. „Da durfte ich schon öfters ein paar Mal üben“, erzählt der Bub stolz.

Geretsried: Junge Artisten sind vor ihrem Auftritt etwas nervös

Inzwischen hat sich Mitschülerin Christina zu ihm gesellt. „Jeden Morgen wärmen wir uns zuerst auf, danach üben wir alleine ein bisschen und dann gemeinsam in einer Gruppe“, beschreibt die Elfjährige den täglichen Ablauf. Recht schnell merken die Nachwuchsartisten dabei, welche Kunststücke ihnen mehr und welche weniger liegen. Felix: „Die Sachen, die wir am besten können, führen wir bei der Vorstellung auf.“

Vor ihrem großen Auftritt – besonders vor dem Publikum – sind die Schüler etwas nervös. „Aber da muss man einfach an sich glauben“, sagt Christina. Felix nickt und ergänzt: „Außerdem haben wir ja viel geübt.“ kof

Info

Die beiden Vorstellungen beginnen an diesem Freitag, 14. Juli, um 14.30 Uhr und um 16.30 Uhr im Zirkuszelt auf dem Sportplatz der Isardamm-Grundschule.

