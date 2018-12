Zu Silvester jährt sich der Großbrand an der Geretsrieder Sudetenstraße

Die eigenen vier Wände von einem verheerenden Feuer zerstört: Dieser Albtraum wurde für vier Geretsrieder Realität. Konsequenzen bleiben aus.

Geretsried – Ein verirrter Feuerwerkskörper steckte zu Silvester – nur wenige Minuten nach Mitternacht – vier Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus in Brand. Das Resultat für die Betroffenen? Ein Anfang bei null, wie Wolfgang Werner berichtet.

Der Geretsrieder Stadtrat (SPD) ist einer der wenigen, der mit seiner Familie zehn Monate nach dem Großbrand in eine der sanierten Wohnungen zurückgekehrt ist. „Wir haben das Unglück nicht direkt miterlebt, vielleicht fällt es uns daher leichter, als anderen“, vermutet der 43-Jährige. Er war mit seiner Familie im Urlaub, als das Unglück passierte. Es habe aber auch Nachbarn gegeben, die mit Mühe und Not ihr Kind vor Flammen und Rauch gerettet hätten. „Wenn man so etwas erlebt hat, ist es absolut verständlich, wenn man nicht in die alte Wohnung zurückkehren möchte“, sagt Werner.

Lesen Sie auch: Zehn Monate nach dem Brand: Familie Werner ist in ihr saniertes Heim zurückgezogen

+ Bei dem Brand entstand ein Schaden von gut einer halben Million Euro. © sh-Archiv Von der Stadt Geretsried haben die Betroffenen schnell Unterstützung erfahren. „Wir haben zwei freistehende Wohnungen zur vorübergehenden Nutzung angeboten“, erklärt Ute Raach. Die Bereitstellung des Wohnraums und die Erstellung des Mietvertrags seien schnell und unbürokratisch verlaufen. „Zusätzlich hat jede Mietpartei als Soforthilfe 1000 Euro aus dem Sozial-Fonds der Stadt erhalten“, berichtet Raach.

Gleich nach dem Brand kam die Diskussion auf, ob man das Böllern in Geretsried künftig verbieten sollte. Natürlich sei man „sehr betroffen“, sagte damals Bürgermeister Michael Müller. Doch „Gott sei Dank sind solche Großbrände die Ausnahme“. Zuletzt wurde das Thema bei der Jahresversammlung der Geretsrieder Grünen diskutiert. Der Vorschlag, die Silvesterknallerei nur noch eingeschränkt zuzulassen beziehungsweise nur noch an einem zentralen Platz in Geretsried Böller und Raketen abzuschießen, fand sehr viel Zustimmung.

Heuer bleibt jedoch alles wie gehabt. Anders als in Wolfratshausen, wo in der Altstadt jegliches Feuerwerk strikt verboten ist, kann in Geretsried überall geböllert werden. „Bei uns gibt es keine unter Denkmalschutz stehenden Straßenzüge oder schützenswerte Gebäude-Ensembles, die spezielle Regelungen erfordern“, erklärt Ute Raach, Geschäftsleitende Beamtin des Geretsrieder Rathauses. In den gesetzlichen Vorschriften ist allerdings festgehalten, dass pyrotechnische Gegenstände nicht in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie brandempfindlichen Gebäuden abgebrannt werden dürfen.

Auch interessant: Nach Großbrand in Geretsried: Nur noch bedingt bewohnbar

Wer dem Jahreswechsel mit einem mulmigen Gefühl entgegensieht, den kann Erik Machowski, Erster Feuerwehrkommandant, beruhigen: „Ein solcher Großbrand ist die Ausnahme.“ Er war bei den Löscharbeiten des Mehrfamilienhauses als Einsatzleiter tätig. Aus Silvesternächten kann er zwar von etlichen kleinen Bränden berichten, aber keiner hatte so verheerende Folgen, wie der Großbrand an der Sudetenstraße. Dafür, dass es ausgerechnet die Nummer 43 getroffen hat, gibt es seiner Meinung nach keinen Grund. „Das war großes Pech“, erklärt er.

Lesen Sie auch: Alles muss raus: So aufwendig ist die Sanierung nach dem Silvester-Brand

Sorgen machen dem Kommandanten zur Jahreswende die wesentlich häufigeren Unfälle, bei denen Menschen Gliedmaßen verlieren. Für einen kompletten Verzicht aufs Feuerwerk ist auch Machowski nicht: „Fragt man mich als Mensch, sage ich, dass die Raketen und Böller zur Tradition gehören.“

Leonora Mitreuter