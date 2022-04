Zurück zu alter Stärke: DGB gründet eigenen Verband im Landkreis

Von: Peter Borchers

Guter Dinge sind (v. li.) Klaus Barthel, Sepp Parzinger und Raimund Novak, dass der neue DGB-Kreisverband Bad Tölz-Wolfratshausen ein Erfolgsmodell wird. © sh

Rund 20 Jahre hingen Gewerkschafter im Landkreis mehr oder weniger am Rockzipfel des Nachbarlandkreises Miesbach. Anfang April gründete sich nun wieder eine eigener DGB-Kreisverband.

Geretsried – Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) ist nach rund 20 Jahren Pause auch im Landkreis wieder eigenständig präsent. Am 4. April gründeten die Delegierten von sechs der acht Mitgliedsgewerkschaften in den Räumen des Vereins „Nagel und Faden“ in Geretsried einen Kreisverband. An dessen Spitze stehen der Tölzer Notfallchirurg Raimund Novak und als sein Stellvertreter Klaus Barthel. Das Kocheler SPD-Urgestein ist seit 45 Jahren DGB-Mitglied und arbeitete vor seinen 23 Jahren als Berufspolitiker und Mitglied des Deutschen Bundestags hauptamtlich in der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV).

In den beiden vergangenen Jahrzehnten – nachdem die Ortskartelle in Bad Tölz, Wolfratshausen und Geretsried nach dem Tod oder Ausscheiden alter Gewerkschaftsrecken „eingeschlafen waren“, wie es Barthel formuliert –, gab es einen landkreisübergreifenden Verbund mit Miesbach. „Dort haben auch die meisten Aktivitäten stattgefunden“, räumt Sepp Parzinger, Organisationssekretär des DGB-Büros in Rosenheim, ein. Barthel ergänzt: „Im Endeffekt ist hier im Landkreis nicht viel passiert, als wir an Miesbach dranhingen.“

Bundesweit vertritt der DGB aktuell rund 6 Millionen Arbeitnehmer, knapp 800 000 davon in Bayern, aufgeteilt in 70 Stadt- und Kreisverbände. „Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen sind etwa 2500 Mitglieder organisiert“, sagt Parzinger. Den Gewerkschaften laufen aber seit Jahren die Mitglieder davon: In den besten Zeiten, so um 1990 herum, waren unter dem Dach des DGB knapp 12 Millionen Beschäftigte vereint. Barthel erklärt den Mitgliederschwund an Beispielen. „Früher hatten wir Großbetriebe wie Moralt in Bad Tölz, Dorst in Kochel oder die großen Industriebetriebe in Geretsried und Wolfratshausen mit mehreren 100, meist organisierten Arbeitern. Das bot eine gewisse Grundstruktur.“ Auch die Deutsche Bundespost sei ein „Ankerpunkt für die Gewerkschaften“ gewesen, so der 66-Jährige. Dieses Bild habe sich durch Rationalisierungen, Umstrukturierungen und Privatisierungen radikal geändert.

Mit der Gründung des Kreisverbands möchte man einen Kontrapunkt setzen, sagt Vorsitzender Novak. Der 40-Jährige stammt aus Ried bei Kochel, lebte eine Zeit lang nicht im Landkreis und fand, nachdem er wieder hergezogen ist, „keine Anbindung an die Gewerkschaft“, deren Mitglied er seit 20 Jahren ist. In Novak reifte der Gedanke, hier etwas auf die Beine zu stellen. Er rannte nach einem Gedankenaustausch mit Parzinger und Barthel offene Türen ein: „Der Zuspruch in der Gründungsversammlung war gut. Sechs der acht Gewerkschaften waren dabei.“ Auch die Miesbacher Kollegen empfanden den Schritt nicht als Affront – im Gegenteil: „Die finden das super“, freut sich Novak. „Alles in allem sind wir guter Dinge.“

Der neue Kreisverband will „für alle Mitglieder offen sein, die ihre Ideen und Erfahrungen einbringen wollen“, sagt der Vorsitzende. Der 40-Jährige möchte jedoch auch die junge Generation ansprechen. „Die Gewerkschaft vor Ort soll wieder ein Image bekommen, dass der junge Mensch sagt: ,Hey, wenn ich was machen will gegen Ungerechtigkeit oder Ungleichheit, dann führt mich mein erster Weg zur Gewerkschaft.‘ Denn so bin ich vor 20 Jahren dazu gekommen.“ Themenschwerpunkte in der Arbeit werden laut Novak „ein Mix aus Betriebspolitik, klassischer Politik wie Mindestlohn, Lieferkettengesetz, Finanzierung des Gesundheitswesens“ sein. Dass auch die Gesellschaftspolitik ein DGB-Thema ist, stellt der Kreischef ebenfalls klar. Das bedingt schon die Historie. „Seit den 1920er-Jahren stehen die Gewerkschaften im Kampf gegen Rechtsextremismus. Und den gibt es leider auch hier bei uns.“

