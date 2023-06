Zuschuss für Musikschule Geretsried: Erhöhung „nahezu alternativlos“

Von: Doris Schmid

Hoch die Hände: Kinder wie Erwachsene werden von den 38 Lehrkräften der Musikschule unterrichtet. Das Foto entstand beim Tag der offenen Tür. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Haupt- und Finanzausschuss stockt die finanzielle Förderung für die Musikschule deutlich auf. Das Geld fließt in die Gehälter der Lehrkräfte.

Geretsried – Es ist kein Ruf nach mehr Geld: Vielmehr wolle die Musikschule Geretsried konkurrenzfähig bleiben, sagte Rathausmitarbeiter Thomas Schmid jüngst im Haupt- und Finanzausschuss (HFA) des Stadtrats. Dem Gremium lag ein Antrag der Schule vor mit der Bitte um eine deutliche Erhöhung des jährlichen Zuschusses. Das Gremium stimmte bei einer Gegenstimme zu. Das Geld fließt in die Gehälter der Lehrer.

Rückblick: Vor 2016 erhöhten sich die Personalkosten zehn Jahre lang nicht. Anschließend wurden die Gehälter stets leicht angehoben, aber die Lehrkräfte seien „nie nach dem TVöD“ bezahlt worden, berichtete Controller Schmid. Gemeint ist damit der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. Um eine erste Annäherung an diesen Vertrag zu erreichen, sei 2020 der Zuschuss bereits von 281 000 auf 430 000 Euro gestiegen. Auf diese Summe hatte der HFA den Zuschuss im Rahmen der Haushaltskonsolidierung bis 2024 gedeckelt.

Volker Reeh stimmte als einziger gegen eine Erhöhung des Zuschusses für die Musikschule. © privat

Doch auch nach der Erhöhung der Förderung sei „nie voll der TVöD bezahlt“ worden, sondern nach einem hauseigenen Tarif. Damit habe die Einrichtung, die ein eingetragener Verein ist, einen Wettbewerbsnachteil im Vergleich zu städtischen Musikschulen wie in Wolfratshausen. „Dort wird der TVöD umgesetzt“, ergänzte Schmid. Er befürchtet: „Wenn man die Lücken zu groß werden lässt, besteht die Gefahr, dass sich Lehrkräfte umorientieren.“ Und diese Lücke könnte noch größer werden, weil die Gehälter im Tarifvertrag laut Schmid deutlich angepasst wurden. Aus diesem Grund beantragte die Musikschule Geretsried eine Aufstockung des Zuschusses, und zwar in kleinen Schritten verteilt über die nächsten fünf Jahre. Die Verwaltung hatte dazu ein zweistufiges Modell erarbeitet, das Schmid dem Gremium vorstellte. Er erwähnte auch, dass die Musikschule auf einige Punkte wie beispielsweise vermögenswirksame Leistungen verzichte.

Einrichtung muss konkurrenzfähig bleiben

„Es ist gut ausgehandelt“, meinte Stadtrat Gerhard Meinl (CSU), der an eine Debatte in den 1990er Jahren erinnerte. Damals habe eine Privatisierung de Schule im Raum gestanden. Die Alternative: die Übernahme in kommunale Trägerschaft. „Dann würden wir längst TVöD bezahlen“, schob Meinl hinterher. Schließlich habe man es geschafft, die Schule im Verein „halb privat“ zu belassen. „Wir müssen diesen Schritt mitgehen, denn wir müssen konkurrenzfähig bleiben“, argumentierte der Dritte Bürgermeister, der noch einen weiteren Wettbewerbsnachteil erwähnte: den fehlenden Bahnanschluss der Stadt.

Hans Hopfner (SPD) sprach von einer „immensen Steigerung“ der Ausgaben. Er wollte wissen, wie viel Geld die Nachbarstadt Wolfratshausen in ihre Musikschule investiert. Sein Kollege Heiko Hawla (Freie Wähler) meinte, dass es geschätzt über 800 000 Euro sein müssten – in etwa das Doppelte von dem, was die Stadt Geretsried zuschießt. Hawla, dessen Frau sich im Vorstand des Musikschulvereins engagiert, brach eine Lanze für die Einrichtung. Dass die Musikschule so gut funktioniere, liege an dem sehr guten Verhältnis der Lehrkräfte zu Leitung und Vorstand. „Sonst hätten schon viele gekündigt“, meinte Hawla. „Diese Erhöhung ist nahezu alternativlos. “

Ein Stadtrat tut sich schwer mit seiner Zustimmung

Schwer tat sich mit der vorgeschlagenen Angleichung an den TVöD Volker Reeh (Geretsrieder Liste). Man habe sich damals bewusst für einen Verein entschieden, „um nicht tarifgebunden zu sein“. Er befürchtete, dass auf die Stadt weitere Zuschusserhöhungen zukommen könnten. „Leistungsgerechte Bezahlung nach Tarifvertrag ist kein Luxus“, entgegnete Bürgermeister Müller. Auch Hawla widersprach Reeh. „Es bleibt weiter beim Haustarif“, sagte er. Kulturreferent Hans Ketelhut (CSU) sprang Hawla bei. Eine Absage habe die Musikschule nicht verdient. „Das ist eine faire Sache.“

Das Gremium beschloss einstimmig die Aufhebung der Deckelung der Fördersumme. Bei der Gegenstimme von Stadtrat Reeh beschloss der HFA: Der Zuschuss wird für das Haushaltsjahr von 400.000 Euro um gut 100.000 Euro einmalig erhöht. Dieser erhöhte Förderbetrag von gut 500.000 Euro wird 2024 um 22.000 Euro erhöht. Der jährlich neu festzusetzende Förderbetrag wird in den Jahren von 2025 bis 2028 jeweils um 22.000 Euro erhöht.

