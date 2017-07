Zwei Geretsrieder (14) schlagen auf Senior ein

Wegen einer Körperverletzung ist die Geretsrieder Polizei derzeit auf der Suche nach Zeugen. Zwei jugendliche Geretsrieder haben auf einen 76-Jährigen eingeschlagen.

Geretsried – Wie Dienststellenleiter Walter Siegmund berichtet, kam es am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr an der Rübezahlstraße auf Höhe der Hausnummer 31 zu einem Streit zwischen zwei Jugendlichen und einem 76 Jahre alten Mann. Dieser hatte die beiden 14-Jährigen angesprochen, da er vermutete, dass sie sich Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus verschaffen wollten. Die Jugendlichen wurden daraufhin aggressiv. Sie schlugen auf ihn ein und verletzten ihn am Kopf. Ein Passant, der mit seinem Hund spazieren ging, beobachtete den Vorfall und ging dazwischen. Er wird gebeten, sich unter Telefonnummer 0 81 717/9 35 19 zu melden.

mh

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa