Zwei Jahre nach Penny-Schließung: Geretsried-Stein bekommt einen Dorfladen

Das Ehepaar Pedatella will im Geretsrieder Stadtteil Stein einen Dorfladen eröffnen. Am Tag der Städtebauförderung haben sie ihr Projekt vorgestellt.

Geretsried – Als vor knapp zwei Jahren die Penny-Filiale am Steiner Ring schloss, war das Entsetzen vieler Stammkunden groß. Die Option, in anderen, kilometerweit entfernt liegenden Supermärkten der Stadt einzukaufen, nahmen viele Anwohner nur widerwillig hin. Nun hat das Warten am Ende: Am Tag der Städtebauförderung kündigte das Ehepaar Viktoria und Antonello Pedatella an, in den noch leer stehenden Räumen der ehemaligen Alpen-Apotheke am Tegernseeweg einen kleinen Lebensmittelladen zu eröffnen. „Wir nehmen das Risiko auf uns, aber das geht nur mit der Unterstützung der Bürger“, erklärte Viktoria Pedatella.

Die 35-Jährige wurde in Kasachstan geboren und lebt schon seit ihrer Kindheit in Stein. Ihr fünf Jahre jüngerer Mann Antonello hat einen griechisch-italienischen Migrationshintergrund und kennt das Viertel ebenfalls bestens. Gemeinsam mit seiner Frau entschloss er sich, einen etwas anderen Dorfladen zu eröffnen. „Wir bieten zwar regionale Produkte an, lassen uns aber auch von Großhändlern beliefern“, verriet Viktoria Pedatella. Sie weiß, dass sich Menschen mit geringem Einkommen teure Bio-Waren nicht leisten können. Deshalb lässt das Paar im Quartierstreff am Steiner Ring und im Jugend-Treff Ein-Stein Flyer auslegen, auf denen die zukünftigen Kunden Vorschläge für das Sortiment eintragen können. Läuft alles nach Plan, könnte das Lebensmittelgeschäft schon Ende Juli eröffnen. „Wir unterstützen das gerne“, begrüßte Bürgermeister Michael Müller die Initiative. Die in der Passage am Tegernseeweg gelegenen Räume umfassen rund 110 Quadratmeter.

Blumenfest am Quartierstreff

Die Vorstellung des Dorfladenprojekts fand im Rahmen des Blumenfests statt. Bei Kaffee, Kuchen und Kräuterdips füllten sich die Tische vor dem Quartierstreff schon am Vormittag rasch. Anna Dörfler, die seit einigen Wochen Hilfsaktionen und Unternehmungen mit ukrainischen Flüchtlingen organisiert, genoss diese ungezwungene Atmosphäre mit einer Gruppe von Neuankömmlingen. „Begegnungen sind der beste Weg zur Integration“, hob Rudi Mühlhans hervor. Der Geschäftsführer des Trägervereins Jugend- und Sozialarbeit (TVJA) begleitete die fünfstündigen Aktionen zum Tag der Städtebauförderung, der schon am Samstagmorgen auf dem Karl-Leder-Platz in Geretsried begann.

Baustellenführungen in der Neuen Mitte

Nach wie vor gibt es Nutzerkonflikte im neu gestalteten Zentrum. Während sich manche Bürger noch mehr Bäume und Grün wünschen, begrüßen andere die Freiflächen. Das Fest der Egerländer Gmoi am 1. Mai zeigte jüngst, wie sehr dieser Platz benötigt wird. Bürgermeister Michael Müller ist dennoch für weitere Anregungen dankbar und rief am Samstag Bürger zur Mitgestaltung auf. „Vorschläge sind immer willkommen, über die Umsetzung entscheidet dann der Stadtrat“, versprach der Rathauschef. Dass großes Interesse an den neuen Wohnungen im BGZ2 besteht, zeigte die gut besuchte Führung der Baugenossenschaft (BG). Lena Gneist erkundigte sich bei BG-Geschäftsführer Wolfgang Selig zudem nach Ladesäulen für Elektroautos und -fahrräder. Wie viele es werden, hängt auch von den Kapazitäten der Betreiber-GmbH Bayernwerke Netz ab. „Ich hoffe, dass wir neben den zwei öffentlichen E-Ladesäulen in der Tiefgarage noch mehr anbieten können“, erklärte Selig. Müller kündigte einen Bürger-Workshop an, der Aufschlüsse über den Bedarf von oberirdischen Fahrradabstellanlagen und Ladesäulen geben soll.

+ Boulepartie am Neuen Platz: Vor und nach dem Flohmarkt entspannten sich einige Besucher bei einem Spielchen. © Hans Lippert

Boule und Hochbeete am Neuen Platz

Ein Flohmarkt lockte am Samstagmittag viele Besucher auf den Neuen Platz. Einige von ihnen spielten vor- und nach der Schnäppchenjagd Boule. Bürgermeister Michael Müller, CSU-Stadtrat Ewald Kailberth und Stadtarchitekt Christian Müller ließen sich gerne dazu überreden und warfen auch einen Blick auf die benachbarten Hochbeete. Dort gedeihen Gemüse, Obst und Kräuter. „Wir suchen noch weitere Paten“, warb Quartiersmanagerin Natascha Siebert für das Projekt „Essbare Stadt“.

+ Workshop: Kinder und Erwachsene machten sich darüber Gedanken, wie ein erneuerter Spielplatz an der Ecke Schliersee-/Tegernseeweg aussehen könnte. © Hans Lippert

Quartierstreffam Johannisplatz

Angebote für Kinder und Senioren gibt es künftig in den Räumen einer ehemaligen Apotheke. Dr. Sabine Gus-Mayer Seniorenreferent des Stadtrats kündigte deshalb am Samstagnachmittag eine große Umfrage an. Demnach erhalten Anwohner, die 60 Jahre oder älter sind, per Post einen Fragebogen von der Stadt. Das Ergebnis soll Aufschluss geben, welche Freizeit- und Hilfsangebote im Quartier nötig sind. Im Fokus stehen dabei vor allem die Themen Mobilität, Sicherheit, Pflege, Wohnen und Beratung.

Jugendrat gestaltet Spielplätze

Die Ausstattung vieler Geretsrieder Spielplätze lässt zu wünschen übrig. Das ergab eine Umfrage des Jugendrats, der am Tag der Städtebauförderung an zwei Infoständen in Stein und am Johannisplatz vertreten war. Um das Angebot gemäß den Bedürfnissen der Kinder- und Jugendlichen zu erweitern und verbessern, ist Landschaftsplaner Robert Schmidt-Ruiu auf Mithilfe angewiesen. Die Optimierung der Spielplätze an der Ecke Schliersee-/Tegernseeweg und Johannisplatz soll im kommenden Jahr abgeschlossen sein.

