Zwei Räder gestohlen - drei sichergestellt

Zwei Radfahrer hatten am Wochenende Diebstähle ihrer Drahtesel zu beklagen. Die Beute ist wieder da – samt einem weiteren Fahrrad.

Geretsried - Der erste Fall ereignete sich der Polizei zufolge zwischen Samstag und Sonntag. Ein Unbekannter entwendete das Rad eines 14-Jährigen, der es unversperrt am Neuen Platz 24 abgestellt hatte. Samstagnachmittag entdeckte ein Geretsrieder (38) den fahrbaren Untersatz in einem Waldstück zwischen Pfadfinderheim und Stein. Über die Polizei konnte das Rad dem Besitzer ausgehändigt werden.

Im zweiten Fall stellte der Bestohlene sein eigenes Rad sicher. Der 56-Jährige hatte es am Johannisplatz am Samstagabend abgestellt und abgesperrt. Nachdem es verschwunden war, entdeckte der Geretsrieder am Sonntagvormittag zwei Jugendliche mit Fahrrädern am Karl-Lederer-Platz. Als der Mann die beiden ansprach, flüchteten sie zu Fuß. So kam der Geschädigte wieder zu seinem Rad. Das zweite Rad wurde sichergestellt. Möglicherweise war es ebenfalls entwendet worden. Es handelt sich um ein schwarzes Herrenmountainbike der Marke Trek.

Der rechtmäßige Besitzer des Rades möge sich bei der Polizeiinspektion Geretsried melden. Auch um Hinweise zu den Dieben in beiden Fällen wird gebeten, Telefon 0 81 71/93 51-0.

sw

