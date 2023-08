Zweite Heimat für das ganze Dorf: Junges Team feiert erfolgreichen Start im Servus Gelting

Von: Dominik Stallein

Teilen

Auf eine entspannte Mittagspause: Theresa Ailer serviert frischen Kaffe. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Das „Servus Gelting“, ein Café im ehemaligen Neuwirt freut sich über einen erfolgreichen Start. Das junge Team führt Hotel und Gastronomie - und ist kreativ.

Gelting – Wer reinkommt, soll sich zu Hause fühlen. Das sagt zumindest eine Tafel, die an der Wand direkt gegenüber des Eingangs hängt. „Dahoam ist koa Ort“, hat jemand mit Kreide darauf geschrieben, „sondern a Gfui“. Unter der Tafel steht eine einladende Eckbank mit grauem Polster und ein paar quietschbunten Kissen vor einer rustikalen Tischplatte auf einem schwarzen Fuß. „Die Leute sollen sich hier wohlfühlen“, sagt Theresa Ailer über das Café „Servus Gelting“. Das Konzept geht bislang auf.

Servus Gelting: Zweite Heimat für das ganze Dorf: Junges Team feiert erfolgreichen Café-Start

Vor allem für viele Geltinger ist das junge Café, das zum gleichnamigen Hotelbetrieb gehört, zu einer zweiten Heimat geworden. „Wir haben schon einige Stammtische, die sich hier gegründet haben und gerne kommen“, sagt Geschäftsführer Johannes Bahnmüller. Freitagmittag etwa trifft sich eine Gruppe Mittzwanziger, um auf Barhockern das Wochenende einzuläuten. Seniorinnen genießen unter Bäumen im Biergarten die vielfältige Kuchenauswahl.

Kreative Kuchenküche: Im Servus Gelting wird viel ausprobiert

Jeden Tag kommen neue Kreationen in die Kuchenvitrine. Dunkler Cheesecake mit Erdbeeren zum Beispiel, Pina-Colada-Kuchen und eine Himbeer-Aprikose-Quark-Torte – natürlich alles vor Ort selbst gemacht. Auch auf der Karte des Lokals kommt keine Langeweile auf. Fast jede Woche gibt es Neuheiten, Sommer-Specials und wechselnde Brotaufstriche. Während des Besuchs unserer Zeitung hat man die Wahl zwischen Hummus, Dattel-Curry und Apfel-Lauchzwiebel-Aufstrich. Wer sich nicht entscheiden kann, findet auf der Brotzeitkarte, die in den Mittags- und Abendstunden gilt, das „Aufgschmiert“-Menü, das aus verschiedenen Aufstrichen besteht. Dazu gibt’s neben belegten Baguette-Varianten Biergarten-Klassiker wie Obazda und Wurstsalat. Vegane und vegetarische Gerichte findet man ebenfalls auf der üppigen Frühstückskarte.

Gut gelaunte Barista: Sandra Heiduk an der der Gastro-Espressomaschine. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Betont Bayerisch und trotzdem weltoffen: Das Servus-Gelting-Konzept kommt an

„Wir haben zum Glück superkreative Mädels im Service und in der Küche, die immer wieder neue Ideen mitbringen“, erklärt Ailer. Kulinarisch sei die Küche zwar auf Café-Betrieb und die bayerische Heimat ausgerichtet, „aber wir sind überhaupt nicht festgefahren“.

Im vergangenen Jahr hatte das Team um Bahnmüller, Ailer und Sandra Heiduk wie berichtet das Hotel im ehemaligen Neuwirt geöffnet, in dem viele Handwerker, Geschäftsleute oder Wander-Urlauber gastieren. Ohne viel Aufhebens oder große Werbung zog im Frühjahr das Café nach. Im Dorf wusste trotzdem jeder Bescheid. „Die Geltinger finden das super“, sagt Heiduk. Das war auch eines der wichtigsten Ziele für das junge Gastronomen-Team.

Junges Gastronomen-Team führt Café in Gelting - „Altersschnitt von knapp über 20“

Sie wollten einen Treffpunkt für den Stadtteil schaffen, an dem sich Nachbarn bei einer Limette-Kokos-Limo oder einem Rosmarin-Spritz zuprosten können. „Das hat bisher toll geklappt, wir sind zufrieden“, sagt Ailer.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Die heimelige Atmosphäre sorgt dafür, dass auch die Suche nach Personal – anders als in vielen Gastronomiebetrieben – ziemlich erfolgreich läuft: Um die 25 Mitarbeiter sind in Hotel und Café beschäftigt. Überwiegend sind es junge Leute aus der Region. „In manchen Schichten haben wir einen Altersschnitt von knapp über 20 Jahren“, sagt die 25-jährige Heiduk. Bei dem jugendlichen Schwung im Team „macht’s richtig Spaß“, findet Ailer, „trotzdem ist Zug drin, und es funktioniert alles“. Sonst würden die jungen und alten Gäste sich nicht so heimisch fühlen im „Servus Gelting“.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.