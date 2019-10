Unterwegs mit den Spielplatz-Kontrolleuren

Seit 15 Jahren kontrolliert Volker Witte die städtischen Spielplätze in Geretsried. Vieles hat sich verbessert, sagt er. Qualitätsmäßig sei noch Luft nach oben.

Geretsried – Schaukeln, kraxeln und buddeln – wo können das Kinder, wenn nicht auf einem Spielplatz? Im Geretsrieder Stadtgebiet gibt es neun öffentliche. Sie werden gerne genutzt und sind ordentlich, hier und da fehlt allerdings noch ein Spielgerät. So lautet das Fazit einer Begehung von Grünen-Stadtrat Volker Witte und Lukas Schrettenbrunner, neuer Fachbereichsleiter für Verkehr und Umwelt im Rathaus.

Weil er dazu viele Nachfragen von Eltern bekommt, macht sich Witte besonders für Sandkästen stark. Solche gibt es am Isardamm und am Robert-Schumann-Weg. „Man sieht, dass das angenommen wird “, sagt Witte mit Blick auf den festgeklopften Sand auf dem Spielplatz am Isardamm. „Es ist unwahrscheinlich wichtig, dass Kinder zwischen ein und fünf Jahren buddeln können“, meint der Umweltreferent des Stadtrats.

Am Johannisplatz wurde der Sandkasten allerdings entfernt und auf dem neugestalteten Spielplatz in Gelting erst gar keiner gebaut. „Wir sind mit den zuständigen Behörden wegen der Hygienevorschriften in Kontakt“, erklärt Schrettenbrunner. Die seien für Buddelkisten auf öffentlichen Spielplatz nämlich nicht ganz klar, für solche von Kindertagesstätten hingegen extrem streng.

Bis auf den fehlenden Sandkasten ist Witte von dem neuen Spielplatz in Gelting begeistert. Neben einem alten Traktor aus Holz gibt es eine Nestschaukel und einen Kletterturm mit Rutsche. „Er wird gut angenommen, und wir bekommen auch viele Rückmeldungen, dass die Kinder sehr zufrieden sind“, bestätigt Schrettenbrunner.

In Gelting gefällt Witte besonders, dass alle Spielgeräte aus Holz gebaut wurden. Eine Zeit lang seien Geräte aus Plastik angeschafft worden, weil es Probleme mit Vandalismus gab – ob am Isardamm oder auch am Künnekeweg. Das scheint jedoch nicht mehr aktuell zu sein. „Wir haben eine 450-Euro-Kraft am Bauhof, die die Spielplätze drei bis vier Mal pro Woche abends abfährt und darauf achtet, dass die Hausregeln eingehalten werden“, erklärt Schrettenbrunner.

Seit 15 Jahren hat Volker Witte ein Auge auf die städtischen Spielplätze, sagt er. „Als ich angefangen habe, waren sie in desolatem Zustand.“ Seitdem habe sich viel getan. In dem eingezäunten Bereich am Robert-Schumann-Weg habe es beispielsweise kaum einen Baum gegeben. „Inzwischen sind die, die wir gepflanzt haben, richtig hoch“, freut sich der Umweltreferent. Als der 77-Jährige ein Kind war, habe er keinen Spielplatz gehabt. „Wir haben in Hamburg in den Trümmern gespielt. Hier dagegen „können die Kinder völlig gefahrlos spielen“, betont Witte. Mit Schrettenbrunners Vorgänger Jan Klinger sei er die Spielplätze regelmäßig abgegangen. „Jetzt vor dem Ende der Amtsperiode war es nochmals dringend an der Zeit.“

Zurück zum Thema Plastik: Am Spielplatz am Isardamm ist der direkte Vergleich zu sehen. Im Gegensatz zur Rutsche aus Plastik fügen sich das Klettergerüst und der „Flying Fox“ aus Holz wunderbar in den Wald ein. „Wenn die Geräte aus Plastik ihren Dienst getan haben, sollten wir sie austauschen“, stimmt Schrettenbrunner zu. Als gebürtiger Waldramer ist er auf dem dortigen Spielplatz mit Metallgeräten aufgewachsen. „Holz macht mehr her.“

Auf ihrem Rundgang zeigen sich Stadtrat und Rathausmitarbeiter zufrieden mit der aktuellen Sachlage. Drei- bis viermal die Woche werden die Spielplätze gereinigt, einmal die Woche überprüft eine geschulte Kraft die Sicherheit der Geräte. Schrettenbrunner findet es gut, wie die Spielplätze über das Stadtgebiet verteilt sind und dass überall Bäume stehen.

Neben den Sandkästen würde sich Witte allerdings noch einen Spielturm und vielleicht ein Piratenschiff für die Areale am Robert-Schumann-Weg und am Künnekeweg wünschen. „Dort ist es noch ein bisschen dürftig“, sagt der Stadtrat. Schrettenbrunner verspricht zu überlegen, was möglich ist. Zumindest eine Neuanschaffung steht bereits jetzt fest: „Für den Johannisplatz ist eine Korbschaukel bestellt.“ Die Lieferzeit sei allerdings etwas länger.

