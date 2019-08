Industriegemeinschaft: Vorstand ist wieder komplett 

Nach dem Rückzug von Marcel Sternkopf haben die Mitglieder der Industriegemeinschaft Geretsried (IGG) neu gewählt und ein drittes Vorstandsmitglied gestimmt.

Geretsried – Die Mitglieder der Industriegemeinschaft Geretsried (IGG) haben kürzlich Dr. Max Suter als drittes Vorstandsmitglied gewählt. Mit dem Standortleiter der Firma Pulcra Chemicals ist die Spitze der Unternehmervereinigung in Geretsried wieder komplett. Wie berichtet hatte Marcel Sternkopf nach einer beruflichen Veränderung sein Vorstandsamt niedergelegt, und es kam zu einer „unvorhergesehenen Umstrukturierungsphase“, wie es im Juni hieß.

Neben Max Suter vertreten Paul Reichhold (Pana Foamtec) und Andreas Janka (Ehgartner) die IGG. Laut Pressemitteilung will das junge Vorstandsteam die Stellung aller Betriebe in Geretsried stärken. Als älteste Geretsrieder Unternehmervereinigung sei man bestrebt, die rasante Entwicklung in Geretsried und im Mittelzentrum mit Wolfratshausen voranzutreiben und mitzugestalten. Dabei möchte die IGG eng mit der Unternehmervereinigung Wirtschaftsraum Wolfratshausen (UWW) und weiteren Unternehmerverbänden im Mittelzentrum sowie der Region zusammenzuarbeiten.

Auch innerhalb der IGG hat sich der Vorstand etwas vorgenommen. Die Unternehmervereinigung solle für weitere, neue Mitgliedsbetriebe geöffnet werden. „Unternehmen mit industriellem und industrieverbundenem Charakter können Mitglied werden“, so die Vorstände. Zudem wollen sie die Aktivitäten des Vereins fortführen – ein moderneres Image aufbauen und damit die öffentliche Außenwirkung der IGG und ihrer Mitgliedsbetriebe verbessern.

Darüber hinaus sollen Betriebsbesichtigungen unternommen werden. Eine haben die Mitglieder bei der Versammlung zur Wahl des dritten Vorstandsmitglieds unternommen. Als Pulcra-Standortleiter führte Suter über das mehr als 70 000 Quadratmeter große Betriebsgelände und informierte über die Geschichte des Unternehmens.

Bei der Versammlung war auch Andreas Baumann, Leiter des Jobcenters im Landkreis, zu Gast. Er klärte die Vertreter der Betriebe über die staatliche Unterstützung bei der Integration von Langzeitarbeitslosen ins Arbeitsleben auf.

Zuletzt war es still um die IGG geworden. Als Geschäftsführer der IT-Firma SecureHead war Marcel Sternkopf nicht einmal ein Jahr im Vorstand, in dem es bereits zuvor einige Wechsel gegeben hatte. Erst löste Andreas Janka Jochen Pelz ab, der zehn Jahre mit an der Spitze stand. Vergangenes Jahr verabschiedeten sich Dr. Wolfgang Schumann (Rudolf GmbH) und Matthias Hanfstingl (Klaus Hanfstingl Verlag) nach fünf Jahren. Sternkopf und Reichhold nahmen deren Plätze ein. Um die 50 Betriebe gehören der IGG an, die seit 1948 besteht.

