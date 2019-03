Zwei Schwestern holen ersten Preis bei „Jugend musiziert“

Die Schwestern Maria und Klara Edelburg haben bei „Jugend musiziert“ jeweils den ersten Preis gewonnen. Ein Jahr hatten die Schülerinnen der Musikschule dafür geübt.

Geretsried – Ein Jahr lang hatten die Schülerinnen der Geretsrieder Musikschule für den Regionalwettbewerb geübt. Vorbereitet wurden sie durch die Lehrerinnen Nicole Chapé (Klavier) und Gisela Bouton (Violine).

Für beide Mädchen war es nicht das erste Mal, dass sie vor die Jury in Grünwald getreten sind, berichtet die Musikschule in einer Pressemitteilung. Schon im vergangenen Jahr hatten sie mit Erfolg als Duo mitgemacht. Das spornte die beiden an, auch in diesem Jahr mit viel Freude teilzunehmen – Maria als Solistin an der Violine und Klara am Klavier als ihre Begleitung. Beide erreichten mit 22 Punkten den ersten Preis.

Schulleiterin Sabine Beyer und die beiden Lehrerinnen sind stolz auf die Mädchen. Klara achte mit viel Liebe auf ihre kleine Schwester, erklärt Nicole Chapé. „In der Vorbereitung hat sie sehr viel Geduld und Ausdauer bewiesen und wieder viele musikalische Fortschritte gemacht.“ Gisela Bouton sagt über Maria: „Durch den Wettbewerb hat sie Konzentration und Durchhalten erlernt und noch mehr Freude am Musizieren erfahren dürfen.“ Sie sei ein lustiges Mädchen.

sw

