Appetit auf schnelle Zeiten

Daniel Götz und Anna Ricarda Gerlach gewinnen ROC-Lauf in Moosham.

+ Kräftig angefeuert wurden auch Lorenz Vogt aus Lenggries (li.) und der Eglinger Christoph Bernlochner. © Patrick Staar Moosham – Bereits zum 44. Mal richtete der SC Moosham seinen Waldlauf aus, aber so einen Ansturm von Kleinkindern wie am Samstag hat der Verein noch nie erlebt. Sage und schreibe 112 unter Siebenjährige wagten sich auf die 800 Meter lange Strecke. Der Andrang bei den Kleinsten war so groß, dass die Organisatoren spontan beschlossen, das Starterfeld zu teilen. Übersichtlicher war die Teilnehmerzahl bei den Erwachsenen. Hier liefen Anna Ricarda Gerlach vom Eiblteam Isartal und Daniel Götz vom SV Bergdorf-Höhn über 15 Kilometer die Konkurrenz in Grund und Boden. „Wir sind von den vielen Leuten überrumpelt worden“, sagt Organisatorin Steffi Karl. „So gefordert wie heute waren wir noch nie.“ Der SCM habe nicht alle Zwergerl auf einmal losschicken können, „deshalb mussten wir spontan handeln“. Durch das zusätzliche Rennen habe sich der ganze Wettkampf verzögert. Doch dies blieb nicht die einzige Herausforderung: Nach den Rennen stürzten sich die Läufermassen auf das Essen, im Nu waren die 28 Kuchen, die 350 Semmeln und der selbstgebackene Leberkäse weg. „Zum Schluss hatten wir nicht mal mehr Milch für den Kaffee“, berichtete Susanne Pallauf, und Karl ergänzte: „Das ist uns noch nie passiert.“ Karl kann sich nicht erklären, warum dieses Mal derart viele Schüler mitliefen: „Wir haben Werbung gemacht wie immer.“

Überraschend war der Appetit der Läufer, nicht aber die sportlichen Ergebnisse. Daniel Götz ist in dieser Challenge-Saison dreimal angetreten, und dreimal hat er souverän gewonnen. Auch am Samstag kam er mit einem unfassbar großen Vorsprung ins Ziel. Mit seiner schnellen Zeit überraschte Götz sowohl die Zuschauer, als auch die Moderatorin, die noch die Kinder-Ergebnisse kommentierte, während der Läufer die Ziellinie überquerte. „Irgendwie hat gar keiner mitgekriegt, dass ich durch das Ziel laufe“, kommentierte Götz schmunzelnd. „Aber in Moosham stehen die Kinder um Vordergrund, und das haben sie sich auch verdient.“ Vier Minuten nach ihm kam Markus Brennauer vom TSV Penzberg an, weitere eineinhalb Minuten später Florian Thurner vom SC Gaißach.

+ Stark vertreten waren beim 44. Mooshamer Waldlauf wieder einmal die Zwergerl: Die Veranstalter zählten allein in der Altersklasse unter sieben Jahren ganze 112 Teilnehmer. © Patrick Staar Knapper als bei den Männern ging es bei den Frauen zu. Hier landete Anna Ricarda Gerlach mit einer Zeit von 1:06:41 Minuten knapp 45 Sekunden vor Amanda Reiter vom PTSV Rosenheim. „Ich habe viel Marathon trainiert, daher waren meine Beine nicht locker“, sagte Gerlach. Hinzu kamen das wellige Profil und der ungewohnte Wiesen-Untergrund: „Die Hügel liegen mir nicht so. Und das Rennen über Felder bin ich nicht gewohnt – normal laufe ich auf der Straße.“ Die Challenge-Saison ist für Gerlach damit beendet, in Holzkirchen wird sie nicht mehr an den Start gehen. Daher hofft die Münchnerin, dass ihr Ergebnis reicht, um sich in der Gesamtwertung auf den ersten Platz vorzuschieben. Der Zwischenstand wird aber erst noch veröffentlicht. Statt auf den Marktlauf konzentriert sich Gerlach auf den Graz-Marathon, den sie in einer Zeit von unter 2:50 Stunden schaffen will.

Mit ihrem zweiten Platz hochzufrieden war Amanda Reiter: „Ricarda war zum Schluss noch in Sichtweite, daher wusste ich, dass ich gut unterwegs bin, denn sie ist eine starke Läuferin.“ Zudem sei sie 25 Jahre jünger, „und das macht schon einen Unterschied. Wenn man selbst 52 Jahre alt ist, dürfen andere schon schneller sein.“ Die Lenggrieserin staunte über das kontinuierlich steigende Niveau bei der Challenge. Als sie 2014 erstmals an den Start ging, sei über zehn Kilometer keine Frau unter 40 Minuten geblieben, und jetzt seien viele schneller: „Das ist toll.“ Gerade auf das Rennen in Moosham freue sich Reiter jedes Jahr wieder: „Das ist einfach eine super Strecke.“