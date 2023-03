Golfclub Bergkramerhof: Interview mit den neuen Geschäftsführern

Der Bergkramerhof bieten neben eine tollen Golfanlage eine atemberaubende Kulisse. © Christian Muehlbauer

Der Golfclub Bergkramerhof bietet neben einer Top-Golfanlage auch eine herrliche Kulisse. Die beiden neuen Chefs Dorothee und Olaf Gühring im Interview.

Aufbruchstimmung am Bergkramerhof: Die Golfanlage bei Wolfratshausen ist seit Anfang des Jahres in neuen Händen. GrünLand hat sich vor Ort umgesehen und mit den neuen Betreibern Olaf und Dorothee Gühring über Veränderungen und Visionen gesprochen.

Olaf und Dorothee Gühring sind die neuen Geschäftsführer des Golfclubs Bergkramerhof. © Thomas Kirmaier

Herr Gühring, Sie sind Pilot und jetzt gemeinsam mit Ihrer Frau Dorothee Betreiber der Golfanlage Bergkramerhof. Wie kam’s zu diesem „Quereinstieg“?

Der Grundstückseigentümer, Herr Danhuber, wurde im Sommer 2021 auf uns aufmerksam und hat entschieden, dass wir den Golfplatz Bergkramerhof in die Zukunft führen und diesem wunderschönen Fleckchen Erde neuen Glanz verleihen sollen. Wir nehmen die Herausforderung gerne an und freuen uns auf den Fortschritt am Bergkramerhof. Die Fähigkeiten und unser Wissen aus der Luftfahrt werden uns auch hier sicher gute Dienste erweisen.

Was haben Sie mit der Golfanlage bei Wolfratshausen mittel- bis langfristig vor? Was wird anders sein als bisher?

Mittelfristig ist unser vorrangiges Ziel, den Golfplatz wieder in eine qualitativ hochwertige Anlage zu verwandeln. Der Platz wird ökologisch und nachhaltig geführt werden und unsere Vorgabe ist es, die komplette Pflege CO₂-neutral darstellen zu können. Unsere Partner unterstützen uns an dieser Stelle mit Rat und Tat. Wir sind ein großartiges Team, weswegen wir sehr zuversichtlich sind, diese Ziele zu erreichen. Unsere Hauptvorgabe ist es, eine freundliche Atmosphäre zu schaffen und ein Angebot zu fairen Preisen hier in der Region zu etablieren. Wir wünschen uns einen modernen Auftritt und wollen dazu beitragen, das in der Bevölkerung leider immer noch teils vorherrschende, antiquierte Image des Golfsports zu verbessern. Golf ist ein wunderbarer Sport für Jung und Alt. Und am schönsten ist es hier bei uns im Süden Münchens.

Platzumbau, neue Gastro, neues Team – was ist seit dem Jahreswechsel bereits passiert und worauf dürfen sich Golfer in der Region zum Saisonstart freuen?

Nach einigen Startproblemen haben wir nun den kompletten 18-Loch-Platz übernommen. In Zukunft gibt es den Plan, auf 27 Spielbahnen zu erweitern. Die Gastronomie bietet seit Anfang April gehobene, bürgerliche Küche. Der Bergkramerhof wird künftig von einem größtenteils neuen Team geleitet werden, das sich auf die bevorstehenden Aufgaben gut vorbereitet hat und sich freut, möglichst viele, neue Golferinnen und Golfer aller Altersklassen, egal, ob Mitglieder oder Gäste, begrüßen zu dürfen.

Sie sprachen von Partnern. Welche Partner konnten Sie mit Ihrem neuen Projekt am Bergkramerhof bereits gewinnen?

Unser Projekt, eine Golfanlage ökologisch und nachhaltig zu betreiben, hat sehr viel positive Resonanz erfahren. Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten viele tolle Gespräche geführt – und haben dabei großartige Ideen gesammelt, die wir jetzt in die Tat umsetzen wollen. Wir haben mit den Firmen Sommerfeld, FlatCat und Mercedes namhafte und wichtige Partner von unserer Vision überzeugen können. Das Interesse ist groß, jedoch legen wir größten Wert darauf, dass unsere Partner auch hinter unserem Konzept stehen.

Ein Partner des Golfclubs – das Restaurant Zum Bergkramerhof © Golfclub Bergkramerhof

Unser Partner - Restaurant zum Bergkramerhof © Restaurant zum Bergkramerhof

Wie wird die Ausrichtung des neuen Bergkramerhof sein? Eher sportlich ambitioniert, mehr touristisch-exklusiv oder doch offen für jedermann und bayerisch-regional?

Wir wünschen uns, ein möglichst breites Spektrum ansprechen und für uns gewinnen zu können. Wir wollen niemanden ausgrenzen und wirklich jedem ein lukratives Angebot machen. Wir unterstützen explizit die Jugend und die Senioren. Das geht vom Schulunterricht Golf bis zum Jugend-, Mannschafts- und Senioren-Training. Wir haben mit dem Bergkramerhof viel vor und freuen uns auf die neue Herausforderung.

Ein Partner des Golfclubs – AUTOHAUS HORNUNG GmbH und Co. KG © AUTOHAUS HORNUNG GmbH und Co. KG

Ein Partner des Golfclubs – KB-Golf Flat Cat © KB-Golf Flat Cat

