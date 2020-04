Ostern – ohne Palmesel?

In unserer Serie „Gott und die Welt“ macht sich diesmal Martina Eschenweck, Katholische Pastoralreferentin im Pfarrverband Schäftlarn, Gedanken über das Osterfest in Zeiten von Corona.

Eines steht fest: Einen Palmesel wird es auch in diesem Jahr geben. Langschläfer, aufgepasst: Traditionell wird derjenige in der Familie, der am Palmsonntag als Letzter aufsteht, so bezeichnet. Aber das kann kaum ein Trost dafür sein, dass in diesem Jahr Ostern auf völlig ungewohnte Weise gefeiert werden wird. Es gibt keine Gottesdienste, außer im Fernsehen oder im Internet. Und die finden ohne Beteiligung von Gläubigen statt, ob im Petersdom in Rom mit Papst Franziskus oder im Liebfrauendom in München mit Kardinal Marx.

Ostern auf völlig ungewohnte Weise feiern

Viel schwerer wiegt für manche die Frage: Was ist heuer mit unseren Palmbuschen? Und wie sieht ein Osterfrühstück aus, dem keine Speisenweihe im österlichen Gottesdienst vorausgegangen ist? Im österlichen Brauchtum haben die Palmbuschen einen hohen Stellenwert. Vorsichtige Nachfragen, ob es nicht doch möglich sei, Palmbuschen oder Speisenkörbe in die Kirchen zu bringen, dort – unter Ausschluss der Öffentlichkeit – segnen zu lassen und später wieder abzuholen, erhielten eine sehr deutliche Absage.

Palmbuschen: hoher Stellenwert im österlichen Brauchtum

+ Dr. Martina Eschenweck, Katholische Pastoralreferentin im Pfarrverband Schäftlarn

Botanisch „richtige“ Palmen gibt es hierzulande ja nicht, aber Weidenkätzchen, die noch im Winter den Frühling ankündigen mit immergrünen Zweigen, haben diese Rolle übernommen. Sie sind zu Zeichen des Lebens geworden und symbolisieren den Sieg Jesu Christi über den Tod in seiner Auferstehung.

Das Jahr über schmücken die Palmbuschen das Kreuz im Herrgottswinkel und werden traditionell entweder am Aschermittwoch oder im Osterfeuer verbrannt. Früher wurden Buschen auch in die Ställe gebracht, um den Segen für die Tiere zu bringen. In den Gottesdiensten am Ostersonntag prangen die oft schön mit gestickten „Weihdecken“ geschmückten Körbe, gefüllt mit gebackenen Lämmern, Eiern, Brot, Salz und Schinken, an den Altarstufen der Kirchen.

Am Ende des Gottesdienstes spricht der Priester den Segen darüber. In diesem Segensgebet heißt es, dass Jesus nach seiner Auferstehung seinen Jüngern erschienen ist und mit ihnen gegessen hat (nachzulesen im Johannes- Evangelium, Kapitel 21). Fleisch und Eier sind Speisen, deren Genuss die früheren strengen Fastenregeln nicht erlaubten. So wurde das Frühstück am Ostersonntag tatsächlich zum „Fastenbrechen“ (im englischen „breakfast“ hat sich das erhalten) und zur feierlichen Mahlzeit der Familie.

Trotz Corona-Krise: Ostern wird gefeiert

Muss das alles heuer ausfallen? Gewiss nicht, denn Ostern wird gefeiert, mit Gottesdiensten in den schon benannten Medien oder zuhause, ob allein oder mit der Familie und der Wohngemeinschaft. Dafür bieten viele Gemeinden Vorlagen für Hausgottesdienste an.

Am kommenden Palmsonntag kann man den Segen über die Palmzweige sprechen, am Ostersonntag ein Segensgebet über die Speisen. Es ist und bleibt ungewohnt, dass der Segen nicht vom Priester kommt. Doch mag das ins Bewusstsein rufen, dass jede und jeder Getaufte und Gefirmte segnen kann, aufgrund des allgemeinen Priestertums aller Gläubigen, das in der Taufe zugesagt ist.

Hausgottesdienste und Segnungen

Die Segnungen von Palmbuschen und Osterspeisen sprechen das Geheimnis unseres Glaubens an: Jesus Christus ist gestorben und von den Toten auferstanden. Das feiern wir an Ostern!

