Größter Erfolg der Vereinsgeschichte: VSG-Herren steigen in Landesliga auf

Von: Thomas Wenzel

Teilen

Am Ziel ihrer Träume: die künftigen Landesliga-Volleyballer der VSG Isar-Loisach mit (vorne v. li.) Julius Wilhelm, Thorsten Busch, Fabian Liemer, Tobias Adamek, Markus Meinl, Alexander Beck, Patrick Nordmann und Simon Schmid sowie (hinten v. li.) Stefan Richter, Korbinian Hölzl, Henri Bieling, Mirko Walter, Simon Kinder, Stefan Arndt, Trainer Nabil Habboubi und Dominik Hölzl. Nicht dabei: Lukas von Stülpnagel. © tw

Spannender hätten das entscheidende Duell um die Meisterschaft in der Volleyball-Bezirksliga nicht ablaufen können: Mit 3:1 bezwangen die Herren der VSG Isar-Loisach in einem hochklassigen Match den ärgsten Verfolger TuS Holzkirchen und machten vorzeitig den Aufstieg in die Landesliga perfekt.

Geretsried – Am Montagabend um 22.01 Uhr war es soweit: In einem echten Finale gegen den direkten Verfolger TuS Holzkirchen sicherten sich die Volleyballer der VSG Isar-Loisach mit einem 3:1 (25:21, 27:25, 14:25, 25:20)-Sieg vorzeitig die Meisterschaft in der Bezirksliga Ost und feiern mit dem damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga Südost den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte. „Der Wille war einfach da“, nannte Trainer Nabil Habboubi einen wichtigen Faktor. Immerhin führte sein Team in einer corona-bedingt turbulenten Saison von Beginn an die Tabelle an und trägt auch vor dem letzten Match gegen Waldtrudering (Montag, 4. April, 20 Uhr in Geretsried) eine weiße Weste. „Wir hatten den Luxus eines großen Kaders, haben immer intensiv trainiert und die Stimmung in der Mannschaft war immer bestens“, analysierte der VSG-Coach. Dazu habe man die Angriffsvarianten verbessert und sei im Zuspiel stabiler geworden.

Fans auf der Tribüne feuern die VSG-Volleyballer lautstark an

All diese Faktoren waren auch nötig im Match gegen die jungen Holzkirchner – letztlich der einzige Konkurrent, der der Spielgemeinschaft aus Wolfratshausen und Geretsried heuer ebenbürtig war. So lieferten sich beide Teams insbesondere in den ersten beiden Sätzen ein packendes Duell auf einem Landesliga-, wenn nicht Bayernliga-Niveau. „Locker im Kopf, aggressiv am Ball“, hatte Habboubi seinen Schützlingen als Devise mit auf den Weg gegeben. Doch bei beiden Mannschaften war Nervosität im Spiel, zumal die Zuschauer auf der Tribüne der neuen Geretsrieder Sporthalle mit einer Trommel und Sprechchören für eine lautstarke Stimmung sorgten. Die VSG lag im ersten Satz stets in Führung, wenn auch nie weiter als mit drei Punkten. Beim 18:18 wurde es noch einmal eng, doch der Doppelwechsel mit Fabian Liemer für den Aufschlag und Thorsten Busch fürs Zuspiel bescherte den Hausherren ein 25:21.

Hart umkämpft war auch der zweite Durchgang. Hier hatten meist die Holzkirchner um ihren Topangreifer Jannik Sambale (Deutscher U17-Beachmeister 2021) die Nase vorne. Die VSG agierte teilweise unkonzentriert, vernachlässigte die Blockarbeit. Erst beim 15:15 kam das Team in die Gänge, doch es blieb ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das letztlich mit 27:25 zugunsten der VSG endete.

Einbruch im dritten Satz - 14:25

Nach diesem intensiven Kampf war im dritten Abschnitt erst mal die Luft raus bei beiden Mannschaften. Holzkirchen tat nur das Nötigste, profitierte aber von den Fehlern der Gastgeber. „Den Satz haben wir schlichtweg verschlafen. Und die Annahmen waren viel zu ungenau“, kritisierte der Trainer nach dem deutlichen 14:25.

Doch seine Schützlinge fingen sich wieder, führten im vierten Durchgang schnell mit 5:2. Als sich der Holzkirchner Zuspieler ohne fremde Beteiligung am Knöchel verletzte, kippte die Partie endgültig in Richtung der heimischen Volleyballer. Doch so richtig konnten sie sich nicht absetzen – die Gäste steckten nicht auf und kamen bis auf 19:20 heran. Wieder war es die doppelte Einwechslung von Liemer und Busch, die den Erfolg brachte: Mit 25:20 machte die VSG endgültig den Deckel drauf.

Der Wille war einfach da

Der Rest waren Jubel, Freudentänze und Applaus von der Tribüne. Das Kompliment an die Fans gab Zuspieler Alexander Beck zurück: „Ihr habt für eine super Stimmung gesorgt.“ Ein bisschen traurig war an diesem Abend lediglich Lukas von Stülpnagel: Der Mittelblocker und Wolfratshauser Abteilungsleiter musste ausgerechnet das wichtigste Spiel des Jahres krankheitsbedingt zuhause am Liveticker verfolgen.

VSG: Im vierten Anlauf hat es mit dem Aufstieg geklappt Die großen Erfolgen des Herren-Volleyballs im Landkreis liegen schon einige Zeit zurück: In den frühen 1990er Jahren war der TuS Geretsried in der Bayernliga am Start, später mischte dann der TV Bad Tölz zwei Saisonen in der Landesliga mit. Vier Anläufe benötigte jetzt die Spielgemeinschaft aus Geretsried und Wolfratshausen, um aus der Bezirksliga nach oben zu kommen – unter anderem hatte der Verband zweimal die Relegation abgesagt.

„Es war von Anfang an mein Traum, dass die Jungs irgendwann in der Bayernliga spielen“, freute sich Bernhard Wilhelm nach dem entscheidenden 3:1-Sieg gegen Holzkirchen. Der VSG-Teammanager hatte die heutige Mannschaft in weiten Teilen im April 2006 unter seine Fittiche genommen, ein Jahr später meldete der Klub erstmals die Junioren für den Punktspielbetrieb an. Die schwierigste Phase sei es gewesen, die Mannschaft während der Studienjahre zusammenzuhalten. „Die Jungs war ja über ganz Bayern verstreut“, erinnert sich Wilhelm. Der Nachwuchscoach ist zuversichtlich, dass den Herren I im kommenden Jahr auch noch der Sprung in die Bayernliga gelingen kann: „Die Chancen stehen gut, denn hier stimmen die Kaderbreite und auch der Unterbau.“ (tw)

Lesen Sie auch: HSG: Siegtreffer in der Schlusssekunde