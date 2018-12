Gute Erinnerungen an das erste Duell

Geretsrieder River Rats fahren zuversichtlich zum TSV Erding, zumal Torjäger Ondrej Horvath und Verteidiger Dominic Fuchs wieder dabei sind.

Geretsried – Eine gewisse Sympathie gegenüber dem TSV Erding kann Ludwig Andrä nicht verhehlen. „Dass die ganz ohne Kontingentspieler antreten, verdient meinen Respekt. Das finde ich gut“, betont der Geretsrieder Eishockeycoach vor dem Duell bei den Weißbierstädtern am Sonntag (18 Uhr, in Erding). Aber auch die River Rats müssen sich in Sachen Talentförderung nicht verstecken. Denn mit Ondrej Horvath, der nach seiner Sperre in Erding wieder auflaufen wird, gibt es auch nur einen Ausländer im Team. Zwischenzeitlich allerdings hatte man beim ESC noch mit einem zweiten transferkartenpflichtigen Akteur geliebäugelt – zumal eine ganz Reihe von Verteidigern ausgefallen ist. Doch so recht entscheiden mochten sich die Verantwortlichen nicht – oder es fehlte am nötigen Kleingeld. Nach dem Ausfall von Hansi Tauber (Handgelenk-Bruch) hat sich nun allerdings der lange verletzte Dominic Fuchs zurückgemeldet. „Und zum Glück habe ich ein paar Allrounder im Team“, freut sich Andrä darüber, dass sich mit Daniel Merl und Luis Rizzo zwei etatmäßige Stürmer in den Dienst der Mannschaft stellen und ohne zu murren in der Abwehr aushelfen.

Fuchs war übrigens mit zwei Toren maßgeblich am 7:4-Erfolg des ESC im Hinspiel gegen die Erdinger beteiligt. Zuletzt hat sich das Team von Coach Topias Dollhofer mit Siegen gegen Königsbrunn (6:3) und in Pegnitz (9:2) sowie einer peinlichen 1:6-Schlappe im Derby gegen Dorfen auf Platz fünf nach vorne gearbeitet. „Die sind auch noch nicht durch“, stellt Ludwig Andrä angesichts von nur fünf Punkten Differenz fest. Erding sei mit seinen Topscorern Daniel Krzizok und Florian Zimmermann sowie den Abwehrroutiniers Matthias Jeske und Rudi Lorenz eine äußerst heimstarke Mannschaft. „Aber das ist auch ein Gegner, der uns liegt“, glaubt der ESC-Coach. Und mit einer Wochenend-Ausbeute von drei Zählern – inklusive des Freitagsspiel – könne er sich angesichts der beiden starken Konkurrenten absolut anfreunden.