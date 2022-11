Badevergnügen zu jeder Jahreszeit im Hallenbad Geretsried

Im Hallenbad Geretsried trainieren Profis & Hobby-Schwimmer. © Stadt Geretsried

Das Hallenbad in Geretsried ist nicht nur ein Badeparadies für Sportler, Familien, Kinder, sondern auch Trainingsort für die vielen Wassersport-Vereine oder Rettungsorganisationen.

Gerade Vereine und Rettungsorganisationen genießen im Geretsrieder Hallenbad die vielfältigen sportlichen Möglichkeiten. Im Wettkampfbecken – 25 Meter lang, 12,5 Meter breit – können Schwimmer ihre Bahnen in abgetrennten Bereichen ziehen. So wird niemand gestört und jeder Sportler, egal ob Verein- oder Hobby-Schwimmer, kann sich auf der Grundfläche von über 300 Quadratmetern so richtig auspowern.

Wohlige Wassertemperaturen in allen Becken trotz Energiesparen

Wassertemperaturen zum Wohlfühlen © Stadt Geretsried

Zum Wohlfühlen sind die Wassertemperaturen, die zwischen 26 und 28 Grad liegen – wegen der Energiekrise sind die Temperaturen derzeit etwas niedriger, liegen aber immer noch auf einem angenehmen Niveau. Auf diesem Wert sind auch die Temperaturen im Schwimmerbecken: Aus einer Höhe von einem oder von drei Metern können Badegäste mit viel Schwung ins Wasser eintauchen.

Für die jüngsten Badegäste ist im Hallenbad viel geboten: Das Nichtschwimmerbecken – es ist deutlich wärmer als die Sportbahnen – ist der perfekte Start für kleine Wasserraten. Das Becken ist an seiner tiefsten Stelle 1,25 Meter tief. Es wird auch als Lehrschwimmbecken genutzt. Am Beckenrand gibt es Sprudel-Liegen, die Massagedüsen werden nicht nur von Kindern genutzt: Hier kann jeder entspannen. Optimal für ausgelassenen Badespaß ist das Kinderplanschbecken. Spritzdüsen versprechen lustige Momente, auf der Rutsche düsen die jüngsten Badegäste direkt ins warme Wasser.

Bequeme Anreise und faire Preise

Weil für einen perfekten Ausflugstag alles stimmen soll, ist die Anreise zum Geretsrieder Hallenbad einfach und unkompliziert. Im neuen Parkdeck ist genügend Platz für alle Besucher: 231 Stellflächen stehen hier auf acht Ebenen zur Verfügung, an 12 Lade-Säulen können E-Autos während des Badens aufgeladen werden. Der Bau ist nicht nur für die Gäste des Hallenbads von Vorteil: Auch Bücherei, Volkshochschule, Musikschule und Jugendzentrum profitieren von den komfortablen Parkplätzen. Für jede Stunde zahlt man günstige 50 Cent – der Badespaß im Hallenbad wird nicht von versteckten Kosten getrübt.

Apropos Kosten: Die Eintrittspreise sind familienfreundlich. Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren zahlen für eine Stunde Badevergnügen 1,50 Euro, das Ticket für drei Stunden kostet vier Euro. Erwachsene bezahlen 3,50 Euro für eine beziehungsweise sechs Euro für drei Stunden. Für diesen Preis können Besucher dem stressigen Alltag für ein paar Stunden entfliehen, einen schönen Ausflug mit den Liebsten machen, sich in modernem Ambiente auspowern oder genüsslich entspannen – all das ist hier möglich.

Die Öffnungszeiten des Hallenbads in Geretsried findet man auf der Homepage der Stadt unter

https://www.hallenbad-geretsried.de

Kontakt

Hallenbad Geretsried

Adalbert-Stifter-Straße 22

82538 Geretsried

Tel: 08171 246 9500

Web: www.hallenbad-geretsried.de

E-Mail: info@hallenbad-geretsried.de