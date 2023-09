Heiße Eisen und alte Gewölbe: Das ist am Tag des offenen Denkmals in Geretsried geboten

Von: Elena Royer

Vorsicht, heiß: Auch heuer kann man am Tag des offenen Denkmals wieder einem Handwerker in der Geltinger Dorfschmiede über die Schulter schauen. © Hans Lippert/ ARCHIV

Am Sonntag ist der Tag des offenen Denkmals. Vielerorts kann man an diesem Tag hinter sonst verschlossene Türen blicken. Auch in Geretsried. Passend dazu feiert Gelting sein Dorffest.

Gelting – Historische Orte entdecken und hinter ansonsten verschlossene Türen schauen. Das kann man traditionell am zweiten Sonntag im September – dem Tag des offenen Denkmals. Auch heuer ist an diesem Tag wieder einiges geboten. Über das Landkreis-Programm hat unsere Zeitung bereits berichtet. Die Stadt Geretsried hat nun ihr Programm für den 10. September vorgestellt.

Am Tag des offenen Denkmals einem Schmied über die Schulter schauen

Besichtigen kann man an diesem Tag die Nikolauskapelle an der B 11 sowie die Kirche St. Benedikt und die Huf- und Wagenschmiede in Gelting. Interessierte können dort bei einer Vorführung das Handwerk des Schmieds am offenen Feuer erleben, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. „Ein Metallgestalter zeigt das Arbeiten mit dem im offenen Feuer erhitzten Eisen, das er auf dem Amboss schlägt und so lange bearbeitet, bis es die gewünschte Form erhält“, erklärt Anita Zwicknagl, Fachbereichsleiterin Kultur und Archiv. Der Schmied bringe dafür sein eigenes Werkzeug mit, da die originalen Schmiedezubehörteile konserviert und zur „musealen Darstellung“ befestigt sind.

Die Stadt öffnet die Türen der denkmalgeschützten Schmiede in Gelting seit Ankauf des Gebäudes durch die Kommune im Jahr 2001, informiert Zwicknagl. Von 1671 bis 1965 waren verschiedene Schmiede in Gelting tätig. 1965 wurde der Betrieb dort eingestellt.

Von St. Benedikt einen Blick über das Dorf wagen

Außerdem öffnet die benachbarte, ebenfalls unter Denkmalschutz stehende katholische Kirche St. Benedikt ihre Türen und sogar den Zugang zum Turm, wie es von Seiten der Stadt heißt. „Das Dorf Gelting bekommt durch den Blick von oben einen ganz anderen interessanten Eindruck“, so die Kulturamtsleiterin. St. Benedikt ist eine von 1631 bis 1649 errichtete frühbarocke Saalkirche und gehört zur Kirchengemeinde St. Andreas in Wolfratshausen.

Auch die Nikolauskapelle öffnet ihre Türen

Des weiteren können Besucher am Tag des offenen Denkmals auch die Nikolauskapelle direkt an der B11 zwischen Wolfratshausen und Königsdorf besichtigen. Das Gotteshaus wird derzeit saniert. Erst kürzlich wurde der Kapelle große Aufmerksamkeit zuteil, als sie Schwarz-rot-gold ummantelt war und ihr Inneres begast wurde, um dem Holzwurm Herr zu werden (wir berichteten). Am Tag des offenen Denkmals gibt es Infos zur Bau- und derzeitigen Sanierungsgeschichte, heißt es aus dem Rathaus.

Traditionell findet am Tag des offenen Denkmals auch das Dorffest in Gelting statt. Auf dem Dorfplatz verköstigen ortsansässige Vereine die Besucher mit allerlei Spezialitäten wie Grillfleisch, Steckerlfisch, Grillwurst, selbst gemachtem Kartoffelsalat, Kuchen sowie Getränken, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Für die Kleinen gibt es unter anderem eine Hüpfburg und Ponyreiten. Die Blaskapelle Ascholding sorgt für musikalische Unterhaltung. Sowohl der Tag des offenen Denkmals als auch das Geltinger Dorffest laufen von 11 bis 18 Uhr.

