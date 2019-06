Hitzeschlacht: Beim Firmenlauf in Geretsried rinnt der Schweiß

In Geretsried war am Dienstagabend Firmenlauf - der Schweiß floss in Strömen.

Respekt: Rund 2900 Teilnehmer trotzten am Dienstagabend der Hitze und gingen beim Alpenland-Firmenlauf in Geretsried an den Start. Schweißtreibende 4,2 Kilometer waren zurückzulegen. Sieger bei den Männern wurde mit einer Laufzeit von 13 Minuten und 32 Sekunden Florian Thurner vom Geretsrieder Gymnasium. Wer bei den Frauen das Rennen gemacht hat, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Unter den Läufern war auch Geretsrieds Rathauschef Michael Müller. Das Startsignal gab deshalb Dritter Bürgermeister Gerhard Meinl. Organisiert worden war das Großereignis heuer erstmals von Rudi Utzinger vom gleichnamigen Sportgeschäft. Lesen Sie auch: Geretsrieder kollidiert an seinem 18. Geburtstag mit einem Güterzug.