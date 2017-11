Hohes Tempo mitgehen

Geretsrieder River Rats erwarten starken Aufsteiger EV Füssen – Personalsorgen

Geretsried– Das Frühjahr 2015 ist beim EV Füssen ein schwarzer Fleck in der Vereinsgeschichte. Denn dem sportlichen Abstieg aus der Oberliga folgte wenig später die zweite Zahlungspleite (nach 1983) und damit die Insolvenz. Was zur Folge hatte, dass der 16-fache Deutsche Meister in der Bezirksliga neu starten musste. Für das Geretsrieder Eishockeyteam ist es an diesem Freitag (19 Uhr, Heinz-Schneider-Eisstadion) das erste Aufeinandertreffen mit dem Altmeister, der durch die Bezirks- und Landesliga direkt in die Bayernliga durchmarschiert ist. „Das ist ein sehr guter Gegner und starker Aufsteiger“, betont ESC-Trainer Ludwig Andrä. „Füssen spielt ein hohes Tempo, das man mitgehen muss. Da ist es wichtig, im eigenen Drittel die Ordnung zu halten. Und von Anfang an müssen wir vor Augen haben, dass wir einen guten Start auf das Parkett legen.“

Seinem Füssener Kollegen Thomas Zellhuber steht eine ganze Reihe von Spielern zur Verfügung, die bereits zu Oberligazeiten für die Ostallgäuer um Punkte kämpften. Der 43-jährige Deutsch-Kanadier Eric Nadeau zum Beispiel, der mit einer Unterbrechung seit 2004 für den Traditionsklub aufläuft. Ebenfalls mit deutschem Pass ausgestattet sind der ehemalige Tölzer Lubos Velebny und der 40 Jahre alte frühere Zweitliga-Crack Ron Newhook. Die Kontingentstellen wurden an die Youngster Lukas Hruska (Tschechien) und Fabian Platzer (Italien) vergeben. Der EVF startete gut in die Saison, hatte dann aber einen Durchhänger. Zuletzt gab es einen 5:2-Sieg gegen Pfaffenhofen.

Im Kader der River Rats gibt es einige Wackelkandidaten. Jonas Köhler (Adduktorenzerrung) und Nico Wischnewsky (Schulter) fehlen definitiv; angeschlagen sind Dominic Fuchs (Knieprellung) und Christian Heller (Fingerbruch). Unter der Woche krank gemeldet haben sich Michael Wiedenbauer, Benedikt May und Florian Lechner. gos