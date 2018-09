Die Handballerinnen der HSG Isar-Loisach wollen ihre gute Platzierung aus der vergangenen Saison bestätigen. Im ersten Heimspiel der Bezirksoberliga treffen sie am Sonntag auf den TV Waltenhofen. Am Heimspieltag kommen auch der Nachwuchs und die HSG-Herren zum Einsatz.

Geretsried/Wolfratshausen–Nach dem Ende der Kooperation mit dem SV Pullach hatten sich die Handball-Frauen der HSG Isar-Loisach vor der vergangenen Saison neu formieren müssen. Mit Silvia Klein gab es eine neue Trainerin, mit Nicole Untch einen Abgang und mit Tamara Klein und Marina Demmeler zwei Neuzugänge. Nach einer Eingewöhnungsphase lief es recht gut, so dass das Team bereits im Februar den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga perfekt machte und am Ende einen guten siebten Platz im Tabellenmittelfeld belegte.

„An diesen Erfolg möchten wir auch in der neuen Spielzeit anknüpfen“, betont Trainerin Klein, die drei neue Spielerinnen begrüßen kann. Doreen Pfenning bringt im Rückraum höherklassige Erfahrung mit; Marie Werner schaute bereits im Vorjahr bei der einen oder anderen Trainingseinheit vorbei und wagt nun den Wechsel vom TSV Aichach zur HSG. Nadine Juda kommt vom VfL Horneburg und ist flexibel auf den Außenpositionen einsetzbar. Nicht zu vergessen Pirrko Schumacher, die während der Saison kam und dieses Mal die komplette Vorbereitung absolvieren konnte. Außerdem rücken aus der ehemaligen weiblichen A-Jugend ein paar Mädchen auf, nämlich Sarah Imreskovic, Sophie Bon und Nicole Ziebarth.

Allerdings gibt es auch zwei Rückschläge zu verkraften, denn mit Daniela Kurka und Sabrina Schicktanz fallen zwei erfahrene Spielerinnen verletzungsbedingt sehr lange aus. „Daniela hält uns aber wie bisher den Rücken frei und ist ab sofort als Teammanagerin aktiv“, freut sich Silvia Klein.

Ob ihre Frauen die letztjährige Platzierung noch verbessern kann? „Der Wille ist definitiv da“, betont die Trainerin. Sie baut insbesondere auf die Unterstützung der Fans, und dies am besten schon im ersten Heimspiel. Dazu empfängt die HSG am Sonntag, 23. September, ab 15 Uhr den TV Waltenhofen.

Los geht der Heimspieltag in der Wolfratshauser Sporthalle mit einem bunten Programm und viel Handball bereits um 10.45 Uhr mit dem Match der männlichen C-Jugend gegen den TSV Roßtal. Es folgen die weibliche (12.30 Uhr gegen Dachau) und die männliche B-Jugend (14.15 Uhr gegen Ebersberg). Um 18 Uhr treten die HSG-Herren in ihrem Saisonauftaktspiel ebenfalls gegen den TV Waltenhofen an. red