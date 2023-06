A95: BMW kracht in Leitplanke - rund 38 000 Euro Schaden

Von: Peter Borchers

Aquaplaning aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit wurde einem 29-jährigen BMW-Fahrer auf der A95 bei Icking zum Verhängnis. © Julian Stratenschulte/dpa

29-jähriger Münchner ist auf regennasser Fahrbahn zu schnell unterwegs und gerät ins Schleudern. Er muss leicht verletzt ins Krankenhaus.

Icking - Kaum regnet es, kracht es wieder auf der A95: Am Donnerstag gegen 23.35 Uhr verunglückte ein 29-Jähriger mit einem BMW 320d XDrive etwa 2,5 Kilometer nördlich der Anschlussstelle Wolfratshausen schwer. Der Münchner geriet nach Angaben der Verkehrspolizei (VPI) Weilheim auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, weil seine Geschwindigkeit „nicht den Verhältnissen angepasst“ war. Er kollidierte zunächst mit der Mittelschutzleitplanke und anschließend mit der rechten Schutzplanke. Dort blieb der BMW stehen.

Der Fahrer, er befand sich alleine in seinem Auto, erlitt bei dem Unfall glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Ein Team des Rettungsdiensts brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mindestens 35 000 Euro. Das Wrack musste abtransportiert werden. An den beiden Leitplanken wurden insgesamt zwölf Felder beschädigt. Der finanzielle Schaden liegt hier bei geschätzt 3000 Euro, so die Polizei. Zur Absicherung der Unfallstelle während der Unfallaufnahme, Bergung sowie des Abschleppens des verunfallten Fahrzeugs waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Münsing und Wolfratshausen mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Die Fahrbahn in Richtung München war für circa eine Stunde gesperrt. Der Verkehr wurde über die Tank- und Rastanlage Höhenrain-Ost umgeleitet. Es kam laut VPI zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

peb

