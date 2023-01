Abgeordneter Radwan plädiert für Lieferung von Kampfpanzern an Ukraine

Teilen

Übte Kritik an Bundeskanzler und Außenministerin: Bundestagsabgeordneter Alexander Radwan (CSU) während seiner Rede vor Christsozialen in Icking. © Hans Lippert

CSU-Bundestagsabgeordneter Alexander Radwan ist für Waffenlieferungen an die Ukraine – auch von schweren Waffen wie Kampfpanzern und Flugabwehrraketen.

Icking – Der CSU-Bundestagsabgeordnete Alexander Radwan ist eindeutig für Waffenlieferungen an die Ukraine – auch von schweren Waffen wie Kampfpanzern und Flugabwehrraketen. Er diskutierte auf Einladung des Ickinger CSU-Ortsverbands im Landgasthof Klostermaier mit Parteikollegen aus dem Landkreis über die „Zeitenwende in der Außenpolitik“. Radwan ist Mitglied im Auswärtigen Ausschuss.

Ickings CSU-Ortsvorsitzende Dr. Christoph Preuss bezeichnete sich selbst als „Pazifist“. Er sagte, er halte Waffen zur Verteidigung wie das Patriot-System der USA für sinnvoll. Radwan entgegnete, dass man im Prinzip alle Waffen genauso zum eigenen Schutz wie zur Zerstörung einsetzen könne. Er nannte es „schlimm“, wie zögerlich sich Deutschland über Monate verhalten habe. Erst nachdem Frankreich und die USA erklärt hätten, bestimmte Waffen an die Ukraine zu liefern, habe Deutschland nachgezogen. Der Außenpolitiker ist überzeugt: „Wären wir mutiger, könnte der Krieg verkürzt werden.“

Die Gefahr eines Atomkriegs sieht er nicht. Radwan verlässt sich auf die Aussage der Amerikaner, dass die NATO, sollte Putin zu Atomwaffen greifen, alle konventionellen Waffen gegen Russland richten werde. Der Stimmkreisabgeordnete warnte zudem davor, dass Putin sich nicht mit der Ukraine begnügen werde. Nach einer gewissen Regenerationsphase werde er in Moldawien und anderen ehemaligen Sowjetstaaten einmarschieren.

Energiewende ohne Material aus China nicht zu schaffen

Um Deutschland mittel- und langfristig zu stärken, will Alexander Radwan am bewährten Motto „Wandel durch Handel“ festhalten, ohne sich gleichzeitig von Staaten wie China wirtschaftlich abhängig zu machen. Er mahnte jedoch, dass die Energiewende ohne Material aus China nicht zu schaffen sei. Es sei höchste Zeit gewesen, dass das EU-Handelsabkommen Ceta mit Kanada ratifiziert wurde – auch wenn es immer noch Gegner in den Reihen der Grünen gegeben habe.

Wären wir mutiger, könnte der Krieg verkürzt werden.

Radwan, Sohn eines Ägypters und profunder Kenner der arabischen Welt, verurteilte das „moralisierende Verhalten“ der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock, Stichwort Fußball-WM in Katar. „Außenpolitik ist Interessenspolitik“, so Radwans Überzeugung. Insgesamt habe das Verhalten Deutschlands in den vergangenen Monaten dem internationalen Ansehen des Landes stark geschadet: „Wir sind als verlässlicher Partner ausgefallen.“ Die gemütlichen Zeiten in der Politik seien vorbei. Man müsse sich sehr anstrengen, um den Frieden in Europa für die nächsten Generationen zu retten.

Holz und Schwarzenberger: Wahlkampf in eigener Sache

Vor Radwans Referat hatten CSU- Bezirkstagskandidat Thomas Schwarzenberger, Bürgermeister in Krün, und CSU-Landtagskandidat Thomas Holz, Bürgermeister in Kochel Wahlkampf in eigener Sache betrieben. Holz hält den „Murks“, den die Ampel-Koalition in Berlin mache, für „beschämend“.

Er sei sich sicher, dass in Bayern keine Einsatzkräfte mit Feuerwerk beschossen würden, wie zu Silvester in der Hauptstadt. „Gerade im ländlichen Raum haben die Menschen Respekt vor den Rettungskräften.“ Die bayerische Politik würde so etwas streng ahnden. Holz will sich im Fall seiner Wahl für den Erhalt der Wolfratshauser Kreisklinik in kommunaler Trägerschaft, für die Verlängerung der S7 nach Geretsried und für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs auf dem Land einsetzen.

Thomas Schwarzenberger hob von den zahlreichen Aufgaben des Bezirks die der Eingliederung von Menschen mit Behinderungen hervor. Auch aus der Ukraine seien viele Menschen mit Handicap oder psychischen Belastungen geflüchtet, sagte er. Sie in den entsprechenden Einrichtungen unterzubringen, stelle eine große Herausforderung dar: „Es ist wichtig, dass wir helfen, ohne selbst überfordert zu werden.“

tal

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.