Altkanzler Schröder in Moskau - SPD-Chefin frotzelt: „Toll, dass er endlich in die Gänge kommt“

Offener Brief der SPD Icking

Von Carl-Christian Eick schließen

Die Ickinger SPD hat einen Brief an Gerhard Schröder geschrieben: „Auf welcher Seite stehst Du?“ Der Altbundeskanzler hält sich derzeit in Moskau auf.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Eine Kausalität kann mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, aber: Kurz nachdem die Vorsitzende des Ickinger SPD-Ortsvereins, Dr. Beatrice Wagner, dem ehemaligen Parteichef und Altkanzler Gerhard Schröder in einem offenen Brief die Leviten gelesen hatte, brach der 77-Jährige am Donnerstag zu einer Geheim-Reise nach Russland auf. Laut Medienberichten soll sich Schröder mit Wladimir Putin getroffen haben.

Ich finde das toll, dass er endlich in die Gänge kommt.

„Ich finde das toll, dass er endlich in die Gänge kommt“, sagt Wagner auf Nachfrage unserer Zeitung. Der Kreisvorsitzende der SPD und ehemalige Bundestagsabgeordnete Klaus Barthel stellt fest: „Mir ist alles recht, was zum schnellstmöglichen Ende des Krieges beiträgt.“ Nur wenige Stunden vor dem Abflug des Altkanzlers mit dem Ziel Kreml hatte Barthel betont: „Die SPD hat in der Frage des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine eine klare Haltung, die mit der engen Verflechtung Schröders mit dem Machtapparat Putins nicht vereinbar ist.“

Mir ist alles recht, was zum schnellstmöglichen Ende des Krieges beiträgt.

SPD-Ortschefin Wagner verlangt ihn ihrem offenen Brief von ihrem Parteifreund, dass er seine gut dotierten Posten „als Lobbyist bei russischen Staatsunternehmen“ niederlegt. Von einem Parteiausschlussverfahren gegen Schröder hält Wagner nach eigenen Worten wenig. Sie setzt darauf, dass seine Männerfreundschaft zu Kreml-Herrscher Putin, „dass seine guten persönlichen Beziehungen“ dazu beitragen, dass Blutvergießen in der Ukraine zu beenden. „Ich hoffe, dass er die richtigen Worte findet.“ Über Inhalt und Ergebnis des Gesprächs ist bisher nichts bekannt. (cce)

(unser Bericht vom 11. März) - Kommt das Gespräch auf den ehemaligen SPD-Parteichef und Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder, sehen immer mehr Sozialdemokraten Rot. Viele Ortsvereine fordern, dass sich Schröder von Kriegstreiber Wladimir Putin (laut Altkanzler ein „lupenreiner Demokrat“) klar distanziert. „Auf welcher Seite stehst Du?“, fragt Dr. Beatrice Wagner, Chefin der Ickinger SPD, ihren Parteifreund in einem offenen Brief, den sie an Schröders Büro in Hannover geschickt hat.

Altkanzler Schröder in Moskau - SPD will wissen: „Auf welcher Seite stehst Du?“

Wagner verlangt, dass der 77-Jährige seine gut dotierten Posten „als Lobbyist bei russischen Staatsunternehmen“ niederlegt. Er müsse sich „auf die Seite seiner Genossinnen und Genossen statt auf die Seite der finsteren Gestalten in den Putin-treuen Chefetagen stellen“, begründet die Ortsvorsitzende die Initiative der Ickinger SPD – das sei „ein kleiner aber wackerer Ortsverein aus dem Süden von München“, lässt sie Schröder wissen.

Wegen Ukraine-Konflikt: SPD „geschlossen“ auf Distanz zu Schröder

Auf Anfrage nimmt auch der Kreisvorsitzende der SPD und ehemalige Bundestagsabgeordnete Klaus Barthel Stellung zur Causa Schröder. Dieser sei „einfaches Mitglied der SPD und hat seit fast 17 Jahren keinerlei Funktionen mehr in der Partei“, schickt der Kochler voraus. Die SPD habe „in der Frage des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine eine klare Haltung, die mit der engen Verflechtung Schröders mit dem Machtapparat Putins nicht vereinbar ist“. Barthel: „Wir sind uns völlig einig in der Forderung, dass er diese Verbindung aufzulösen hätte.“ Schröder verstoße durch sein Verhalten „explizit gegen die Grundwerte und Grundsätze der Sozialdemokratie“, stellt der Kreisvorsitzende fest – und: „Seine Mitgliedschaft in unserer Partei wird derzeit zu Recht infrage gestellt und rechtlich überprüft.“

SPD-Kreischef Barthel kritisiert „Doppelmoral der CSU“

Doch während die Sozialdemokraten „maximal und geschlossen“ auf Distanz zu ihrem einstmals obersten Repräsentanten gehen würden, „stellen wir uns die Frage, wie sich die konservative Parteienfamilie, deren Vorsitz der stellvertretende CSU-Vorsitzende Manfred Weber gerade mit starken Worten gegen Russland anstrebt, mit den Putin-Freunden in ihren Reihen umgeht“. Das prominenteste Beispiel sei Österreichs Ex-Kanzler und Ex-Vorsitzende der ÖVP, Sebastian Kurz. Der, so Barthel, habe sich „im engsten Kreis um den Putin-Bewunderer Donald Trump bewegt“. Diese „Doppelmoral werden wir der CSU nicht durchgehen lassen“.

Die Ortsvorsitzende der Ickinger SPD bedauert in ihrem Brief an Schröder, dass dieser seinen Einfluss auf Putin „nicht nutzen konnte“, um den Präsidenten der Russischen Föderation von seinem „verbrecherischen Schritt“ abzuhalten. Darüber hinaus „hättest Du umgehend Deine Lobbyistenposten bei Nord Stream 2 und Rosneft aufgeben müssen“. Die Zeiten von „Wandel durch Annäherung und Handel“ seien passé, „Putin und seine Clique sind dafür nicht mehr empfänglich“, konstatiert Wagner und schließt den Brief mit den Worten: „Wir sind gespannt auf Deine Antwort.“

Schröder besuchte 2007 die Wolfratshauser SPD

Live und in Farbe war der Altkanzler das bis dato letzte Mal im Jahr 2007 im Landkreis, genau gesagt in Wolfratshausen zu sehen. Beim 100. Geburtstag des örtlichen SPD-Ortsvereins war er der umjubelte Festredner – zuvor kehrte er beim damaligen bayerischen Landesvater Edmund Stoiber und dessen Ehefrau Karin auf eine Brotzeit ein. Zu diesem Zeitpunkt hatte Stoiber seinen Rücktritt als Ministerpräsident bereits angekündigt. Sein politischer Widersacher zollte ihm Respekt und appellierte an seine Genossinnen und Genossen, angesichts Stoibers politischer Lebensleistung „keine Steine in den Rücken eines Pensionärs zu werfen“.

In diesen dramatischen Zeiten liegt es jetzt an Dir, wie Du Dein eigenes Erbe fortsetzt.

Knapp 15 Jahren später gehen die Genossinnen und Genossen mit einem Polit-Rentner in ihren eigenen Reihen dagegen hart ins Gericht. Schröder habe sich an Diktator Putin verkauft, er habe die Grundwerte der SPD verraten. Sogar eine Strafanzeige wegen Verletzung des Völkerrechts liegt dem Generalbundesanwalt in Karlsruhe vor. Kleinere Brötchen backt die Ickinger SPD, sie redet ihrem Ex-Parteichef ins Gewissen: „Du warst der Kanzler, der für das zurecht bejubelte klare Nein zum Irak-Krieg stand“, so die Ortsvorsitzende Wagner. „In diesen dramatischen Zeiten liegt es jetzt an Dir, wie Du Dein eigenes Erbe fortsetzt.“

Schröder ist laut Medienberichten am Donnerstag nach Moskau geflogen, um sich mit Kreml-Chef Putin zu treffen. (cce)

Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.