Ein 59-Jähriger ging trotz Hausverbots in den Supermarkt und bedrohte dessen Chef. Dieser Ausflug brachte ihm jetzt eine Geldstrafe ein.

Icking/Wolfratshausen – Für das Gericht war die Sache klar: „Er ist trotz Hausverbots in den Laden gegangen, hat den Filialleiter beleidigt und ihm eine Fotzen angedroht“, fasste Richter Helmut Berger das Vergehen zusammen, dessen sich der Angeklagte, ein 59-Jähriger aus Hohenschäftlarn, schuldig gemacht hatte. Der Beschuldigte sah das anders und beteuerte: „Ich hab’ doch da nur eingekauft.“ Nach einer kurzen Verhandlung verließ er das Wolfratshauser Amtsgericht mit einer Geldstrafe in Höhe von 1350 Euro. Damit ist sein Vorstrafenkonto auf ein Dutzend Verurteilungen angewachsen.

Icking: Pöbelei im Supermarkt endet vor dem Richter

Der verhandelte Vorfall hatte sich am 2. Juli vorigen Jahres gegen 12.30 Uhr im Rewe-Supermarkt in Icking zugetragen. Der Angeklagte, so schilderte es der Filialleiter als Zeuge vor Gericht, habe ihn als A…loch und Depp bezeichnet und ihm Schläge angedroht, nachdem er aufgefordert worden sei, das Geschäft wegen des eine Woche zuvor verhängten Hausverbots zu verlassen. „Ihn rauszubringen war ein längerer Prozess, irgendwann ist er dann Richtung S-Bahn gegangen.“

„Der Vorwurf ist hanebüchen“, erwiderte der Beschuldigte. „Ich habe in dem Laden eine Frau kennengelernt, mit der habe ich geredet. Dann kam ein Typ dazu und hat mich hinauskolportiert.“ Und das Hausverbot? „Das kommt jedes Jahr wieder“, zeigte sich der Mann gelassen. „Das ist doch eine Masche.“

Angeklagter streitet Alkoholkonsum - hatte aber drei Promille

Dass er bei seinem Besuch angetrunken gewesen sei, stimme ebenfalls nicht. „Nicht mal das“, sagte der Angeklagte. Das zu glauben, fiel dem Gericht schwer. In diesem Fall hätte sich der 59-Jährige die mehr als drei Promille, die später bei einem Atemalkoholtest festgestellt worden waren, innerhalb von rund zwei Stunden einverleiben müssen.

Geldstrafe für Beleidigungen - „Da war nix“, sagt der Angeklagte

Die Staatsanwältin beantragte, den Schäftlarner unter Einbeziehung seiner letzten Verurteilung – 40 Tagessätze wegen Hausfriedensbruch im selben Geschäft – zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 30 Euro zu verurteilen. „Ich bin mir wenig Schuld bewusst. Da war nix“, wiederholte der Angeklagte seine Sicht der Dinge.

Den Richter konnte er damit nicht überzeugen. Dieser folgte mit seinem Strafmaß dem Antrag der Staatsanwältin, reduzierte die Tagessatzhöhe jedoch entsprechend der wirtschaftlichen Verhältnisse des Hartz IV-Empfängers auf 15 Euro – macht zusammen 1350 Euro, die der Verurteilte in monatlichen Raten à 50 Euro abstottern darf.

