Leonkoro Quartet kommt nach Icking: Anschauungsunterricht mit Beethoven

Von: Volker Camehn

Teilen

Demnächst in Icking zu Gast: Das Leonkoro Quartet. © Veranstalter

Das Leonkoro Quartet aus Berlin gibt in Icking ein Konzert. Nachmittags gibt es Einblicke in die Arbeit des Ensembles.

Icking – Kunst ist schön, macht bekanntlich aber viel Arbeit. Das Leonkoro Quartet aus Berlin, 2022 mehrfach ausgezeichnet und Anfang des Jahres erfolgreich in der Loisachhalle aufgetreten, spielt am Freitag, 23. Juni, im Konzertsaal des Rainer-Maria-Rilke-Gymnasiums in Icking. Beginn: 19.30 Uhr.

Leonkoro Quartet kommt nach Icking: Anschauungsunterricht mit Beethoven

Wer es genauer wissen will und etwas von den Mühen der Ebene mitbekommen möchte, dem sei zudem die nachmittägliche Veranstaltung am 23. Juni ans Herz gelegt: Der Geiger Gabriel Le Magadure und das Leonkoro Quartet vermitteln ab 15 Uhr Einblicke in ihre Arbeit. In einer „Öffentlichen Meisterklasse“ veranschaulicht Magadure, der eine Akademie für Streichquartette an der Hochschule für Musik und Theater in München leitet, gemeinsam mit den Musikern des Quartetts Interpretationsmöglichkeiten von Ludwig van Beethovens „Rasumowski-Quartett“ Nr. 7 F-Dur op. 59/1. In der Arbeit mit den Musikern (Jonathan Schwarz, Violine; Amelie Wallner Violine; Mayu Konoe, Viola; und Lukas Schwarz, Cello) soll erfahrbar werden, wie sich in der Auseinandersetzung mit der Partitur eine Auslegung entwickelt. Sich aus stets neuer Perspektive der Komposition zuwenden und sich durch den „Notendschungel“ einen Weg bahnen, um so zum tieferen Sinn vorzudringen und ihn wiederzugeben, schafft laut Magadure erst die Lebendigkeit der Musik. Moderieren soll diesen Anschauungsunterricht Dr. Wolf-Dieter Seiffert, Verlagsleiter des G. Henle Verlags und engagierter Klangwelt-Klassik-Partner.

Konzert wird dem verstorbenen Komponisten Erwin Schulhoff gewidmet

Das Konzert selbst ist der Erinnerung an den 1942 im bayerischen Internierungslager auf der Wülzburg verstorbenen Komponisten Erwin Schulhoff gewidmet. Zudem stehen auf dem Programm Robert Schumann (Streichquartett op. 41/3) sowie unter Mitwirkung der renommierten Musiker Marie Chilemme (Bratsche) und Raphael Merlin (Cello) das Erste Streichsextett op. 18 von Johannes Brahms.

Tickets im Vorverkauf und an der Tageskasse

Vorverkauf und Tageskasse: Karten gibt es ab sofort auf der Homepage www.klangwelt-klassik.de/ticketsmeistersolisten/, per E-Mail an ticket@klangwelt-klassik.de sowie unter Telefon 0 81 78/71 71. Restkarten an der Tageskasse im Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium sind jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn erhältlich. Achtung: Für die Meisterklasse gibt es laut Veranstalter keine Sitzplatzreservierungen.

vc

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.