Ausbildung im Hotel: „Man muss Menschen mögen“ - Zwei Junge Frauen haben ihren Traumjob gefunden

Von: Dominik Stallein

Ein Spezi für Tisch 24: Kateryna Rybarchuk (li.) und Antonia Simmeth machen eine Ausbildung zur Hotelfachfrau. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Hotelfachfrauen aus dem Klostermaier in Icking schätzen den persönlichen Kontakt zu ihren Gästen. Da stören nicht einmal Feiertags- oder Wochenenddienste.

Icking – Kateryna Rybarchuk zeigt ein breites, warmes Lächeln, als der betagte Herr das Restaurant betritt. Sie begleitet ihn zu einem Tisch, notiert sich eine Getränkebestellung. Sie lächelt immer noch, als sie es ihm wenige Minuten später an den Platz bringt. Seit Februar macht Rybarchuk eine Ausbildung im Landhotel Klostermaier. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Antonia Simmeth, die im zweiten Lehrjahr ist, erklärt sie, warum eine Karriere als Hotelfachfrau die perfekte Wahl für flexible Menschenfreunde ist.

In ihrer Ausbildung lernen die jungen Frauen – Rybarchuk ist 22, Simmeth 18 Jahre alt – alle Seiten des Hotel-Alltags kennen. „Manchmal arbeiten wir im Housekeeping, dann wieder im Service des Restaurants, und am nächsten Tag sitze ich an der Rezeption“, sagt Simmeth. Bei all den Aufgaben steht für die jungen Frauen eines im Mittelpunkt: der Kontakt mit Menschen, denen sie eine schöne Zeit bescheren möchten. Den beiden macht das Spaß – es ist eine wichtige Voraussetzung, um in der Ausbildung Fuß fassen zu können. „Man muss Menschen mögen“, sagt Simmeth. Wer keine Lust auf Small Talk oder Probleme damit hat, auf andere zuzugehen, habe es schwer in dem Beruf. Die Ukrainerin Kateryna Rybarchuk, die von allen Katja genannt wird, verspürt überhaupt keine Berührungsängste. „Ich mag das mit den Menschen“, sagt sie. So gern, dass sie in nur vier Monaten ein bemerkenswert gutes Deutsch gelernt hat. Sogar ein paar Brocken Bayerisch versteht sie inzwischen – „weil ich eben so viel mit den Leuten spreche und ihnen zuhöre.“ Und wenn Stammkunden das Lokal betreten, dann kennt die 22-Jährige sie beim Namen. „Wir reden öfter“, sagt sie zur Erklärung.

Berufsalltag im Service: Abendschichten, Wochenenddienste und Feiertagsstress gehören dazu

Neben den sozialen Aspekten ihres Berufsalltags müssen die jungen Frauen aber Abstriche bei ihrem eigenen Sozialleben machen. Abendschichten, Wochenenddienste und Feiertage im Dauerstress gehören zur Gastronomie wie Puderzucker zum Apfelstrudel. Diese Entbehrungen im Alltag nehmen die jungen Frauen in Kauf. „Ich habe dafür oft am Nachmittag Freizeit, wenn die anderen arbeiten müssen, und kann zum Beispiel in Ruhe einkaufen“, sagt Simmeth. Für Rybarchuk stellen die ungewöhnlichen Arbeitszeiten kein Problem dar: „Meine Freunde wissen, dass das halt zu dem Beruf gehört, den ich machen möchte. Sie akzeptieren dann einfach, wenn ich mal nicht mitkommen kann.“

Dabei sind nicht nur die abendlichen Öffnungszeiten oder der Feiertagsbetrieb Pflichttermine für die beiden. Die Stunden, die das Personal mit der Vorbereitung verbringt – Tische decken, Servietten falten, Kuchen in der Auslage drapieren, Blumenschmuck verteilen – gehören auch dazu. Es sind Arbeiten, die die Kunden nur sehen, wenn sie nicht gemacht wurden. „Wenn sie kommen, muss alles passen“, sagt Simmeth. Dann setzen die Auszubildenden wieder ihr Lächeln auf und sorgen dafür, dass die Menschen eine schöne Zeit verleben.

Ausbildung zur Hotelfachfrau - goldene Regel: „Der Gast hat immer recht“

Die Branche steht zwar für Kundenfreundlichkeit auf der einen, aber auch für einen ruppigen Ton unter den Kollegen auf der anderen Seite. „Damit lernt man umzugehen“, sagt Simmeth. Und ob ein Kollege mal einen härteren Tonfall wählt, liege weniger an der Berufswahl als am Kollegen selbst. In der Wortwahl vergreifen sich nicht nur Kollegen hin und wieder: Wer täglich engen Kundenkontakt hält, kriegt auch mal ungefiltertes Feedback. Rybarchuk reagiert darauf gelassen. „Der Gast hat immer recht“, sei eine der ersten Lehren gewesen, die sie in ihrer Ausbildung im Landhotel Klostermaier verinnerlichte. Und selbst wenn eine Kundin sich über das kalte Essen beschwert, obwohl die angehende Hotelfachfrau den Teller nicht mit bloßen Händen berühren kann, weil er so heiß ist, nickt sie zustimmend. „Wir machen das noch einmal warm für sie“, sagt Rybarchuk. Dann lächelt sie. So wie sie es eigentlich immer macht.

Traumjob gefunden - unsere Serie

In unserer Serie „Traumjob gefunden“ stellen Azubis ihren Lehrberuf vor. In loser Reihenfolge geben sie vor dem Start des nächsten Ausbildungsjahrs im September noch unentschlossenen jungen Menschen eine Entscheidungshilfe.

