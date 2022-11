Herbst in der Küche: „Man kann sich richtig austoben“

Von: Jannis Gogolin

Freude an herbstlichen Zutaten: Chefkoch Martin Minsch (li.) und sein Stellvertreter Felix Gähring im Ickinger Landgasthof Klostermaier. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Saisonale Spezialitäten liegen im Trend, sagen Köche aus dem Landkreis. Sie haben auch Tipps für die Zubereitung daheim: „Man kann sich richtig austoben.“

Bad Tölz-Wolfratshausen – Kürbiscremesuppe, Hirschkalbsgulasch und Kürbisravioli: Der Herbst schmeckt nach regionalen Zutaten. Im Ickinger Landgasthof Klostermaier freut sich Küchenchef Martin Minsch über die „Saison von Kürbis, Pilzen, Wild und Deftigem“. Jagdsaison, Schwammerl-Suche und Kürbis-Ernte fallen ungefähr in dieselbe Zeit – das bietet mehr kulinarische Möglichkeiten als sonst im Jahr. Besonders der Kürbis sei ungeheuer vielseitig, betont der Koch. „Kürbis-Ravioli, gepickelter Kürbis, als Creme-Suppe oder zu Fleisch als Beilage“ – Rezepte für die herbstliche Schlemmerei gibt es reichlich.

Bad Tölz-Wolfratshausen: Köche aus dem Landkreis über Rezepte im Herbst

Die Leidenschaft für das saisonale Gemüse teilt Ursula Werner. Sie betreibt mit ihrem Mann den Altwirt in Lenggries. „Der Kürbis ist so unheimlich vielseitig und lecker. Da kann man sich richtig austoben“, sagt sie. Hervorragend geeignet für vegetarische und vegane Gerichte ist er „gerade voll im Trend“. Auch Schwammerl habe ihr Küchenteam massig verarbeitet. „Die Zeit ist in unserer Höhenlage aber langsam schon wieder vorbei“, erklärt sie. „Alles hat seine Zeit.“

Kürzlich habe sie einen ganzen Hirsch aus einem örtlichen Wald geliefert bekommen. „Das ist schon echt Arbeit, weil quasi das komplette Tier in der einen oder anderen Form auf die Speisekarte kommt.“

Gänsebraten steht nicht mehr auf der Speisekarte

Wenn die Tage kürzer werden, gibt’s bei Ursula Guggenbichler herzhafte Nachspeisen. In der Klosterschänke Dietramszell bestellen die Gäste immer öfter Crème bavaroise – auch Bayerisch Creme genannt – oder Kuchen. „Leichte Desserts wie Soufflé und Mousse gehören eher in den Sommer“, erklärt sie. Ein Herbst-Gericht habe sie in dieser Saison jedoch streichen müssen: den Gänsebraten. „Die Einkaufspreise für regionale Tiere sind explodiert. Wir müssten einen Preis wie auf der Wiesn verlangen – und würden damit nichtmal Gewinn machen.“

Der Herbst bietet auch für Zuhause eine breite, kulinarische Palette (siehe Kasten). Regionale Zutaten – Fleisch, Kartoffeln, Kraut, Kürbis oder Pilze – seien immer leichter zu bekommen, sagt Klostermaier-Koch Minsch. „Die Supermärkte sind mittlerweile sehr gut aufgestellt was Qualität, Geschmack und Preis angeht.“ Wer vorher probieren und nach eigenem Gusto rationieren möchte, dem rät er zu einem Besuch auf den Wochenmärkten in der Umgebung. Allerdings müsse man damit rechnen, dort etwas tiefer in den Geldbeutel zu greifen. jg

Rezept: Hokkaido-Kürbis mit Entenbrust Zutaten:

1 Hokkaido-Kürbis

2 Entenbrüste

Geschälte Maronen (nach Geschmack)

Gewürze: Salz, Zucker, Honig, optional Rosmarin

Zubereitung:

1. Den Hokkaidokürbis waschen und in große Stücke würfeln

2. Entenbrust vorsichtig in Rauten einschneiden

3. Entenbrust ohne Zugabe von Fett oder Öl in der Pfanne scharf anbraten

4. Fleisch und Kürbis in eine Auflaufform geben

5. Geschälte Maronen zugeben

6. Für 20 bis 25 Minuten bei 200 Grad backen

Tipp von Chefkoch Martin Minsch: „Wenn das Fleisch erst mit dem gewürzten Kürbis im Ofen schmort, nimmt es viel Geschmack auf. Sehr lecker und supereinfach zum Nachkochen zuhause.“



