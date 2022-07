Trotz extremer Waldbrandgefahr: Großfeuerwerk bei Hochzeitsfeier - Gemeinderat tobt

Von: Carl-Christian Eick

Ein Feuerwerk trotz extremer Waldbrandgefahr: „Wer hat das genehmigt?“, will der Ickinger Gemeinderat Dr. Christoph Preuss wissen. © Symbolfoto/Carmen Jaspersen/DPA

Ein Feuerwerk-„Spektakel“ trotz extremer Waldbrandgefahr: Nach einer Hochzeitsfeier in Icking hat ein Gemeinderat Anzeige erstattet.

Icking – Der bis dato schönste Tag in ihrem Leben könnte für Braut und Bräutigam ein unschönes Nachspiel haben: Nach dem laut eines Augen- und Ohrenzeugen „gigantischen“ Hochzeitsfest inklusive Großfeuerwerk am Samstagabend hat Gemeinderat Dr. Christoph Preuss Anzeige bei der Wolfratshauser Polizei erstattet. Das bestätigt Erster Hauptkommissar Andreas Czerweny auf Nachfrage unserer Zeitung.

Trotz extremer Waldbrandgefahr: Hochzeitsfeier mit Großfeuerwerk in Icking - Gemeinderat außer sich

Die Party in Irschenhausen begann am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr, so Preuss. „Mit einer Lautsprecheranlage wurde Musik in Festival-Lautstärke abgespielt.“ Er sei beileibe kein Spielverderber, betont der Irschenhausener, „doch die Musik setzte ohne vorherige Information der Nachbarn ein“, Ruhe sei erst gegen 2 Uhr am Sonntagmorgen eingekehrt.

Damit nicht genug: Laut Preuss wurde auf dem privaten Anwesen gegen 23 Uhr ein Feuerwerk gezündet. Etwa 20 bis 30 Minuten habe das gedauert, „in einer Dimension, die ein Silvester-Feuerwerk niemals erreicht“. Er verweist auf die derzeit extreme Waldbrandgefahr, das Anwesen im Ortsteil Irschenhausen grenze an ein Waldstück: „Wer hat dieses Spektakel in dieser extrem trocken Zeit mit Waldbrandgefahr genehmigt?“

In der unmittelbaren Nachbarschaft „befindet sich eine große Pferdehaltung wie auch eine Schafzucht“, die Tiere seien aufgrund der Lautstärke und des Feuerwerks „äußerst unruhig auf den Weiden umhergelaufen“. Auch Rinder, die in der näheren Umgebung an der Mörlbachstraße auf der Weide standen, „liefen während des Feuerwerks unkontrolliert umher – hier bestand die Gefahr, dass diese Tiere in ihrer Panik den Weidezaun durchbrechen“.

Demenz-Kranke aus ihrem Rhythmus gerissen: „Ein Fall von Körperverletzung?“

In der unmittelbaren Nachbarschaft „leben mindestens 20 Kinder im Vorschulalter, die auf ihre nächtliche Ruhe angewiesen sind“, stellt der Mediziner fest. Darüber hinaus wisse er von fünf dementen Irschenhausenern, die durch die „nächtliche Ruhestörung“ aus ihrem Tag-Nacht-Rhythmus gerissen worden seien. Dies könnte zu einer Verschlechterung ihres Gesundheitszustands führen. Preuss: „Es ist daher zu prüfen, ob es sich nicht hier um einen Fall von Körperverletzung handeln kann.“

Polizei: Brautvater legte Genehmigung der Gemeinde Icking vor

Wolfratshausens Polizeichef Czerweny liegt die Anzeige seit Sonntag vor. In der vorausgegangen Nacht habe es „mehrere Anrufe“ bei der Polizei wegen Ruhestörung gegeben. Von einem Feuerwerk sei die Inspektion im Vorfeld der Party nicht in Kenntnis gesetzt worden. Der „sehr höfliche Brautvater“ habe der Streife vor Ort ein Genehmigungsschreiben der Gemeinde vorlegen können.

Die habe das Abbrennen von Pyrotechnik unter bestimmten Maßgaben im Februar dieses Jahres für den 23. Juli gestattet. „Um kurz nach Mitternacht“, so der Erste Hauptkommissar, habe sich die Hochzeitsgesellschaft in die Innenräume des Hauses begeben, „danach gab’s keine Beschwerden mehr.“ Die Streife hätte einige der erbosten Anrufer persönlich aufgesucht. Tenor: „Wenn wir vorher gewusst hätten, dass eine solch große Feier stattfindet“, hätte man sich darauf vorbereiten können.

Preuss kündigte gegenüber unserer Zeitung an, dass er das Thema in der Sitzung des Gemeinderats, der am Montagabend tagt, zur Sprache bringen werde. (cce)

