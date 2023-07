Bereit für die nächste Herausforderung: Ickinger Abiturienten erhalten Zeugnisse

Von: Jannis Gogolin

Teilen

Alle Blicke auf sich gezogen haben die Abiturienten des Ickinger Rilke-Gymnasiums bei der Zeugnisübergabe am Freitagmittag in der Schulsporthalle. © Sabine Hermsdorf-Hiss

In der Sporthalle des Rainer-Maria-Rilke-Gymnasiums erhielten 67 Abiturienten ihre Zeugnisse. Für eine Schülerin gab es sogar gleich fünf Auszeichnungen.

Icking – Alle Jahre wieder wagt eine Klassenstufe des Ickinger Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium den Absprung in die weite Welt. 67 junge Männer und Frauen waren es diesmal, die am Freitagmittag ihr Abiturzeugnis in der Sporthalle überreicht bekommen haben – begleitet von Ratschlägen, Rückblicken und Motivationsreden.

Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium in Icking: 67 Abiturienten erhalten Zeugnisse

Unter den Gästen befanden sich unter anderem Vertreter der Gemeinden Berg, Wolfratshausen, Egling und Eurasburg sowie Ickings Bürgermeisterin Verena Reithmann. Letztere gab, nachdem Landrat Josef Niedermaier sich in einer Videobotschaft an seine Abi-Zeit erinnert hatte, den jungen Absolventen ein paar Worte mit auf den Weg. „Icking schaut heute auf Euch.“ Nach einer grammatikalischen Analyse des Wortes Abitur – „ein intransitives Verb“ was so viel bedeute wie „er/sie/es wird gegangen“ – wünschte die Juristin den Absolventen alles Gute auf deren weiterem Weg.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Danach traf Solistin Julia Birk, unterstützt von der schulinternen Big Band, die richtigen Töne. Mit „Skyfall“ von Adele, dem Titellied des gleichnamigen James-Bond-Thrillers, sorgten sie für hochklassige Überbrückungsmusik. Das zwang den anschließenden Redner Schulleiter Stefan Nirschl jedoch, etwas klarzustellen.

„Ich bin nicht Daniel Craig“, beteuerte der Oberstudiendirektor gegenüber den anwesenden Gästen und Absolventen. Obwohl seine Frisur der des britischen Schauspielers Daniel Craig dargestellten Geheimagenten schon recht nahekomme. Ernster gestaltete er sein folgendes Plädoyer an die 67 Absolventen.

Die Zeit der Extemporalen, Hausaufgaben, Referate und Abschlussprüfungen sei vorerst vorbei. Doch die Zukunft werde die jungen Menschen noch vor viele weitere Herausforderungen stellen. Dabei spiele das Kollegium des Rilke-Gymnasiums zwar keine aktive Rolle mehr, „aber ich hoffe, dass wir euch das Rüstzeug dafür mitgeben konnten“.

Abiturienten in Icking verabschiedet: Fünf Auszeichnungen für Schülerin

Schon bevor Sabine Uttenweiler das erste Wort an das Publikum richten konnte, musste sie die ein oder andere Träne verdrücken. „Wissen Sie, ich habe mit dem Jahrgang sehr viel Zeit verbracht“, erklärte die Oberstufenkoordinatorin ihren zuhörern. Sie ehrte einzelne Abiturienten für besondere Leistungen. An der Spitze ihrer Klassenstufe stehen Marie Kronawitter, Katharina Jellema und Anita Kottmair mit einem glatten Einser-Schnitt.

Als wäre das nicht genug, gewann Jellema in Summe noch vier weitere Auszeichnungen, darunter die Goldene Ehrennadel des Deutschen Altphilologenverbands für ihre Leistung in Latein und zwei Abiturpreise in Physik und Mathe, inklusive mehrerer Büchergutscheine. Auch Kronawitter durfte sich über weitere Preise freuen. Daran schloss die Zeugnisverleihung an, begleitet von lautstarkem Applaus.

Letztlich traf es insbesondere Solo-Sängerin Julia Birk mit den ersten Takten von „Skyfall“ auf den Punkt. „This is the end.“ Das ist das Ende ihrer Zeit des Büffelns und des Lernstresses. „Aber nur, bis das Studium, die Ausbildung beginnt“, bemerkte Schulleiter Nirschl. Bis dahin, das machte Jahrgangssprecherin Kronawitter deutlich, „wird gefeiert, was das Zeug hält“.

Info

Aus Datenschutzgründen hat das Ickinger Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium die Namen der Abiturientinnen und Abiturienten nicht übermittelt.

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.