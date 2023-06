Fahrer bemerken komische Geräusche: Autos wurden manipuliert - Womöglich noch mehr Wagen betroffen

Von: Dominik Stallein

Ihre Autos machten komische Geräusche. Die Fahrt in die Werkstatt war genau die richtige Idee. © picture alliance / dpa

Zum Glück fuhren die Autobesitzer in die Werkstatt. Sie bemerkten ungewohnte Fahrgeräusche - und stellten fest, dass jemand die Autos manipuliert hatte.

Icking / Ebenhausen - Die Besitzer waren aufmerksam: Die Fahrer mehrerer Autos bemerkten untypische Geräusche beim Fahren. Sie suchten Kfz-Werkstätten auf. Wie die Polizei mitteilt, konnte die Ursache dort relativ schnell gefunden werden. Radbolzen waren gelockert.

Fahrer bemerken komische Geräusche - Werkstatt stellt fest: Autos wurden manipuliert

Glücklicherweise kam es so bislang zu keinen Unfällen. In allen bislang bekannten Fällen wurden die Fahrzeuge regelmäßig im Bereich Icking und Ebenhausen abgestellt. Die Polizeiinspektion Wolfratshausen hat Ermittlungen wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Polizei warnt: Womöglich sind noch weitere Wagen betroffen

Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08171/42110 bei der Wolfratshauser Polizei zu melden. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass noch weitere Fahrzeuge betroffen sind, bittet die Polizei alle Fahrzeugführer, die Auffälligkeiten beim Fahren bemerken, umgehend ihre Räder zu überprüfen oder eine Werkstatt aufzusuchen.

