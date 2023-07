Betrunken auf dem E-Scooter: Weil die Bahn ausfällt, fährt 20-Jähriger Roller - das wird teuer

Von: Rudi Stallein

Auf dem E-Scooter fuhr ein 20-Jähriger aus Icking betrunken. Nun stand er vor Gericht © Sven Hoppe/dpa/dpa-tmn

Die S-Bahn hat eine Störung und ein 20-jähriger fährt das Reststück mit dem E-Scooter - und mit 1,4 Promille. Jetzt muss er eine Geldbuße bezahlen

Icking/München – Weil die S-Bahn auf der Stammstrecke wegen einer Störung nur bis zur Donnersberger Brücke fuhr, schnappte sich ein Ickinger (20) kurzerhand für das letzte Stück bis zum Hirschgarten, wo er in einem Club feiern wollte, den erstbesten E-Scooter. Zwei Freunde stiegen mit auf. Nach wenigen hundert Metern endete die Fahrt.

Als er zwei Polizisten sah, hielt der Ickinger an, parkte und meldete den Miet-Scooter ab. Aus gutem Grund: Eine später bei dem 20-Jährigen vorgenommene Blutprobe ergab, dass er mit mehr als 1,4 Promille auf dem E-Roller gestanden hatte. Nun musste er sich wegen fahrlässiger Trunkenheit im Straßenverkehr vor dem Jugendgericht verantworten. „Das war komplett sinnlos“, räumte der Auszubildende vor Gericht ein, dass er und seine Kumpel am 2. April dieses Jahres den einen Kilometer bis zur nächsten Station auch gut zu Fuß hätten gehen können.

„Wir haben uns dazu spontan entschieden, es war unüberlegt“, so der Angeklagte. In dem Moment habe er nicht bedacht, welche Konsequenzen die Fahrt haben könnte. Für E-Scooter gelten dieselben Alkoholgrenzwerte, wie für Autofahrer. Somit lag er mit 1,44 Promille „deutlich über dem Grenzwert der absoluten Fahruntüchtigkeit“, wie Richterin Friederike Kirschstein-Freund betonte. Dieser liegt bei 1,1 Promille.

E-Scooter und Promille: Eine teure Kombination - das lernt ein Ickinger vor Gericht

Das sei ihm allerdings wohl schon in dem Moment klar geworden, als er die Polizisten auf der Straße gesehen habe, schlussfolgerte die Richterin aus der Tatsache, dass der Angeklagte den E-Scooter sofort wieder abgestellt hatte. Die Richterin folgte dem Ahndungsvorschlag des Jugendgerichtshelfers und verurteilte den Azubi zu 300 Euro Geldbuße, zahlbar an einen Verein, der sich für Unfallopfer mit schweren Hirnschäden einsetzt.

Außerdem muss er am nächsten Verkehrskurs der Polizeiinspektion Bad Tölz teilnehmen – und noch fünf Monate auf seinen bereits in der Tatnacht sichergestellten Führerschein verzichten. Der Angeklagte, der zum ersten Mal vor Gericht stand, nahm das Urteil an.

