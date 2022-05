Bienenseuche in Bad Tölz-Wolfratshausen - Bienenkästen sollen verbrannt werden

Die Amerikanische Faulbrut ist eine ganzjährig ansteckende Seuche, die die Brut von Honigbienen bedroht. © dpa

Imker in Icking sollen Proben abgeben. Der Grund: Immer wieder tritt Faulbrut auf. Aufgegebene Bienenkästen sollen verbrannt werden.

Icking/Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Amerikanische Faulbrut, eine bakterielle Blutkrankheit der Honigbiene, tritt seit Oktober 2020 immer wieder im Gemeindegebiet von Icking auf. Mitarbeiter des Veterinäramts in Bad Tölz entdeckten die Sporen nun erneut am westlichen Ortsrand der Isartalgemeinde. Ickings Rathauschefin Verena Reithmann appelliert an die Bienenzüchter, unbedingt die angebotenen Vorsorgemaßnahmen in Anspruch zu nehmen.

Sorge vor Bienenkrankheit im Landkreis - Bienenkästen sollen verbrannt werden

Um die Situation in der näheren Umgebung der jüngsten Fundstelle besser abschätzen zu können, bittet das Veterinäramt um Mithilfe. „Mit einer Vielzahl von Untersuchungen, die hoffentlich negativ ausfallen wie im vergangenen Jahr, könnte das Amt die Seuchensituation besser überblicken und entsprechend handeln“, sagte Bürgermeisterin Reithmann in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Bienenhalter in der Gemeinde sollen ihre Völker auf eventuelle Symptome der Amerikanischen Faulbrut überprüfen. Neben einer reinen Sichtkontrolle können in einer Futterkranzprobe Sporen des Erregers erkannt werden, bevor die Krankheit tatsächlich ausbricht. Bei frühzeitigem Entdecken könne dies meist verhindert werden. Eine Untersuchung von Futterkranzproben beim Tiergesundheitsdienst (TGD) in Grub/Poing (Landkreis Ebersberg) ist laut Rathauschefin kostenlos.

Icking: Bürgermeisterin rät Imkern zu Vorsichtsmaßnahme - Veterinäramt gibt Tipps

Die Gemeinde Icking, das berichtete Reithmann, habe mit dem TGD vereinbart, dass alle Ickinger Imker eine Futterkranzprobe im Rathaus abgeben können. Sie werden gesammelt an die Experten übersandt. Das Ergebnis erhalten die Bienenzüchter im Anschluss persönlich. „Wir bitten alle Imker, an der kostenlosen Vorsorgeuntersuchung teilzunehmen“, so Reithmanns Appell. Das Merkblatt zur Faulbrut des TGD ist auf der Homepage der Gemeinde eingestellt. Die Proben können bis 10. Juni im Rathaus in Zimmer 14 im ersten Obergeschoss abgegeben werden.

Immer wieder bricht die Faulbrut in Bad Tölz-Wolfratshausen aus - Bienenzüchter sind in Sorge

Das Veterinäramt weist daraufhin, dass aufgelassene oder aufgegebene Bienenhaltungen bienensicher zu verschließen sind. Am besten wäre es, sie zu verbrennen, um eine mögliche Ansteckung mit der Amerikanischen Faulbrut zu vermeiden. „Gerade alte Bienenkästen, die nicht mehr genutzt werden, bei Futterarmut aber von den Tieren angeflogen werden, sind oftmals die Ursache für eine sich hinziehende Bienenseuche, wie wir sie in Icking haben“, erläutert die Bürgermeisterin.

Wem verlassene Bienenhäuser bekannt sind, der könne sich ebenfalls an die Gemeinde wenden.