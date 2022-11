Bier, Blut, Ball: Lesung über eine Münchner Bauerdynastie

Von: Andrea Weber

Teilen

Am Samstag im Hollerhaus: Die Schauspielerin Franziska Ball. © privat

Schauspielerin Franziska Ball liest im Hollerhaus aus Marta Haberlands Buch über Therese Wagner und die Geschichte der Augustiner Brauerei. Im Interview sagt sie, warum.

Irschenhausen – München, 1844: Die Stadt hat eine Reihe blutiger Bierkrawalle überstanden, als Anton Wagner, Gastwirt und Gründer der Augustiner Brauerei stirbt. Er lässt seine Frau Therese mit fünf Kindern und der Verantwortung eines krisengeschüttelten Unternehmens zurück. In der Branche erwartet man ihren Rückzug. Doch mit Mut, Geschick und Tatkraft bietet Therese einer männerdominierten Welt die Stirn. Hollerhaus-Chefin Lia Schneider-Stöckl findet das Buch „Thereses Schwestern“ von Marta Haberland über die Geschichte der Augustinerbräu-Gründerdynastie sehr lesenswert. „Jeder kennt den Namen des Bieres, aber wer kennt die Familie Wagner, die hinter dem Unternehmen steht?“ In einer szenischen Lesung am Samstag wird die Schauspielerin Franziska Ball (bekannt aus deutschen Fernsehkrimis wie die „Rosenheim Cops“ , „Hubert und Staller“ und „Soko München“ die Familiengeschichte, die vor allem geprägt ist von starken Frauen, in einer szenischen Lesung vorstellen. Unsere Mitarbeiterin Andrea Weber sprach mit ihr.

Frau Ball, ist es ein Vorurteil zu behaupten, dass Männer Bier trinken und Frauen Wein?

Für mich ist das ein wahres Vorurteil. Männer trinken ganz sicher mehr Bier, Frauen eher ein Radler. Zumindest ist das in meinem Freundeskreis so.

Ihre Hobbys sind der Tanz und der Kampf (Fechten, Selbstverteidigung, Jazz- und Stepptanz). Sind Sie eine Frau, die sich nicht unterbuttern lässt?

Leider wird man als Frau auch heute noch oftmals unterschätzt. Mein Mann und ich planten einmal einen Marathon. Da fragten mich meine Freunde ernsthaft: „Aber Du läufst doch nicht mit, oder?“ Als selbstständig arbeitende Frau muss ich um meine Anerkennung kämpfen. Das ist leider heute in unserer Zeit noch so. Deshalb faszinieren mich Frauen, die sich behaupten können.

Auch interessant: Schluss mit weißen Wänden: Es kommt wieder Leben ins Hollerhaus

So eine Frau war Therese Wagner. Würden Sie gerne in ihre Rolle schlüpfen?

Es gibt in dieser Familiengeschichte viele starke Frauen. Aber Therese, als erste Frau an der Spitze der Augustiner Brauerei, war sicher die schillerndste Persönlichkeit. Eine Frau mit viel Power. Da bekomme ich Gänsehaut. Man muss an die Zeit denken. Es war das 19. Jahrhundert. Da hatten es die Frauen sowieso schwer. Aber sie hat für ihren Erfolg gekämpft.

Welche Szene gefällt Ihnen am besten?

Als Therese entschied, die Augustiner Brauerei weiterzuführen, lud sie die Münchner Brauereibesitzer zu einem Gespräch ein. Sie nahmen sie nicht ernst und schickten ihre Frauen zum Treffen. Therese Wagner überzeugte die Damen, rüttelte sie wach und vermittelte ihnen Selbstvertrauen. Ich finde, damit schossen sich die Männer selbst ins Knie.

Sie sind Schauspielerin, Sprecherin und Sprecherzieherin. Was bedeutet Ihnen Sprache?

Beim Vorlesen kann man durch Sprache, Mimik, Gestik bei den Zuhörern einen inneren Film entstehen lassen. Diese Einfachheit im Vergleich zum Film, mit all seiner Technik am Set, fasziniert mich. Ich finde deshalb das Vorlesen auch bei Kindern sehr wichtig. Das heißt, du musst aktiv wo hingehen, dich darauf einlassen und zuhören – und nicht einfach bei Netflix einen Film anklicken.

Lesen Sie auch: Wowo Habdank liest aus Wagner-Roman: Eine Kindheit am Obersalzberg

Info

Die szenische Lesung aus dem Buch „Thereses Schwestern“ über die Geschichte der Augustiner Brauerei seit 1829 findet am Samstag, 19. November, ab 20 Uhr im Hollerhaus in Irschenhausen statt. Um eine telefonische Voranmeldung unter 0 81 78/44 08 wird gebeten.

Aktuelle Nachrichten aus Icking lesen Sie hier.