Vorbereitungen für einen Blackout: Icking wappnet sich für Stromausfall

Von: Jannis Gogolin

Wenig romantisch ist Kerzenlicht bei einem Stromausfall. Icking legte jetzt offen, wie weit die Gemeinde ihren Bürgern bei einem Blackout unter die Arme greifen kann. Private Vorsorge bleibt jedoch wichtig. © dpa

Nahrung, Wärme, Krankenversorgung: Die Gemeinde schildert, was sie im Blackout leisten kann - und was nicht. Eine Bürgerbefragung soll helfen.

Icking – Mindestens 72 Stunden kann die Gemeinde Icking ihre Bürger bei einem kompletten Stromausfall mit Wasser versorgen – Abwasserentsorgung inklusive. Das versicherte Bürgermeisterin Verena Reithmann (Unabhängige Bürgerliste Icking) dem Gemeinderat in dessen Sitzung am Montagabend. Auf einen Antrag der CSU hin schlüsselte die Rathauschefin detailliert auf, zu was die Gemeinde bei einem Blackout imstande ist – und zu was nicht.

Zentrale Anlaufstellen

Neben dem Feuerwehrhaus in Dorfen werde das Ickinger Rathaus im Falle eines Stromausfalls „24 Stunden jeden Tag besetzt“. Dort können Notrufe abgesetzt werden und eine Erstversorgung stattfinden. Zwischen den zwei Notanlaufstellen werde es Funkkontakt geben, so Reithmann.

Notversorgung mit Lebensmittel und Treibstoff geplant

Was die Versorgung mit Lebensmitteln betrifft, steht die Gemeinde nach den Worten der Bürgermeisterin in Kontakt mit dem Rewe-Supermarkt an der Mittenwalder Straße. „Die Vorstellung, dass hungrige Menschen vor geschlossenen Türen eines vollen Supermarkts stehen, sollten wir definitiv vermeiden.“ Für die gemeindliche Versorgung mit Treibstoff sei die AVIA-Tankstelle gegenüber vom Rathaus zu einer Zusammenarbeit bereit.

Medizinische Versorgung im Fall der Fälle

Eine medizinische Erstversorgung sollen Ärzte und medizinisches Personal im Ickinger Rathaus anbieten. „Deren Praxen können sie ohne Strom schwer betreiben“, merkte Reithmann an. Für chronisch Kranke sei dort die Wärmeversorgung gesichert.

Was passiert mit pflegebedürftigen Ickingern

„Wir als Gemeinde können jedoch keinen Pflegedienst leisten“, unterstrich die Bürgermeisterin. Die von der CSU vorgeschlagene Abfrage von Bürgern, die auf ständige Pflege oder elektrische Hilfsmittel angewiesen sind, sei nur für die Vermittlung an private Hilfsangebote – beispielsweise Haushalte mit eigener Notstromversorgung – nutzbar. Einer vollständigen Liste vonseiten der Pflegedienste stehe der Datenschutz im Weg. Reithmann hofft außerdem, „dass Pflegedienste ohne Strom nicht einfach aufhören, zu existieren“. Wenig Hilfe sei in dieser Sache vom Landratsamt als Katastrophenschutzbehörde zu erwarten. „Das ist mühsam, die Rückmeldungen von der Behörde gehen gegen null.“

Suche nach medizinisch geschulten Bürgern

Einen weiteren Vorschlag der Ickinger CSU – im Vorfeld eine Liste von hilfswilligen Bürgern zusammenzustellen – lehnte Reithmann ab. „Wir wissen nicht, wie die Situation dann genau aussieht. Da wird jeder zuerst für sich schauen müssen, wie er zurechtkommt.“ Dennoch werde die Gemeindeverwaltung abfragen, welche Bürger medizinisch geschult sind. Deren Hilfe könne dann spezifisch abgerufen werden.

Aktuelle Nachrichten aus Icking lesen Sie hier.

Notstrom-Aggregate, Dieseltanks und Katastrophen-Vorsorge: „Sichere Bausteine zum Klarkommen“

Am Ende ihrer Ausführungen blickte die Rathauschefin in die Runde und fragte sich laut, „bis zu welcher Decke wir uns da strecken müssen“. Mit der Tankstelle, dem Supermarkt, Notstrom-Aggregaten und Dieseltanks sowie dem bürgerlichen Zusammenhalt „hat die Gemeinde aber sichere Bausteine zum Klarkommen“. Die Handlungsgrenzen der Kommune sind damit jedoch klar abgesteckt. Suppenküchen und geheizte Schlafstätten seien „diesen Winter nicht darstellbar“. Reithmann betonte: „Wir als Gemeinde können nicht jeden Notfall lösen.“ An den Stellen, an denen die gemeindliche Unterstützung endet, setze sie auf gesellschaftlichen Zusammenhalt und private Vorbereitungen.

Abfragung von privaten Ressourcen und Hilfsbedürftigkeit folgt

In naher Zukunft sollen die Ickinger Bürger informiert, zu ihren eigenen Kapazitäten befragt und gefährdete Personengruppen erfasst werden.

