BMW prallt in Icking gegen Baum: 19-jährige Beifahrerin stirbt an der Unfallstelle

Von: Carl-Christian Eick

Teilen

Bei einem Verkehrsunfall in Icking (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshauen) ist eine 19-Jährige ums Leben gekommen. © Symbolfoto/Karl-Josef Hildenbrand

Tödlicher Unfall in der Gemeinde Icking (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen): Für eine 19-Jährige kam nach Angaben der Polizei jede Hilfe zu spät.

Icking - Bei einem Autounfall in der Gemeinde Icking (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) ist eine 19-Jährige ums Leben gekommen. Die Frau war als Beifahrerin mit einem gleichaltrigen Mann unterwegs, der mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt war, wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen mitteilte. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Er war mit seinem Auto in der Nacht zu Dienstag nach links von der Fahrbahn bei Icking abgekommen. Die Beamten vermuten, dass er zu schnell gefahren war. Die Beifahrerin sei sofort tot gewesen, so der Polizeisprecher.

BMW prallt in Icking gegen Baum: 19-jährige Beifahrerin stirbt an der Unfallstelle

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Rosenheim fasst das Geschehen zusammen: Am Dienstag (22. Mai) wurden gegen 23.15 Uhr die Rettungskräfte sowie die Polizeiinspektionen Starnberg und Wolfratshausen zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Der Unfall ereignete sich an der Staatsstraße 2070, auf der Verbindungsstraße zwischen Icking/Dorfen und Höhenrain.

Der Fahrer eines BMW verlor im Bereich der Autobahnunterführung aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam der BMW von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch den Aufprall erlitt die 19-jährige Beifahrerin derart schwere Verletzungen, so dass ein Notarzt nur noch den Tod feststellen konnte.

19-jähriger BMW-Fahrer schwer verletzt in Krankenhaus gebracht

Der ebenfalls 19-jährige Fahrer des Wagens konnte mit schweren Verletzungen aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Polizeiinspektion Wolfratshausen übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen zum Unfallhergang. Hierzu wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben. Unterstützt wurden die Kräfte der Polizeiinspektion Wolfratshausen von Beamten der Polizeiinspektion Starnberg.

Bei dem Einsatz waren rund 55 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Höhenrain, Dorfen und Münsing sowie Notärzte und Rettungskräfte im Einsatz. Die Fahrbahn war zur Unfallaufnahme und Bergung für mehrere Stunden komplett gesperrt. (cce)

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.