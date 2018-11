Brotzeit & Spiele: Wolfgang Ramadan lädt zur Abo-Reihe nach Dorfen ein – Vorverkauf läuft

Er sichert die „kulturelle Grundversorgung“ im Landkreis: Wolfgang Ramadans Theaterreihe „BrotZeit & Spiele“ findet nächstes Jahr zum 15. Mal statt.

Icking – Der Vorverkauf für die sechs Abo-Veranstaltungen läuft bereits. Diesmal ist der in Icking lebende Künstler nicht nur Veranstalter, sondern steht auch selbst auf der Bühne.

Ramadan kann es selbst kaum glauben: „Seit 15 Jahr’ mach ich das jetzt schon.“ Anstrengend ist es, viel Arbeit investiert er. Doch die Theaterreihe wieder absetzen? Das geht nicht, sagt Ramadan. „Jedes Mal, wenn ich nach einer Veranstaltung die Tür öffne und sich die Besucher über den Abend freuen, denke ich mir: Das kann ich ihnen doch nicht wieder nehmen.“

Das Praktische an dem Ticket-System für „BrotZeit & Spiele“: Die Karten sind frei übertragbar. Der Künstler selbst legt Wert auf so wenig Aufwand wie möglich – für das Publikum genauso wie für sein fünfköpfiges Team. Die Eintrittskarten können problemlos weitergegeben werden. „So bin ich als Bub ins Theater gekommen“, erinnert sich der 58-Jährige. „Der Nachbar hat geklingelt und mich gefragt, ob ich seine Karte haben mag, weil er nicht kann.“ Ramadan, damals etwa zwölf oder 13 Jahre alt, hat die Karte genommen – und im Münchner Residenztheater seine Leidenschaft für die Bühne entdeckt. Ein solches Erlebnis wünscht er auch den Landkreisbürgern – und holt mit seiner Abo-Reihe deutschlandweit bekannte Künstler ins Vereineheim Dorfen und das Tölzer Kurhaus.

Werner Schmidbauer

Den Auftakt zur 15. Theaterreihe in Dorfen macht Liedermacher Werner Schmidbauer mit seinem Programm „bei mir“ am Freitag und Samstag, 18./19. Januar. Nach 22 Jahren im Duo mit Martin Kälberer ist der gebürtige Münchner nun solo unterwegs. „Ich möchte die Songs einfach mal pur erklingen lassen, mich als Sänger mit meiner Gitarre auf die Bühne stellen und die Essenz meiner Lieder gemeinsam mit dem Publikum erleben“, sagt der 57-Jährige.

Beatrix Doderer

Weiter geht die Reihe mit Schauspielerin Beatrix Doderer. Ihr Programm „Vor der Hochzeit und schon Witwe“ verspricht einen Abend voller Witz, Charme und Bühnenerfahrung. „Weibliche Solidarität in Zeiten der kapitalistischen Selbstoptimierung, wo Frau sich doch immer wieder allzu gerne in ihren Ansprüchen selbst auf den Leim geht“, ist das übergeordnete Thema, mit dem sich Doderer am Samstag und Sonntag, 6./7. April, auseinandersetzt.

Arnulf Rating

Am Samstag und Sonntag, 11./12. Mai, kommt Arnulf Rating ins Vereineheim Dorfen. Sein aktuelles Programm „Tornado“ ist eine Reise in die Welt der Manipulation. Der Kabarettist beschäftigt sich mit Donald Trump und Twitter, mit russischen Trollen und Demokratie. „Mit guter Beobachtungsgabe, Scharfsinn und Sprachwitz filtert er aus dem Sprachmüll der Meldungen den Rohstoff heraus“, heißt es in der Ankündigung.

Roland Hefter und Wolfgang Ramadan

Die vierte Veranstaltung bestreitet der Organisator selbst: Wolfgang Ramadan und Roland Hefter brechen am Wochenende vom 14./15. September auf zu einer Erkundungsfahrt unter dem Motto „100 Jahre Glück“. Die Kabarettisten haben sich der „bayerischen Seelenforschung, ihrer Sprache und Mentalität“ verschrieben und wollen ihren Gästen etwas vom Sinn des Lebens und von ihrer Reise durch Städte, Dörfer, Bierzelte bis ins Staatstheater näherbringen.

Stefan Kröll

Am Samstag und Sonntag, 12./13. Oktober, kommt laut Veranstalter Ramadan einer ins Vereineheim, „der der bayerischen Seele in alle Abgründe schaut“. Auf komödiantische Art und Weise zeigt der Kabarettist Stefan Kröll Bayern und die Welt fernab vom weiß-blauen Himmel – alles in schönstem Oberbairisch.

Rolf Miller

Die Theaterreihe beendet Rolf Miller am Samstag, 30. November, und Sonntag, 1. Dezember 2019. In seinem vierten Programm „Obacht Miller“ hat der Satiriker zu jedem Thema, das die Gesellschaft beschäftigt, den passenden Halbsatz parat, egal, ob Atomkrieg, Selfies beim Autobahnunfall, die WM-Pleite in Russland oder Diesel-Skandal.

Alle Infos auf einen Blick

Das Abo mit den sechs Vorstellungen kostet 139 Euro. Die Einzelkarte gibt es im Vorverkauf (beim Reisebüro Hecher in Wolfratshausen und Geretsried) sowie an der Abendkasse für 27 Euro. Veranstaltungsort ist das Vereineheim im Ickinger Ortsteil Dorfen an der Attenhauser Straße 1. Die Karten sind frei übertragbar, Käufer können ihre Tickets im Internet untereinander tauschen. Es gibt eine feste Platzreservierung. Die Abos sind unter Ruf 0 81 71/ 3 85 21 21 oder per Mail an icking1@brotzeitundspiele.de erhältlich.