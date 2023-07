„Brutal schwierig und aufwendig“: Mit einem Klimawald gegen den Klimawandel – Ein Ortsbesuch

Von: Dominik Stallein

Teilen

Entwurzelte Bäume und frisch gepflanzte Bäumchen: Revierförster Robert Nörr (li.) und Korbinian Wolf erklären bei einem Rundgang durch ein Waldstück bei Dorfen, wie natürliche Verjüngung funktionieren kann. © Dominik Stallein

In den Wäldern wird natürliche Verjüngung immer wichtiger – auch, weil Unwetter zunehmen. Ein Rundgang durch das Revier von Förster Robert Nörr.

Icking – Die Bäumchen, über die sich Robert Nörr so freut, reichen ihm nur bis knapp übers Schienbein. Der Revierförster schreitet durch ein Waldstück bei Dorfen in der Gemeinde Icking. Vor einem Jahr wütete hier ein Gewittersturm. Davor setzte dem Grün der Borkenkäfer zu, Nassschnee wurde zur Bruchgefahr, Hagel und Orkan Niklas fegten über das Areal. Der Abschnitt am Radelzhauser Weg hat in den vergangenen sieben Jahren fünf Katastrophen überstanden.

„Brutal schwierig und aufwendig“: Mit einem Klimawald gegen den Klimawandel – Ein Ortsbesuch

Breite Schneisen in dem Wald und ein weitestgehend baumfreier Hügel zeugen von den Unwettern. Korbinian Wolf, der Bereichsleiter Forsten des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Holzkirchen, lehnt an einem autoreifendicken Baumstamm. Der stolze Ahorn wurde komplett entwurzelt, der Stamm liegt noch im Wald. Davor abgebrochene Äste, zusammengeschichtetes Totholz. Und nur wenige Meter davon entfernt wachsen die Bäumchen, die Nörr so freuen. Auf dem Areal wächst der Wald der Zukunft. Und das nicht erst seit den Katastrophen. Deshalb strahlt das Waldstück auch so grün.

Der Revierförster predigt es immer wieder: Um die Wälder der Region zukunftsfähig zu machen, kommt es auf mehrere Aspekte an. Zum einen sei ein Baummix wichtig, weil unterschiedliche Arten auf verschiedene Bedingungen ausgerichtet sind. Außerdem sei eine ständige Nachverjüngung wichtig. „Stabile Wälder auf großer Fläche wird es nur über eine natürliche Verjüngung geben.“ Dafür brauche es ein angepasstes Niveau an Wildbeständen, weshalb der Jagd eine wichtige Rolle zuteilwird.

Aktuelle Nachrichten aus Icking lesen Sie hier.

Der natürliche Nachwuchs sei gerade für Forst-Katastrophen eine wichtige Vorsorge – und mit viel weniger Aufwand verbunden, als im Nachhinein junge Bäume einzusetzen. „Wenn wir nicht von Anfang an dahinter sind, müssen wir massiv nachpflanzen.“ So wie auf dem Abschnitt, an dem der Revierförster nun Halt macht. Hohe Gräser und erdbraune Flächen wechseln sich auf dem Waldboden ab, vereinzelt sind Baumstümpfe zu sehen sowie Brombeersträucher, die sich das Areal nach dem Unwetter erobert haben. „Auf diesen Kahlflächen ist es brutal schwierig und aufwendig“, weiß der Wolfratshauser. Wurde ein Abschnitt vorher nicht regelmäßig durchforstet, wird der Boden inaktiv. Es entwickle sich ein sehr tiefer Streuboden, was die Arbeit erschwere.

Damit es in Zukunft weniger Sturmschäden gibt, muss laut Förster Nörr jetzt Initiative ergriffen werden. © Dominik Stallein

Das wusste auch einer seiner Vorgänger, der das Revier betreute. Wie sich das heute bemerkbar macht, sieht man nur rund 40 Meter von der Graslandschaft entfernt: Dort stehen Tannen, Buchen und Ahornbäume, vereinzelt ein paar Fichten. „Klimawald“ nennt Nörr den Abschnitt, der vor etwa 30 Jahren angelegt wurde. Es war ein Musterbeispiel für die Verjüngung des Waldes und ist heute ein Beispiel dafür, wie gut sie funktionieren kann. Mit der Einmal-Pflanzung war es aber nicht erledigt. „Wir müssen regelmäßig pflegen und einzelne Bäume entnehmen“, sagt Nörr. Wie zum Beispiel die große Fichte, auf deren Stamm Korbinian Wolf steht und sich umsieht. Was er sieht, ist das Ergebnis der Pflege: Kleine Nachzügler, wie viele junge Buchen und Ahorn auf dem Gebiet.

Nicht-heimische Sorten für den Klimawald? „Dann hält der Wald auch ein bisschen mehr aus“

Dass hin und wieder große Gewächse entnommen werden müssen – zum Beispiel nach Stürmen – hat für den Wald eine verjüngende Wirkung. Durch freie Flächen, durch die die Sonne auf den Waldboden scheinen kann, „haben wir Platz, um andere Arten einzubringen“, und es können Arten wachsen, die relativ viel Licht benötigen. Solche Bäumchen wachsen auch an einem sonst recht kahlen Hang in Sichtweite. Der Sturm hat kaum etwas stehen gelassen. Jetzt stehen dort blassgrüne Röhrchen. Hebt man sie an, sieht man im Inneren winzige Eichen, die man gut an den gebuchteten Blättern erkennen kann. Die Verkleidung soll die jungen Bäume vor Wildverbiss schützen.

Eichen, Buchen, Tannen, Föhren und der Ahorn sind bei Weitem nicht die einzigen Bäume, die auf dem etwa vier Hektar großen Areal am Radelzhauser Weg wachsen. Schon seit längerem setzen die Förster und Waldbesitzer der Region auf große Vielfalt, wie Korbinian Wolf erklärt. Vor allem würden sie auf heimische, bayerische Baumarten setzen. Aber vereinzelt gebe es Überlegungen und Versuche, auch nicht-heimische Sorten anzusiedeln, die zum Beispiel weniger Wasser benötigen, weil die Sommer wegen des Klimawandels immer trockener werden.

Der Klimawandel wird die Forstwirtschaft und die Waldbesitzer vor riesige Aufgaben stellen. Wie sich das entwickelt, sei nicht genau vorherzusagen. „Aber wir wissen, dass wir verschiedene, widerstandsfähige Arten brauchen und die Flächen pflegen werden müssen“, sagt Wolf. Weil Naturereignisse wie Stürme und Orkane, Hagelfälle und Gewitter in der Tendenz häufiger werden, werde das noch wichtiger. Der Experte: „Wenn wir konsequent durchforsten, dann hält der Wald auch ein bisschen mehr aus.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.