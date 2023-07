Buchvorstellung im Hollerhaus: Volles Haus zur Matinee

Von: Bettina Sewald

Große Resonanz für’s Trio: Im Hollerhaus setzten sich Professor Thomas Klie (v.li.), Josef Brustmann und Peter Gaymann mit dem Thema Demenz auseinander. © ina

Im Hollerhaus stellten Professor Thomas Klie und Peter Gaymann kürzlich ihr Buch „Demensch“ vor. Auch Künstler Josef Brustmann war mit dabei.

Irschenhausen – Paracelsus hielt einst sinngemäß fest, dass man etwas je mehr zu Lieben verstehe, desto mehr man darüber wisse. Diesem Ansatz liegt wohl auch die Intention des anerkannten Sozialexperten Professor Thomas Klie und des Cartoonisten Peter Gaymann zugrunde, die sich seit 13 Jahren um mehr Informationen über das Älterwerden im Allgemeinen und die Demenzerkrankung im Besonderen bemühen.

Buchvorstellung im Hollerhaus: Veranstaltung mit Peter Gaymann, Thomas Klie und Josef Brustmann

Sie brachten jährlich einen Kalender heraus, gründeten einen Rollator-Club, organisieren Ausstellungen und engagieren sich in verschiedenen Bereichen beruflich wie ehrenamtlich. Jetzt haben sie ein Buch mit dem Titel „Demensch“ herausgebracht, das kürzlich im Hollerhaus vorgestellt wurde. Die Resonanz war riesig.

Ein weiterer Mitwirkender muss hier noch erwähnt werden: Josef Brustmann war mit von der Partie, und da weiß man im größeren Umfeld des kulturellen Schmuckkästchens: Kommen Gaymann und Brustmann gemeinsam, wird’s doppelt interessant. Dann gibt es etwas fürs Auge und fürs Ohr. Auch wenn es sich um ein ernstes Thema dreht. Wenn das jemand aufhellen kann, dann dieser Doppelpack – da kann auch der Herr Professor aus Leibeskräften mitlachen.

Der Wahl-Schäftlarner Gaymann ist mit dem Ickinger Musikkabarettisten Josef Brustmann inzwischen freundschaftlich wie künstlerisch so eingespielt, dass sie bereits ein knackiges Bühnenprogramm entwickelt haben. Nicht nur deshalb durfte Brustmann ein eigenes Kapitel im Buch verfassen und es bei der Vorstellung vortragen. Ein herrlicher Spaß.

Buchvorstellung Demensch im Hollerhaus: Zuschauer lauschen dicht gedrängt Auszügen

Allen drei Protagonisten liegt die Menschlichkeit im Umgang miteinander am Herzen – insbesondere bei Menschen, die durch eine Erkrankung oftmals an den Rand der Gesellschaft gerückt werden. Das Trio kämpft gemeinsam gegen das Vergessen derjenigen, bei denen das Vergessen an sich das Thema ist.

Im Zusammenspiel haben der Cartoonist und Sozialexperte Klie, der in Starnberg zu Hause ist, schon einige erfolgreiche Jahre. Brustmann gesellt sich mühelos dazu. Alle drei zeigen auf ihre persönliche Art, wie man dieses ernste Thema von einer erfrischend heiteren Seite aus betrachten darf und sollte.

Dicht gedrängt lauschten die Zuschauer im Hollerhaus aufmerksam den kurzweiligen Auszügen aus dem Buch, mit Beiträgen unter anderem von Jan Weiler, der auch kein Unbekannter in der Isartalgemeinde ist. Für die Neuauflage steht ein menschenfreundlicher Umgang mit Demenz im Fokus.

Das Duo Klie/ Gaymann bringt gekonnt Stimmen aus Politik, Kultur und Wissenschaft zusammen und liefert ein vielfältiges Portfolio aus eigenen Erfahrungen, neuen und innovativen Sichtweisen sowie medizinischer und philosophischer Betrachtung. Das Publikum streut immer wieder eigene Episoden ein.

So lässt sich zusammenfassen: Es gibt etwa 80 Arten von Demenz, einiges, was man präventiv machen kann, um den Krankheitsbeginn nach hinten zu schieben oder um den Verlauf ein bisschen auszubremsen. Tatsache ist, die Krankheit erfordert viel Kraft – auch von den Angehörigen, ist aber nicht ansteckend. Der Humor glücklicherweise schon. ina

Das Buch Demensch von Professor Thomas Klie und Peter Gaymann ist im medhochzwei Verlag erschienen. Es hat 129 Seiten, zahlreiche farbige Zeichnungen und ist unterteilt in die drei Bereiche Demenz, Humor und Mensch. Jede Rubrik besteht aus verschiedenen Kapiteln von namhaften Autoren, unter anderem Malu Dreyer, Bernd Schroeder, Margot Käßmann und Marianne Koch. Es kostet 29 Euro.

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.