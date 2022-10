Interview: Heidrun Gärtner plaudert über ihre Rolle bei „Dahoam is Dahoam“

Von: Bettina Sewald

Filmhochzeit: Die Ickinger Schauspielerin Heidrun Gärtner als Annalena mit ihrem Dahoam-is-Dahoam-Ehemann Mike, gespielt von Harry Blank. © nadya jakobs/MM-Archiv

Seit 15 Jahren läuft „Dahoam is Dahoam“ im TV. Seit Anfang an ist Schauspielerin Heidrun Gärtner als Annalena Brunner dabei. Im Interview blickt sie zurück.

Icking – Die Fernsehserie „Dahoam is Dahoam“, kurz DiD, erfreut sich über die Landesgrenzen hinaus größter Beliebtheit. Seit inzwischen 15 Jahren wird’s montags bis donnerstags um 19.30 Uhr heimelig im fiktiven Ort Lansing. Von Anfang an mit dabei ist die Ickinger Schauspielerin Heidrun Gärtner, die in der Vorabendserie die Wirtshaustochter Annalena Brunner spielt. Unsere Mitarbeiterin Bettina Sewald sprach mit ihr, kurz bevor sie zu einem weiteren Dreh ins Fernseh-Idyll bei Dachau aufbrach – zum Weihnachtsfest.

Frau Gärtner, mit Ihrer Figur startete vor 15 Jahren ein bedeutungsvolles Kapitel Fernsehgeschichte beim BR. Sie spielen in der Eröffnungsszene die Wirtstochter, die nach vielen Jahren zurück nach Lansing kommt, um den 60. Geburtstag des Vaters mitzufeiern. Wie vertraut ist Ihnen Ihre Figur nach 15 Jahren?

Heidrun Gärtner: Da ich diese Figur schon so lange spiele, bin ich in der Annalena schon sehr „zu Hause“. Allerdings kreieren die Geschichtenentwickler und Drehbuchautoren immer wieder neue, spannende Situationen, die Annalena immer wieder fordern – und dafür bin ich sehr dankbar. In den letzten 15 Jahren durfte ich so viele Facetten spielen und mich in so vielen Dingen ausprobieren, das ist schon toll.

„Dahoam is Dahoam“-Star Heidrun Gärtner aus Icking im Interview

Nach über 3000 Folgen: Haben Sie Lieblingsszenen, an die Sie sich besonders gerne erinnern?

Gärtner: Die große Hochzeit von Annalena und Mike vor zwei Jahren ist mir unvergessen, da hat einfach alles gestimmt – die Geschichte, die wunderschöne und bis ins Detail liebevoll gestaltete Kulisse (lacht). Unsere Ausstattung ist einfach die beste! Kostüm, Maske, hoch motiviertes Team und meine wunderbaren Kolleginnen und Kollegen. Solche großen Drehs sind immer eine enorme Herausforderung und ein ziemlicher „Ritt“, aber eben auch sehr besonders. In sehr schöner Erinnerung ist mir auch die Leonhardifahrt, die wir im Original-Kastenwagen vor Jahren in Dietramszell gedreht haben. Eine Stunde allein war für jede von uns eingeplant, um die historischen Trachten anzuziehen, und es war wirklich sehr besonders. Und seit Annalena bei der Lansinger Feuerwehr mitmischt, habe ich einen noch größeren Respekt vor dem, was die Freiwilligen Feuerwehren leisten.

Wenn man eine Geschichte so intensiv und lange spielt: Erwischen Sie sich manchmal dabei, dass Verhaltensweisen Ihrer Rolle ins normale Leben einfließen?

Gärtner: Eigentlich nicht. Manchmal ist es andersrum, dass Fähigkeiten, die ich habe, in die Rolle übernommen wurden, wie zum Beispiel meine Begeisterung für Yoga dazu führte, dass Annalena in Lansing Yogaunterricht gibt. In jedem Fall spiele ich sie immer wieder und immer noch sehr gerne und bin mittlerweile Profi darin, Leberkässemmeln möglichst geräuschlos in Papiertüten zu packen, damit der Text der Kolleginnen und Kollegen nicht durch Papierrascheln unverständlich wird.

Heidrun Gärtner erzählt von netten Begegnungen mit „Dahoam is Dahoam“-Fans

Ihre Fan-Gemeinde ist ja sehr groß. Sie werden sicher oft auf der Straße nach Autogrammen oder Selfies gefragt. Wie gehen Sie damit um?

Gärtner: Unsere Fans sind in den allermeisten Fällen sehr freundlich. Sie freuen sich einfach sehr, wenn sie einen mal „live“ sehen. Es ist echt berührend, zu spüren, dass man den Menschen viel bedeutet und es sie glücklich macht. Von daher ist das Erkanntwerden und Autogrammgeben eine schöne Sache, und es ist ja auch nicht so, dass das ständig so ist.

Was waren Ihre schönsten Begegnungen?

Gärtner: Beim Landtagsempfang im Schloss Oberschleißheim, bei dem Ehrenamtliche aus ganz Bayern eingeladen werden, sprach mich vor Jahren ein junger Mann an. Er war als Zwölfjähriger alleine aus dem Irak geflohen, war dann eine Weile in diversen Flüchtlingscamps, ehe er als unbegleiteter Jugendlicher mit 16 Jahren nach Deutschland kam. Und für ihn war „Dahoam is Dahoam“ gerade am Anfang seiner Zeit hier ein Anker, er hat die Serie geliebt, obwohl er natürlich so gut wie nichts verstanden hat. Aber sie stand für ihn für Familie und Zusammenhalt, hat ihn sogar an seine Heimat erinnert. Inzwischen sprach er perfekt Deutsch, hatte eine Ausbildungsstätte und engagierte sich ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe. Ehrlich: Ich hatte Tränen in den Augen. Und einmal war ich in Tirol und habe das Auto nur kurz abgestellt, ohne ein Parkticket zu ziehen. Als ich aus der Bäckerei zurückkam, stand dort ein Polizist mit Spiegelsonnenbrille und wollte mich gerade aufschreiben. Ich habe mich wortreich entschuldigt, und er hat mich stumm angeschaut, hob dann den Zeigefinger und sagte tadelnd „Annalena, Annalena!“

Bestehen Gemeinsamkeiten zwischen dem Filmdorf Lansing und Ihrer Wahlheimat Icking?

Gärtner: Unser Drehort sind Studios in Dachau, die in einer alten Papierfabrik aufgebaut wurden, und fußläufig ist die Kulisse mit der Dorfstraße, den Häusern und anderem. Lansing ist ein gut gemachtes Fake-Dorf, in dem die Menschen das Herz auf dem rechten Fleck haben, in dem es durchaus auch Probleme gibt, die Dinge – meistens – gut ausgehen, und man bisher weder von Corona noch von Energiekrise etwas gehört hat. Manchmal wäre es schön, wenn es im richtigen Leben so wäre, aber vielleicht könnten wir uns vom Zusammenhalt der Lansinger in guten wie in schwierigen Serien-Zeiten einiges für die Realität abschneiden.

Wo für Heidrun Gärtner „dahoam“ ist

Sie feiern aktuell in Lansing Weihnachten. Silvester war letzte Woche. Inwieweit beeinflusst es Sie, wenn der Drehplan zeitversetzt zur Echtzeit stattfindet? Nimmt Ihnen das eventuell die Freude auf das richtige Weihnachtsfest?

Gärtner: Ja, wir sind der Zeit einige Wochen voraus, und es ist jedes Mal wieder kurz fast ein Schreck, wenn im Herbst schon alles auf Weihnachten dekoriert wird und Spekulatius und Platzerl in Tellern herumliegen. Aber Weihnachten und Advent zu Hause steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich liebe diese Zeit und zelebriere das richtig mit allem, was dazu gehört.

Annalena wollte ja eigentlich nur kurz zum Geburtstag des Vaters kommen und bleibt dann quasi „dahoam“ hängen. Was oder wo ist für Sie persönlich Heimat?

Gärtner: Heimat bedeutet für mich, dort zu sein, wo meine Liebsten sind. Ja, auch unser kleines liebes Häusl, die immer wieder unglaublich schöne bayerische Landschaft, das Geschenk, schnell in den See springen zu können oder in relativ kurzer Zeit in den Bergen zum Wandern oder Skifahren zu sein. Aber meine Familie und ich können es uns überall schön und „heimatlich“ machen.

Was wünschen Sie sich und der Serie zum Jubiläum?

Gärtner: Erst einmal gratuliere ich uns dazu, dass wir 15 Jahre geschafft haben und in Bayern fest verankert sind. Das hätte am Anfang niemand gedacht. Ich wünsche uns noch viele gute Geschichten in und mit Lansing und ebenso viele Zuschauer, die sich das gerne ansehen. Und da ich ja schon ein bisschen in die Serienzukunft schauen kann, weiß ich, dass eine Riesengeschichte auf uns wartet. Also: Weiterschauen lohnt sich.

