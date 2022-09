Der „steinige Weg“ des Rainer-Maria-Rilke Gymnasiums: Ehemalige Schüler erzählen

Von: Andrea Kästle

Einlagen der Schüler lockerten den Vormittag auf. Das Foto oben zeigt das Streichorchester unter Leitung von Veronika Motschmann, im Hintergrund Kultusminister Michael Piazolo. © Andrea Kästle

Das Ickinger Gymnasium feiert den 100. Geburtstag nach – mit prominentem Besuch. Dabei fiel der Blick auf die lange Geschichte und in die Zukunft der Schule.

Icking – Mit einem Jahr Verspätung feierte „das Ickinger“ seinen 100. Geburtstag nach – und das im großen Stil. Mit einem dreistündigen Festakt, gefolgt von einem munteren Beisammensein der Schulfamilie und ihren Besuchern, wurde der runde Geburtstag begangen. Die Feier des Rainer-Maria-Rilke Gymnasiums im vergangenen Jahr hatte wegen der Corona-Pandemie nur in kleinem Rahmen stattgefunden.

Zehn Ansprachen, auflockernde Musik- und Tanzeinlagen, die ebenso eine Reise durch das letzte Jahrhundert darstellten wie manche Redebeiträge: Das Programm in der Turnhalle war umfangreich. Auch ein wenig Politik wurde eingestreut. Landrat Josef Niedermaier (Freie Wähler) stellte in seinem Grußwort die Frage, „wie viel der Standort Icking noch verträgt“. Bis zum Jahr 2026 müsse man nämlich mit 100 weiteren – insgesamt also 900 – Schülern rechnen. Die würden aktuell keinen Platz mehr in den vorhandenen Klassenzimmern finden, wie Schulleiter Stefan Nirschl erklärte.

Schülerinnen des Gymnasiums zeigten eine Tanzeinlage zu einem ABBA-Song. © Andrea Kästle

Kultusminister Piazolo: Mit „Fridays for Future“ ein Zeichen für die Zukunft

Der bayerische Kultusminister Michael Piazolo, der die Isartalgemeinde „vom Durchradeln“ kennt, verbreitete am Mikrofon Zuversicht. Die Jugend habe unter anderem mit „Fridays for Future“ bewiesen, dass sie bereit sei, die Zukunft anzugehen. Piazolo schmeichelte den Anwesenden: „Was Sie hier täglich auf die Beine stellen, ist aller Ehre wert.“

Ehemaliger Schüler Prof. Peter Raue erzählt: „Hier war mein Leben“

Die launigste Ansprache des Vormittags kam von Prof. Peter Raue. Der Rechtsanwalt und Kunstförderer hat 1961 in Icking sein Abitur geschrieben – und zuvor in der fünften Klasse eine Ehrenrunde gedreht. „Hier war mein Leben“, meinte er in der Turnhalle, die es zu seiner Schulzeit noch gar gegeben hat. Er habe in der Schule und darum herum „unheimlich schöne Jahre“ verbracht. Im Sommer zum Beispiel heimlich rauchend am Stausee, im Winter schlotternd in den Baracken. In denen sei es so kalt gewesen, dass man darin nicht einmal Exen schreiben konnte. Seine Lieblingslehrerin Hertha Klepl habe ihn und die anderen Hemingway zu lieben gelehrt und mit ihnen für eine Aufführung von „Dornröschen“ geprobt.

Eine Ausstellung zeigte 100 Jahre Schulgeschichte. © Andrea Kästle

Anerkennung des Gymnasiums: Ohne Elternschaft nicht möglich gewesen

Schon bei der kleineren Feier im vergangenen Jahr erinnerten viele Protagonisten an die Anfangsjahre der Schule. Damals wurden in Icking 22 Buben und Mädchen im Nebenzimmer eines Landgasthofs unterrichtet, in dem auch mal ein Huhn oder eine Katze vorbeischaute. Gastgeber Nirschl erinnerte in seiner Rede ein weiteres Mal daran. In einer Zeit des kulturellen Aufbruchs wie der sozialen Verwerfungen habe Schulgründer Alfred Vogel „großen Mut und große Entschlossenheit“ gezeigt. Den „steinigen Weg“ bis zur offiziellen Anerkennung als weiterführende Schule gingen mit ihm viele engagierte Eltern. Noch heute würde dieser Einsatz der Elternschaft die Schule prägen. „Wir haben allen Grund, optimistisch in die nächsten 100 Jahre einzutreten“, meinte Nirschl. Den „Aufbruchsgeist und den Gestaltungswillen“ der frühen Jahre nehme man mit.

Grüße und Versprechen von Pfarrer und Bürgermeisterin Reithmann

Bürgermeisterin Verena Reithmann (UBI) gab ein Versprechen ab: „Sie können auf mich zählen.“ Sie war jahrelang Elternbeiratsvorsitzende am Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium, wie die Schule seit 2011 heißt. Die Pfarrer Sabine Sommer und Stefan Scheifele sprachen einen Segensgruß: „Gott gibt Menschen Gaben, die zu Aufgaben werden sollen im Leben.“

Schülerschaft begeistert: „großartige, einzigartige Schulgemeinschaft“

Die Rede von Schülersprecher Gero von Manstein klang, als hätte er sie aus einem Werbeprospekt der Schule abgeschrieben. So lobte er die „großartige, einzigartige Schulgemeinschaft“. Mit kühlen Getränken, Essen und nettem Ratsch bei Musik ging der Festakt zu Ende.

