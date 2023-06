Doppel-Ausstellung im Hollerhaus: Ein tierisches Vergnügen mit Hummel „Manfred“ und Vogel „Strauß“

Von: Bettina Sewald

Der doppelte Wagner im Hollerhaus: Plastiken von Andreas Wagner aus Berlin (li.) und Tierporträts seines Onkel Fritz aus Ambach sind aktuell in Irschenhausen zu sehen. © ina

Die Doppel-Ausstellung „Mensch, Tier!“ im Irschenhauser Hollerhaus holt gleich zwei Künstler für eine Ausstellung.

Irschenhausen – Wer gerne ein blaues Wunder erleben möchte, dem sei ein Besuch im Hollerhaus empfohlen! „Das blaue Wunder“ heißt eine der 13, sehr sehenswerten Skulpturen des Berliner Bildhauers Andreas Wagner, überwiegend aus Holz gefertigt. Aktuell stellt Wagner seine Kunstwerke gemeinsam mit den Tierporträts seines Onkels Fritz in dem Irschenhauser Atelier aus. Fritz Wagner ist über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt: Der 69-jährige Ambacher ist nicht nur Maler, sondern auch Autor, Verleger und Herausgeber unter anderem des Kulturkalenders KaOs.

Doppel-Ausstellung im Hollerhaus: Ein tierisches Vergnügen mit Hummel „Manfred“ und Vogel „Strauß“

Wie es zu der Doppel-Ausstellung kam, ist ebenso schnell erklärt wie naheliegend: Als der Berliner Selfmade-Artist Andreas Wagner vor gut zwei Jahren seinen Onkel zu einer Veranstaltung ins Hollerhaus begleitete, passierte das, was eigentlich immer passiert, wenn kreative Menschen dieses Künstler-Kleinod im Isartal betreten: Man wird schnell vom Charme des ehemaligen Schneiderhäusels verzaubert und kann eigentlich gar nicht mehr anders, als hier selbst ausstellen zu wollen.

Diese besondere Atmosphäre lockt auch immer wieder zahlreiche Besucher ins Hollerhaus. Zur Eröffnung der Ausstellung mit dem Titel „Mensch, Tier!“ begrüßte Hollerhaus-Chefin Lia Schneider-Stöckl gut 60 Kunstinteressierte ein, die man bei dieser Ausstellung buchstäblich als Schaulustige bezeichnen darf: Egal, wohin man sieht, gibt es etwas zum Schauen und Schmunzeln.

So zeigt der 1964 in Bamberg geborene Andreas Wagner sagenumwobene, farbig gefasste Holzskulpturen als Fabelwesen beider Spezies – Mensch und Tier – wie auch hybrid mythologisch anmutende Figuren wie den „Melancholischen Minotaurus“ oder den „Kleinen Pegasus“. „Meine Inspiration“, so der Künstler, beziehe ich sowohl aus dem täglichen Leben als auch aus der Kunstgeschichte, besonders der alten Meister.“ Schon als Kind habe er Menschen, Tiere und Fantasiewesen gezeichnet. Sein Handwerk lernte er nach dem Abitur an der Holzbildhauerschule in Bischhofsheim. Seit gut 20 Jahren lebt er als freischaffender Künstler in Berlin und verkauft seine Figuren in die ganze Welt.

Manfred oder Basti: Liebeswerte Tierporträts mit ausgefallenen Namen

Mit überraschend menschlichen Vornamen versehen, sind die liebenswerten Tierporträts von Fritz Wagner, die den Skulpturen seines Neffen einen besonderen Rahmen geben. Alle Porträts sind im Format 20 x 20 mit Gouachefarbe auf Aquarellkarton gemalt und einheitlich gerahmt, mit teils leuchtenden Augen und einem so plastischen Fell- oder Federkleid, dass man spontan darüber streichen möchte. Eine wunderbare Interaktion, wobei die Namen das ihrige dazu beitragen. So heißt die Hummel schlicht Manfred, ein guter Freund des Malers. Warum das sehr liebenswert dreinschauende Schwein Basti heißt, darüber lässt sich mutmaßen. Ein weiteres Highlight in der tierischen Ahnengalerie ist sicher der Vogel Strauß, Vorname? Richtig: Franz-Josef.

Aber nicht alle Tierporträts haben eine amüsante Doppeldeutung. Wer wissen möchte, welches Tier sich hinter Lena, Sigi, Jonny und den anderen sieben „Mu(h)sen“ verbirgt, der hat noch bis Sonntag, 2. Juli, Gelegenheit, sich die Kunstwerke anzuschauen.

Noch einmal zurück zum „Blauen Wunder“. Das erlebte der Berliner Künstler selbst bei der Anreise. Lia Schneider-Stöckl erzählte bei ihrer Begrüßung folgende Anekdote: „Die meisten Kunstwerke waren schon hier, als sich Andreas am Montag vor Ausstellungsbeginn mit seinen restlichen Werken auf den Weg nach München machen wollte.“ Allerdings habe das Auto kurzfristig den Dienst versagt, und der Künstler sei stattdessen mit der Bahn angereist. „Das blaue Wunder“ war gut verpackt. Schneider-Stöckl weiter: „Im Zug wurde er gefragt, ob er angesichts der ungewöhnlich großen Verpackung hier etwa Waffen oder gar Handgranaten befördere. Was nicht erlaubt sei.“ Glücklicherweise konnte Wagner sowohl Schaffner als auch Security von seinem ungefährlichen Kunstwerk überzeugen.

Info: Die Ausstellung ist noch bis einschließlich Sonntag, 2. Juli, jeweils samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr und nach Rücksprache unter 0 81 78/44 08 geöffnet.

