„Durchbruch“ bei S7-Verspätungen: Runder Tisch soll schnelle Verbesserung bringen

Von: Jannis Gogolin

Nahezu euphorisch spricht Philipp Geiger über den Runden Tisch zum Thema S7-Verspätungen. Erste Ergebnisse erwarten er und die Ickinger Bürgermeisterin Verena Reithmann schon Ende dieses Jahres. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Icking initiierte einen Runden Tisch zum Thema S7-Verspätungen. Erste Verbesserungen kommen vielleicht schon Ende des Jahres.

Icking – Mit der S7 verbindet jeder Mensch etwas anderes, regelmäßigen Fahrgästen fallen meist Begriffe wie Störungen, Zugausfälle und Unpünktlichkeit ein. Das Image der S-Bahnstrecke soll sich jetzt ändern – zwar langsam und Schritt für Schritt. Doch schon Ende dieses Jahres sollen die ersten Verbesserungen bei den vielen Passagieren ankommen.

Viele sind es definitiv. Das war Konsens eines Treffens zum Ärgernis S7, zu dem die Gemeinde Icking eingeladen hatte. Zu Stoßzeiten transportieren die Züge der S-Bahn in und um München 950 000 Fahrgäste jeden Tag – Tendenz steigend. Der Runde Tisch war daher prominent besetzt: Neben der Geschäftsführung der S-Bahn München sowie der Bayerischen Eisenbahngesellschaft und Vertretern der Deutschen Bahn (DB) sowie der ehemaligen bayerischen Verkehrsministerin Kerstin Schreyer diskutierten die Bürgermeister der anliegenden Kommunen mit. 26 Personen berieten am Montag rund zweieinhalb Stunden über die Zukunft der S7.

„Das Treffen war wunderbar konstruktiv“, sagte Reithmann (Unabhängige Bürgerliste Icking) am Dienstag bei einem Pressegespräch. „Aber es hat gezeigt: Wir müssen viel aufholen“, ergänzte Grünen-Gemeinderat Philipp Geiger. Mit seiner eigenen Analyse der S7-Verspätungen und -Störungen in Icking hatte er überregionales Aufsehen erregt. „Die Aufgabe, die S7 pünktlicher zu machen, ist riesig. Ähnlich zum Neubau in den 1970er-Jahren“, so seine Interpretation des Treffens. Aktuell nutzen bis zu 950 000 Menschen täglich das S-Bahn-Netz, bei der Jungfernfahrt war es für 250 000 Personen pro Tag ausgelegt. Seither hat sich sich die Taktung erhöht. Parallel häuften sich aber auch Störungen und Zugausfälle – insbesondere bei der S7. Die Prognose für das Jahr 2040 sehe 1,5 Millionen tägliche S-Bahn-Fahrgäste vor, so Geiger.

Icking: Runder Tisch zu S7 – Mit kleinen Schritten zu pünktlicheren Bahn

Er sieht im Fokus auf wirtschaftliche Kennzahlen ein wesentliches Problem: „Noch vor der Planung einer möglichen Strecke schaut man auf potenzielle Fahrgast- und Fahrzeugzahlen. Beim Individualverkehr auf Straßen scheint der Ansatz zu funktionieren. Im ÖPNV zählt aber auch die Pünktlichkeit. Bisher fällt die aber unter den Tisch.“ Daher sei die Zusammenkunft ein so wichtiges Zeichen an die Planer und Betreiber. Das seien zwei verschiedene Gesellschaften: Einmal die DB Infrastruktur, in deren Hand sich die Bahnhöfe und Gleise befinden. Und dann die S-Bahn München, die die Infrastruktur mietet. „Alle Mitspieler an einen Tisch zu bringen, ist wichtig“, stimmte Rathauschefin Reithmann Geiger zu , „und die Bedürfnisse der Anrainer-Gemeinden zu hören.“

Bei den Wünschen der Anwohner kommt häufig das Konzept eines zweiten Gleises zur Sprache. Reithmann stellte klar: „Zwischen der Ein- und Zweigleisigkeit gibt es Alternativen.“ So würden Begegnungsbahnhöfe beim Ausgleichen von Verspätungen helfen. Oder die Praxis der überschlagenden Wende von Zügen, die am Bahnhof Wolfratshausen bereits angewendet würde.

Spaltung in Ost und West: Idee aus Icking findet bei Betreibern guten Anklang

Ein Vorschlag kam bei den Vertretern der Deutschen Bahn und der S-Bahn nach Geigers Worten „äußerst gut an“: die S7 in eine Ost- und West-Strecke zu teilen, um so Verspätungen zu reduzieren. Das Konzept werde geprüft – in Geigers Augen „ein sensationeller Durchbruch“. Und schon für dieses Jahr versprachen DB und S-Bahn München laut Geiger die ersten Verbesserungen. So soll zum Fahrplanwechsel im Sommer das sogenannte Flexfahren installiert werden. „Züge, die früher an einem Halt ankommen als geplant, fahren dann auch früher los. Der Verkehr insbesondere auf der Stammstrecke wird damit entzerrt“, erklärte Reithmann am Dienstag. Und die Züge sollen die Strecke am Wolfratshauser Berg spätestens Ende des Jahres wieder in normaler Geschwindigkeit passieren können. Reithmann dazu: „Zeit wird’s.“

