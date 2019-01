Egling: Schuldach muss freigeschaufelt werden

Ab 16 Uhr wird heute Nachmittag das Dach der Eglinger Grundschule freigeschaufelt. „Eine reine Vorsichtsmaßnahme“, erklärt Bürgermeister Hubert Oberhauser.

Egling - In Egling haben die Verantwortlichen in den vergangenen Tagen mit Sorge betrachte, wie sich die Schneemassen immer höher auf dem Schrägdach der Grundschule getürmt haben. Die Ergebnisse eines Statikers, der hinzugezogen wurde, lassen es ratsam erscheinen, das Dach freizuschaufeln. Das soll am heutigen Dienstagnachmittag ab 16.30 Uhr geschehen. „Es handelt sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme“, erklärt Bürgermeister Hubert Oberhauser. Die Zeit drängt, denn für morgen ist wieder heftiger Schneefall angesagt. Dafür ist es natürlich von Vorteil, dass derzeit der Schulbetrieb ruht. Kreisbrandinspektor Erich Zengerle nimmt an, dass die Feuerwehr drei Stunden brauchen wird. Die Arbeiter auf dem Dach werden gesichert. „Es ist alles gut durchgeplant“, so Zengerle.