Einbruch in Lebensmittelladen in Icking: Täter klaut Waren für 15 Euro

Von: Dominik Stallein

Teilen

In der Nacht brach ein Täter in einem Lebensmittelgeschäft in Icking ein. Der Sachschaden liegt weit höher als der Warenwert, den er mitnahm. © mm

In der Nacht auf Dienstag brach ein Unbekannter in einen Markt ein. Der Sachschaden liegt bei 1000 Euro - die Waren, die er stahl sind deutlich billiger.

Icking - In einem Lebensmittelgeschäft in Icking wurde eingebrochen. In der Nacht auf Dienstag zwischen 18 Uhr und 2.30 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zum Verkaufsbereich des Ladenlokals an der Mittenwalder Straße.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Einbruch in Lebensmittelladen in Icking: Täter klaut Waren für 15 Euro

Dort nahm er einige Waren mit. Wie die Polizei Wolfratshausen berichtet, liegt der Gesamtwert des Diebesguts bei nur etwa 15 Euro. Der Sachschaden, den der Unbekannte anrichtete, ist weitaus höher: Die Polizei taxiert ihn auf etwa 1000 Euro. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder sonst verdächtige Wahrnehmungen zur Tatzeit gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei Wolfratshausen - Telefon 08171/42110.

Aktuelle Nachrichten aus Icking lesen Sie hier.